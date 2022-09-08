УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13311 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
1 739 5
війна (56511) НАТО (5140) допомога (5064) Столтенберг Єнс (1345)

Варто нарощувати підтримку України стільки, скільки буде потрібно, - генсек НАТО Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що позиція Альянсу з питань оборони України полягає в тому, що підтримку Києву потрібно нарощувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Меседж НАТО в Контактній групі з питань оборони України полягає в тому, що нам потрібно нарощувати та підтримувати підтримку стільки, скільки потрібно", - наголосив генсек НАТО.

Також Столтенберг подякував очільнику Пентагона Ллойду Остіну за сильне лідерство США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Христя Фріланд може стати новим генсеком НАТО, - CBC News

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Taras Chornovil

21 ч.
Кілька тисяч хасидів таки будуть святкувати біля могили Цадіка Нахмана в Умані. На всі попередження про небезпеку відповідають, що вірять у Бога й ЗСУ. Вони чудові!
показати весь коментар
08.09.2022 17:42 Відповісти
ми не заперечуємо. давайте все
показати весь коментар
08.09.2022 17:45 Відповісти
Зброю попотужнішу та побільше давайте! Грошей менше-бо зелені паразіти все розкрадають!!!!
показати весь коментар
08.09.2022 17:45 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 17:49 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 20:00 Відповісти
 
 