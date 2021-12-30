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Землетрус магнітудою 2,4 бали стався на Івано-Франківщині

Землетрус магнітудою 2,4 бали стався на Івано-Франківщині

Вчора, в Україні 29 грудня стався землетрус у Надвірнянському районі Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, землетрус зареєстровано в районі селища Білозорина, Надвірнянського району Івано-Франківської області на глибині 3 кілометрів. його магнітуда склала 2,4 за шкалою Ріхтера.

Повідомляється, що за класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання могли відчути тільки окремі люди, які знаходились в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрус магнітудою 2,6 бала стався на Прикарпатті

Автор: 

землетрус (179) Івано-Франківська область (945)


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Дзвонив тікі що туди. Там здивовані - нічого не відчули...
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30.12.2021 09:33 Відповісти
Сообщается, что по классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Колебания могли почувствовать только отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Источник:
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30.12.2021 09:51 Відповісти
Бідося знов припхався туди?
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30.12.2021 09:55 Відповісти
2.4 по Рихтеру едва ощутимое???? Это что за маразм???
При магнитуде 2.4 ощущения есть и хорошие!
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30.12.2021 12:05 Відповісти
 
 