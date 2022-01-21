Землетрясение магнитудой 3,3 балла зафиксировали в районе Кривого Рога

Сегодня, 21 января, в Днепропетровской области, в районе Кривого Рога было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла. По классификации землетрясение относится к ощутимым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

"Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе г. Кривой Рог, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее - на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Землетрясение зарегистрировали в 06:17:15 по киевскому времени.

На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 и 23 июня 2013 с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

