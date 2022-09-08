РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13441 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
6 376 15
Вилкул Александр (465) война (46763) Кривой Рог (1128) крылатые ракеты (720) Резниченко (470)

Войска РФ выпустили крылатую ракету X-59 по Криворожскому району: Силы ПВО ее сбили (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

Глава ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-земля".

В то же время силы ПВО сбили вражескую ракету.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В бою с российскими оккупантами в Херсонской области погиб воин Вадим Силаев. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
***** ти нас вже ніколи не здолаєш, а от час коли ми тебе вбємо скорочується
показать весь комментарий
08.09.2022 17:23
+7
Солов'їний помьот пише у своєму телеграмі-"Всего за трое суток ВСУ удалось продвинуться на отдельных участках в Харковськой обл. до 20 километров.Положение на этом направлении остается очень тяжелым, но не катастрофическим.Без Паники!!!"
показать весь комментарий
08.09.2022 17:19
+6
Дякуємо, хлопці, бережи вас Господь
показать весь комментарий
08.09.2022 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Солов'їний помьот пише у своєму телеграмі-"Всего за трое суток ВСУ удалось продвинуться на отдельных участках в Харковськой обл. до 20 километров.Положение на этом направлении остается очень тяжелым, но не катастрофическим.Без Паники!!!"
показать весь комментарий
08.09.2022 17:19 Ответить
їх ***** таки має потрапити в підручники історії організувавши найбільший котел для своєї армії з часів 2світової війни.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:26 Ответить
бумеранг, возмездие, карма, никто не отменял)
показать весь комментарий
08.09.2022 17:32 Ответить
Ну если в папину хатынку попали,то месть шмаркли будет страшной.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:22 Ответить
его родители живут в панельном доме.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:28 Ответить
Серьезно? Живут в Израеле, пол учили гражданство, дом 900 кв.м, со всеми прибамбасами. Охрана и т.д.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:33 Ответить
Я хоч і терпіти не можу Боневтіка, хоча визнаЮ його легітимність на даний момент, все ж не вірю, що в Ізраїлі. А коли не у Кривому розі, то це правильне рішення: бо батьки не повинні обмежувати його дій...
показать весь комментарий
08.09.2022 17:40 Ответить
давай розмірковувати логічно. Якщо Зєля здає величезну віллу в Італії за 50 штук євро, то хіба будуть його батьки жити в Кривому Розі в панельці?
показать весь комментарий
08.09.2022 17:59 Ответить
давай розмірковувати логічно, якщо ти так вирішив робити, то не факт що інший буде робити як ти.
Не міряй усіх по собі
показать весь комментарий
08.09.2022 18:19 Ответить
ой, блін, зєлєбобік виліз
То ти вважаєш, що Зєля настільки підор, шо все бабло собі в карман а мамі Римі - кукіш?
показать весь комментарий
08.09.2022 18:42 Ответить
Є фото. В Ізраїлі.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:37 Ответить
***** ти нас вже ніколи не здолаєш, а от час коли ми тебе вбємо скорочується
показать весь комментарий
08.09.2022 17:23 Ответить
Дякуємо, хлопці, бережи вас Господь
показать весь комментарий
08.09.2022 17:46 Ответить
Мрію побачити ракетний удар по кремлю! І не 1ю ракетою!
показать весь комментарий
08.09.2022 23:56 Ответить
 
 