РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13560 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
1 738 5
война (46763) НАТО (8939) помощь (6145) Столтенберг (1412)

Стоит наращивать поддержку Украины столько, сколько потребуется, - генсек НАТО Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что позиция Альянса относительно обороны Украины заключается в том, что поддержку Киеву нужно наращивать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меседж НАТО в Контактной группе по обороне Украины состоит в том, что нам нужно наращивать и продолжать поддержку столько, сколько нужно", - подчеркнул генсек НАТО.

Также Столтенберг поблагодарил руководителя Пентагона Ллойда Остина за сильное лидерство США.

Читайте также: НАТО готовит новые проекты для помощи Украине в противостоянии агрессии РФ во время зимы, - Столтенберг
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Taras Chornovil

21 ч.
Кілька тисяч хасидів таки будуть святкувати біля могили Цадіка Нахмана в Умані. На всі попередження про небезпеку відповідають, що вірять у Бога й ЗСУ. Вони чудові!
показать весь комментарий
08.09.2022 17:42 Ответить
ми не заперечуємо. давайте все
показать весь комментарий
08.09.2022 17:45 Ответить
Зброю попотужнішу та побільше давайте! Грошей менше-бо зелені паразіти все розкрадають!!!!
показать весь комментарий
08.09.2022 17:45 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 17:49 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 20:00 Ответить
 
 