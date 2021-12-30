Землетрясение магнитудой 2,4 балла произошло в Ивано-Франковской области
Вчера, 29 декабря, в Украине произошло землетрясение в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.
По информации, землетрясение зарегистрировано в районе поселка Белозорина, Надвирнянского района Ивано-Франковской области на глубине 3 километров, его магнитуда составила 2,4 по шкале Рихтера.
Сообщается, что по классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Колебания могли почувствовать только отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
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При магнитуде 2.4 ощущения есть и хорошие!