Землетрус магнітудою 1,3 бала зафіксовано у Закарпатській області
Сьогодні, 14 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 1,3 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
"Епіцентр землетрусу знаходиться в 12 км на схід від міста Ужгород, Закарпатської області, на глибині 2 км. За класифікацією землетрусів належить до не відчутних", - йдеться у повідомленні.
Протягом 2020-2022 рр. з района міста Ужгород було зареєстровано 6 землетрусів, найбільш потужні з яких відбулись 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3.2 відповідно. Останій зареєстрований землетрус з даного регіону 13.01.2022 року з магнітудою 1,5.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
olele
показати весь коментар14.01.2022 16:34 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...