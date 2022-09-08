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война (46763) Генштаб ВС (4284) Харьковщина (4127) Изюм (227) Бутусов Юрий (3908)

Глубина прорыва в Харьковской области может означать, что российская армия в Изюме попала в оперативное окружение, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Если глубина прорыва в ходе наступления ВСУ в Харьковской области составляет 50 км, это может означать оперативное окружение российских оккупантов в Изюме.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генеральный штаб ВСУ заявил о широкомасштабной наступательной операции ВСУ в Харьковской области. За 48 часов наступления украинская армия прорвалась на глубину в 50 километров, освобождено более 20 населенных пунктов!

Это невероятно высокие темпы наступления на подготовленную оборону ВС РФ, у которых многократное превосходство над ВСУ во всех видах боевой техники, артиллерии, авиации и боеприпасов. Таких примеров в современной военной истории нет.

Выдающийся успех. Глубина прорыва может означать, что российская армия в Изюме попала в оперативное оцепление", - отмечает Бутусов.

Смотрите: Контратака в Харьковской области. Продвижение на юге. | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Журналист обращает внимание, что Министерство обороны РФ уже три дня не публикует никакой информации о событиях в Харьковской области.
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Топ комментарии
+54
Не спеши Юрий с окружением. Надо ещё закрепится. Рузке явно предпримут попытку как прорывов, так и помощи окруженцам, возможно и с массовым применением чугуния с Ту-22м. Поэтому не бежим впереди паровоза и внимательно наблюдаем и помогаем Армии
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08.09.2022 16:34
+49
Ну ничего, укры вам мозги поправят Отсуворовят и откутузовят Как уже отушаковили на море
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08.09.2022 16:37
+47
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08.09.2022 16:50
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Наші не авантюру затіяли і готувалися і до контр-удара, і до несподіванок з півдня. Вся тяжкість - на плечах наших воїнів. Бережи їх Господь
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08.09.2022 17:14 Ответить
Головне Купʼянський залізничний вузол можна зі ствольної арти утюжити.
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08.09.2022 16:34 Ответить
прийнято. розпочинаємо
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08.09.2022 17:04 Ответить
Не спеши Юрий с окружением. Надо ещё закрепится. Рузке явно предпримут попытку как прорывов, так и помощи окруженцам, возможно и с массовым применением чугуния с Ту-22м. Поэтому не бежим впереди паровоза и внимательно наблюдаем и помогаем Армии
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08.09.2022 16:34 Ответить
я теж вважаю...не треба недоцінювати ворога
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08.09.2022 16:38 Ответить
Ту-22м ???
стратегічний літак для тактичних дій?
він що буде як Су-25 над землею щоб не збило ПВО
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08.09.2022 16:48 Ответить
Имелось ввиду нанесение ударов с Ту-22М3 ракетами воздушного базирования без вхождения в зону поражения ПВО ЗСУ.
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08.09.2022 16:52 Ответить
У куда они будут наносить удары?По опорникам?
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08.09.2022 16:58 Ответить
Схоже що ракет у кацапні не так багато, щоб робити килимове бомбардування, бо повітряні тривоги раніше були щодня декілька разів, а зараз - може раз-два на тиждень (Львів). А логіка проста: якби вони могли - вони б стріляли.
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08.09.2022 17:33 Ответить
яке килимове бомбардування? та ще й у Львові? ) щоб таке робити, то літак має бути над містом. а літаки цапські уже кілька місяців не залітають на контрольовану ЗСУ територію. чому? бо це квиток в один кінець, а точніше, відразу на концерт до Кобзона. )
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09.09.2022 00:12 Ответить
То була метафора. Я про ракети, які запускають з літаків з території рф.
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09.09.2022 03:36 Ответить
Танкових колон довжиною 60км в ЗСУ немає, аби з стратегічних бомбардувальників, або навіть просто з бомбардувальників щось там "вражати". На всіх відео: вже звичайна тактика ЗСУ. На 3-4-5 машинах (БМП + hammvy тощо) - вовчими зграями, по бездоріжжю, з купою гранатометів, тупо палять будь-який спротив, заходячи з тилів. Тобто - максимум взводом.

Свинолупі принципово не в змозі так воювати. В них найменша командна тактична одиниця - це мінімум рота, з лейтенантом/капітаном. А в нас - тисячі сержантів здатні самостійно виконувати бойові завдання.

Ну вилетить 10-20 штурмовиків Су-25. Буде те, що і зараз - "миші порскнули по кущах, та з кожного куща на ті Су-25 дивиться Ігла чи Стінгер".
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08.09.2022 21:21 Ответить
Было бы полезно тех Ту-22 и Ту-160 немношко приземлить.
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08.09.2022 16:55 Ответить
Дуже хочеться побачити приземлений АналоГовнет СУ-57
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08.09.2022 17:10 Ответить
И мношко не помешает.
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08.09.2022 17:15 Ответить
Оточення і оперативне оточення - це 2 різні терміни. ЮБ пише про оперативне оточення
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08.09.2022 17:22 Ответить
В чём разница? Я, правда, не понимаю и искренне прошу разъяснить простыми словами, желательно. Заранее благодарю
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08.09.2022 18:34 Ответить
Наверное так - окружение, это когда мышь не проскочит, то бишь сплошное широкое кольцо, везде где проходимые места, а оперативное, это когда под огневым контролем пешие группы и техника на дорогах и открытых местах, но по одному, ползком, ускользнуть все-таки можно.
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08.09.2022 19:53 Ответить
Пройдуть роки і внуки тих орків яким вдастя все таки вижити,будуть питати -"діду а в якому котлі ти воював в Україні?"
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08.09.2022 16:36 Ответить
Хіба на могилі спитають, якщо, не дай боже, встиг "потомство" пустити
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08.09.2022 16:41 Ответить
Нам не потрібно щоб повернулись додому у рф ті, хто може зробити дітей та онуків, які знову припхаються до нас робити різанину мирного населення, бо "діди воєвалі".
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08.09.2022 17:35 Ответить
Слава героям! Бережіть себе наші соколи! Сила рідної землі допоможе здолати ворога. Віримо в ЗСУ. Мордор впаде до ніг переможців.
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08.09.2022 16:36 Ответить
От спасибі, зараз русня підтягне туди всі свої резерви, аби доказати, що ніякого оточення немає. Вони панічно бояться "котлів". Правильно сказали, дотримуйтесь режиму тиші в інформпросторі.
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08.09.2022 16:36 Ответить
😊 От спасибі, що попередили! А то у Генштабі не знають, що можна оприлюднювати, а що - ні! 😁 То не Бутусов з власної ініціативи інформацію дає, а бригадний генерал з Генштабу. І дві тези стосовно часу подання інформації: 1. Можливо саме таку ініормацію потрібно озвучити саме зараз, щоб спонукати декого зробити певнв дії. Ви ж про це не думали? Правда? 2. Стосовно кацапських резервів, то будьте певні, якщо б вони були, то вже були б задіяні. 😊
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08.09.2022 17:00 Ответить
Сподіваюсь, що все є саме так, як ви пишете.
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08.09.2022 18:03 Ответить
Отож! Згалайте, як "зливали" інфу при "масштабний" наступ ЗСУ на Півдні. І кацапи не до кінця сформований третій корпус розмазали на херсонському і запорізькому напрямі. А ЗСУ вдарили на Харківщині. Тому не коментуйте заяви представників Генштабу. Це марно. Їхніх задумів ви точно не знаєте. І це добре. 😊 Вппвнений, Генштаб навіть Жєлєнского з Єрмаком переконав, що вдарять на Півдні. Тому і маємо відносний поки що успіх. І дуже сподіваємося, що з відносного він стане тотальним.
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08.09.2022 18:50 Ответить
ермак пишется с маленькой буквы.
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08.09.2022 19:31 Ответить
ЗСУ б'ють скрізь. Не скрізь вдається подолати захист маневровими групами. В тому-то і проблема, що досягти оперативної раптовості в ******** війні дууууже важко - занадто багато очей в небі і на орбіті. І тут - ЗСУ переграли на класі та на технологіях.

Бо наступ на півдні - виконується. Підготовка була справжня. Наступ ведеться справжній. Просто випалювання комунікацій, складів БК/ГСМ, опорників, КП тощо - то важлива при наступі річ. От і палять поки що інтенсивно. Засобами далекобійними та точними.

А на харківшині, я дивлюсь по відосам - тактика "вовчих зграй". Хлопці гасають на 3-4-5 бмп/хаммві, гасять будь-який спротив не розбираючись, заливаючи з великокаліберних кулеметів та гранатометів все, що стріляє, особливо не "втрикаються" в затяжні бої - не вдалось зараз, наступна "зграя", з іншого боку, або арта по зафіксованим координатам, а потім наступна згаря - догризуть. Ось так і вийшли, ймовірно, аж до Шевченкового принаймні.

Танкових колон немає, маси арти не нагнали... Свинолупі навіть не підозрювали, що там буде спроба прориву на оперативноу глибину.
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08.09.2022 21:30 Ответить
Так, з Півднем - це наша вдала інформаційна операція. І все ж є деякиі побоювання. Сподіваюсь, ніхто з політиків цього разу не втручався в розвідку і планування операцій. Бо військові свою справу добре знають, чого не можна сказати про "керманичів".
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09.09.2022 09:44 Ответить
Ну ничего, укры вам мозги поправят Отсуворовят и откутузовят Как уже отушаковили на море
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08.09.2022 16:37 Ответить
людина не втримлась та пише
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08.09.2022 16:39 Ответить
та уже двое суток как весит флаг Украины над администрацией.И окружения тоже нет-доблесные росгвардейцы переоделись в гражданское и поныкались в пустых домах и погребах.Парочку поймали при попытке удрать с города на отжатой легковушке.
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08.09.2022 16:48 Ответить
мова про оперативне оточення всього ізюмського угруповування окупантів. В них там з одного боку Оскол, з іншого боку лісові масиви, які вони 3 місяці подолати не можуть, а з північні (Шевченкове) - вже ЗСУ. Тож - так, оперативне оточення. Всі переправи через Оскол тепер контролюються, з інших 3 боків, фактично, - ЗСУ.
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08.09.2022 21:35 Ответить
Про суворова казочки, так собі звичайний поліцейський
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08.09.2022 17:01 Ответить
Щодо *аналоговнетно-непобедимого суворова*, саме тактично-стратегічні ) повчання якого начебто взяли на озброєння в ЗСУ, то тут запоребриківські мудрагелі тицьнули як це в більшості буває пальцем в небо. Та ще легендарний український полководець гетьман Петро Сагайдачний за понад півтора сторіччя до сашенькі-кривавого - ката передмістя Варшави - вважав за непотрібне кидати значні сили для штурму фортець, називав їх *курятниками*, які й так впадуть коли основні ворожі сили поруч будуть розбиті і знищені. Хоч брати фортеці гетьман теж вмів, приклад походу на москву - 1618р. Але найперше діяв саме тактично-маневреними засобами. От хто був палкий фан-спеціаліст по взяттю фортець, так це Максим Кривоніс - взяв всі, окрім ************* у військовому плані на тоді в Дубні. Так що наша історія поцікавіша буде за московітську ) У нас свої герої, ще не досить вивчені і їх звитяги замало пропаговані...
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08.09.2022 19:32 Ответить
Військовий аналітик Томас Тернер склав карту просування українських військ, як власну версію основного задуму українського командування - це оволодіння стратегічним селищем Шевченковим для подальшого наступу на логістичний хаб Ізюмського угрупування військ рашистів місто Куп'янськ:
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1567863826271420416?t=I6HIULaPexrA_2n3x68RQw&s=19
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08.09.2022 16:38 Ответить
Красавчики если дела обстоят именно так!
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08.09.2022 16:40 Ответить
а кто-нибудь в курсах - мосты в Сеньковом и Гороховатке функционируют или разрушены?
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08.09.2022 16:42 Ответить
С какой целью интересуетесь? (HIMARS)
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08.09.2022 16:54 Ответить
исключительно с целью позлорадствовать.
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08.09.2022 17:00 Ответить
Вот этот район - ключевой узел в линии снабжения от Белгорода для всех групп Российских войск в районах Изюма , Донецка и Луганска. Логистическая значительность взятия данных узлов - неисчислимой ценности. Блестящая операция! Слава Украине!
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08.09.2022 17:18 Ответить
Ключевой- Купянск - 4 ветки, 3 вокзала.
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08.09.2022 18:53 Ответить
Спокойнее, Панове, ликовать и чепчики в воздух бросать будем после полной Победы. Помогаем ЗСУ, держим строй.
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08.09.2022 16:41 Ответить
Нет никакой паники. Всё под контролем.
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08.09.2022 16:43 Ответить
там біля Веселого М-03 і Р-78 пересікаються Куньє трохи дальше по карті
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08.09.2022 16:52 Ответить
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08.09.2022 17:05 Ответить
Цікаво, картинка варта тисячі слів
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08.09.2022 17:57 Ответить
Ого!
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08.09.2022 18:16 Ответить
Олег Шарп: "З місць передають, що взяли Шевченкове. Але поспішати не будемо - бої продовжуються."
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08.09.2022 16:43 Ответить
Там ще є Великий Бурлук населенеий пункт північніше..теж важливий тоді орки рванули були на Печеніги
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08.09.2022 16:45 Ответить
Бурлук - транзит Купянск-Белгород, трасса грузовых составов.
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08.09.2022 18:56 Ответить
Росіяни ********** атакувати, і щоб їх супротивник сидів статично на одному місці. А от в війнах де активна оборона і противник не сидить в окопах, москалі програвали.
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08.09.2022 16:45 Ответить
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08.09.2022 16:46 Ответить
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08.09.2022 16:50 Ответить
Шедевр
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08.09.2022 17:25 Ответить
що точно можна вважати встановленим фактом так це те що всі срать хотіли на заклик залужного мовчати до офіційної заяви - всі постять відео, назви населених пунктів, тощо.

мабуть, залужний гальмо якщо не розуміє що змусити людей мовчки терпіти і не розпатякати всім це нереально.
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08.09.2022 16:48 Ответить
Залужний не дає Зеленському будувати дороги
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08.09.2022 16:51 Ответить
Казали мовчати про Херсон - про нього й мовчать.
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08.09.2022 16:56 Ответить
ВСУ вернули под контроль на Харьковском направлении более 20 населенных пунктов. Замначальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов также заявил, что общая площадь территории, возвращенной под контроль, на Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 кв. км.
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08.09.2022 16:58 Ответить
Так коцабе же пишут
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08.09.2022 16:59 Ответить
Ти шо, тютю? Орки пишуть в пабліках...
Інколи краще жувати, ніж говорити)))
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08.09.2022 17:13 Ответить
Облиште. Воно місяць під стєкломоєм, через то не має нових методичок.
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08.09.2022 18:22 Ответить
А мені насрати, що падскамєйкай хрю-гавкає якийсь одноразовий бот.
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08.09.2022 18:20 Ответить
Балаклея освобождена. Над городом поднят украинский флаг. Также украинский флаг поднят над многими окружающими селами.Відео https://twitter.com/i/status/1567872018074292226
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08.09.2022 16:48 Ответить
Нехай ЗСУ зроблять цим виродкам "Іловайський котел".
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08.09.2022 16:51 Ответить
Одного не пойму Кто им не дает взорвать то водохранилище и спустить воду? Они этого еще не сделали?
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08.09.2022 16:53 Ответить
Что это даст? Ну будет непроходимое болото, по воде хоть на спаскругу уплыть можно
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08.09.2022 17:02 Ответить
Так просохнет.. Вроде были новости, что топило Святогорск..
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08.09.2022 17:18 Ответить
по водохранилищу еще можно наносить бомбовые удары, обстреливать из РСЗО, и ракетами "Искандер".
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08.09.2022 17:14 Ответить
Дамба - не ******, її підірвати не так-то просто.

"...для того чтобы ее взорвать, нужно эшелон взрывчатки около 3-х тысяч тонн как минимум или хорошую атомную бомбу, чтобы как-то нанести ей вред.." - утверждает военный эксперт, летчик ВСУ, полковник запаса Роман Свитан.
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08.09.2022 17:58 Ответить
да взорвали - я проверил
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08.09.2022 18:17 Ответить
в Балаклії піднято наш прапор.
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08.09.2022 16:53 Ответить
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08.09.2022 16:56 Ответить
Головне, щоб закріпилися і не дали кацапам контратакувати. Бо ці кацапські утирки перевдягнуть обісрані штани і будуть намагати відбити позиції.
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08.09.2022 16:58 Ответить
Эту новость СТОИТ повторить: руSSкие бросили ЗНАМЯ ПОБЕДЫ, которое водружали над Рейхстагом в 1945!
Зна́мя Побе́ды - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени, Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
(Википедия)
......
Так вот, ИМЕННО ЭТО ЗНАМЯ, ЗНАМЯ ПОБЕДЫ - трусливо бросили оккупанты-рашисты, убегая от наступающих бойцов Украины!

КАКОЕ ЖЕ ЭТО ПОЗОРИЩЕ ДЛЯ "ЛУЧШЕГО В МИРЕ РУССКОГО СОЛДАТА", "непобедимых потомков дедов", а-ха-ха-ха)))

Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия).
Об этом сообщил в телеграм-канале Тарас Березовец.
"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.
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08.09.2022 16:59 Ответить
РУЗЬКЕ ЗОЛДАТЕН КАПУТЕН
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08.09.2022 17:02 Ответить
Кстати, на легендарной фотографии флага над Рейхстагом, у держащего снизу солдата Абдулхакима Исмаилова двое часов - на каждой руке. Что нам как-бы намекает чем занимались "великие освободители" в Берлине. Ну и пара миллионов изнасилованных немок, из тех что задокументировано.
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08.09.2022 17:43 Ответить
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08.09.2022 18:10 Ответить
Кацапы скажут шо то компас на второй руке.
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08.09.2022 22:01 Ответить
А потом эти немки понарожали всяких Меркель и Шрёдеров..
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08.09.2022 22:04 Ответить
Это всё-таки не то знамя, что было над Рейхтагом. Это реплика (копия).
По армейским уставам любое воинское соединение, потерявшее свой флаг, должно быть расформировано.
Посмотрим, как на это позорище отреагирует российское военное руководство.
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08.09.2022 18:01 Ответить
Слава Богу, Його рука видна здалеку - Бог не допомагає вбивцям і окупантам
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08.09.2022 17:00 Ответить
Після анонсу наступу на херсон дали кацапам місяць що б вони переповзли на південь з резервами а потім бац і удар в іншому місці.Дуже добре, скоріш за все свинособаки навіть не здогадуються що опиняються у котлі.
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08.09.2022 17:10 Ответить
та им не впервой там в котле бывать. операция Fredericus
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08.09.2022 22:05 Ответить
завтра добрая моль выдаст спич:"да мы и сами собирались отойти, зачем нам эта Балаклея, там плохая экология, цементный завод.."
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08.09.2022 17:22 Ответить
интересно будет наблюдать, как кацапы будут переплывать Оскольское водохранилище, которое по большей части пошире Днепра будет.
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08.09.2022 17:26 Ответить
Тарас Брезовец, кеоторый журналист, сейчас на фронте, воюет, но свою работу не забывает.
Он с коптера снял как раз момент, кеогда под Харьковом бежавшие отважные российские воины удирали вплавь через реку.
Обещал выложить видео на ютуб
.
Следите.
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08.09.2022 18:04 Ответить
пусть плетут лапсты для переправы

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08.09.2022 18:46 Ответить
Все центральные СМИ опять убрали все упоминания о войне в Украине. Дать комментарий невозможно даже под прокси. Это уже второй раз обсер на этой неделе у рашистов.
Видимо паника и не знают что брехать дальше своем элехторату о провалившемся наступлении Украины.
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08.09.2022 18:03 Ответить
Ще 2 мости лишилося взяти, і буде вже реально казан....

https://twitter.com/Januszbazin1995/status/1567887544888557570/photo/1

Бочкала пише, що Сеньківка вже наша
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08.09.2022 18:23 Ответить
Чим відрізняється оточення ,та оперативне оточення. Оточення це коли війська з усіх боків оточені бойовими порядками противника. Оперативне оточення ,це коли війська оточені з кількох боків а лінії постачання знаходяться під вогневим контролем, або війська притиснуті до водної або іншої важкопрохідної прегради.
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08.09.2022 19:53 Ответить
Если не фейк, то может в Питере откроют второй фронт?
Ну например организуют 7 ноября новую октябрьскую революцию ...

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08.09.2022 20:16 Ответить
Тьху, тьху, тьху, щоб не наврочити, але походу москалі повторюють долю своїх дідів під Ізюмом в 1942 . Хотіли як діди, от і отримують..
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08.09.2022 22:07 Ответить
 
 