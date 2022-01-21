РУС
3 407 34

Землетрясение магнитудой 3,3 балла зафиксировали в районе Кривого Рога

Сегодня, 21 января, в Днепропетровской области, в районе Кривого Рога было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла. По классификации землетрясение относится к ощутимым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

"Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе г. Кривой Рог, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее - на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Землетрясение зарегистрировали в 06:17:15 по киевскому времени.

На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 и 23 июня 2013 с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

+30
родители домой вернулись с сейшел?
показать весь комментарий
21.01.2022 09:54
+13
кривой рог начинает выпрямляться
показать весь комментарий
21.01.2022 10:00
+7
Юзик приехал на родину!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:28
показать весь комментарий
21.01.2022 09:54
Переживают криворожане и кровороженицы за своего Гарри Поттера.

Воландоморт возродился и грозит бедному мальчику крышкой рояля.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:00
а Харі Похеру чому хвилюватись. На Бейкер Стріт в Лондоні не трусить
показать весь комментарий
21.01.2022 10:03
Лондонскому да.
А криворожской харе сейчас причин для волнения хватает.

Пока лицемерный Запад распространяет фейки про агрессию братской России на него напал Порох.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:10
Швидше за все то синхронно упали два рейтинги - Зєлєнского і його "слуги". 😊
показать весь комментарий
21.01.2022 11:11
А это уже очень близко к Крымскому мосту.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:57
Мабуть впали з верхньої полки штани тата Вови, коли від повертався із Сейшел і так заснув, що мама Вови його так таки будила.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:00
Вован
показать весь комментарий
21.01.2022 10:17
Це з анекдоту. Їхав Іля на верхній полці, потяг шатнуло і щось загреміло на підлозі. Сара запитала: " Ізя, то ти?" Він відповів, що ні, то штани. "А чого так голосно?" - "Бо не встів вицибнути із штанів"!
показать весь комментарий
21.01.2022 11:52
кривой рог начинает выпрямляться
показать весь комментарий
21.01.2022 10:00
душі козаків зарухались, мабуть соромно за харі похера
показать весь комментарий
21.01.2022 10:04
що з квартиркою батьків харанта, потріскала? здриснули вони на Бейкер Стріт?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:02
там до сих пор после инаугурации галабаротьки как рухнул памятник Хмельницкому так и пустой постамент и стоит и это все было на воне страшней бури по всему городу
показать весь комментарий
21.01.2022 10:05
Радная падваротня вібріровала?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:05
преЗЕдент домой ездил?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:11
Він стався ще 19-го року, зараз пожинаємо наслідки.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:19
Слава богу, это второе испытание , начатое Порохом... Те пусте , шо мы подписали будапештский договор - те для официоза. Неофициально - Мы должны расчитывать только на свои силы.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:24
Довыкапывали руду, на радость олигархам, а земля под простым людом трясется.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:25
...проснись и пой х 2... на глубину в 5 км бурят шурф под яо испытания а не для добычи угля чи ж.руды... ЖГИ ИСЧО.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:28
И шурфы бурили, ясное дело, взорвать православный люд. Сказать кто?
показать весь комментарий
21.01.2022 12:42
Отжиг засчитан.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:16
Юзик приехал на родину!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:28
Сколько ИДИОТОВ !
показать весь комментарий
21.01.2022 10:29
Это ты о своих хозяевах зеленых тварях?! В зеркало смотришь?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:37
"Слідкуй за знаками" )))))
показать весь комментарий
21.01.2022 10:37
то Юзик шел по улице, подскользнулся и упал...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:02
С такой силой грохнуться... народ бы одобрил, даже 73-ьох процентный.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:29
показать весь комментарий
21.01.2022 11:43 Ответить
Доведут ландшафт пустыни до лунного пейзажа?
показать весь комментарий
21.01.2022 12:11
Дык, на такое способны тока коммуно-фашисты.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:12
Папі і мамі зе пукають !
показать весь комментарий
21.01.2022 12:05
То не землетрус, а рейтинг слуг народу падає
показать весь комментарий
21.01.2022 12:37
У Юзика пукан рвануло?
показать весь комментарий
22.01.2022 15:56
 
 