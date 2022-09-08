Варто нарощувати підтримку України стільки, скільки буде потрібно, - генсек НАТО Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що позиція Альянсу з питань оборони України полягає в тому, що підтримку Києву потрібно нарощувати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Меседж НАТО в Контактній групі з питань оборони України полягає в тому, що нам потрібно нарощувати та підтримувати підтримку стільки, скільки потрібно", - наголосив генсек НАТО.
Також Столтенберг подякував очільнику Пентагона Ллойду Остіну за сильне лідерство США.
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Кілька тисяч хасидів таки будуть святкувати біля могили Цадіка Нахмана в Умані. На всі попередження про небезпеку відповідають, що вірять у Бога й ЗСУ. Вони чудові!