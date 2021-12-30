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Землетрясение магнитудой 2,4 балла произошло в Ивано-Франковской области

Землетрясение магнитудой 2,4 балла произошло в Ивано-Франковской области

Вчера, 29 декабря, в Украине произошло землетрясение в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

По информации, землетрясение зарегистрировано в районе поселка Белозорина, Надвирнянского района Ивано-Франковской области на глубине 3 километров, его магнитуда составила 2,4 по шкале Рихтера.

Сообщается, что по классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Колебания могли почувствовать только отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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Автор: 

землетрясение (659) Ивано-Франковская область (916)


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Дзвонив тікі що туди. Там здивовані - нічого не відчули...
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30.12.2021 09:33 Ответить
Сообщается, что по классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Колебания могли почувствовать только отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Источник:
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30.12.2021 09:51 Ответить
Бідося знов припхався туди?
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30.12.2021 09:55 Ответить
2.4 по Рихтеру едва ощутимое???? Это что за маразм???
При магнитуде 2.4 ощущения есть и хорошие!
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30.12.2021 12:05 Ответить
 
 