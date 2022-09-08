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Войска РФ выпустили крылатую ракету X-59 по Криворожскому району: Силы ПВО ее сбили (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог.
Об этом сообщил руководитель военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.
Глава ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-земля".
В то же время силы ПВО сбили вражескую ракету.
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Не міряй усіх по собі
То ти вважаєш, що Зєля настільки підор, шо все бабло собі в карман а мамі Римі - кукіш?