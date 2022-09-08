Войска РФ выпустили крылатую ракету X-59 по Криворожскому району: Силы ПВО ее сбили (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

Глава ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-земля".

В то же время силы ПВО сбили вражескую ракету.

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