Землетрус магнітудою 2,4 бали стався на Івано-Франківщині

Вчора, в Україні 29 грудня стався землетрус у Надвірнянському районі Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, землетрус зареєстровано в районі селища Білозорина, Надвірнянського району Івано-Франківської області на глибині 3 кілометрів. його магнітуда склала 2,4 за шкалою Ріхтера.

Повідомляється, що за класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання могли відчути тільки окремі люди, які знаходились в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

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