Землетрясение магнитудой 2,4 балла произошло в Ивано-Франковской области

Вчера, 29 декабря, в Украине произошло землетрясение в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

По информации, землетрясение зарегистрировано в районе поселка Белозорина, Надвирнянского района Ивано-Франковской области на глубине 3 километров, его магнитуда составила 2,4 по шкале Рихтера.

Сообщается, что по классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Колебания могли почувствовать только отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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