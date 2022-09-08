УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15913 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
9 733 63
НАТО (5132) Столтенберг Єнс (1343) Фріланд Христя (124)

Христя Фріланд може стати новим генсеком НАТО, - CBC News

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фриланд

Чинна віцепрем’єр-міністер Канади Христя Фріланд розглядається серед кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це із посиланням на власні джерела пише CBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше чотири різні джерела - в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО, - сказали, що Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних оборонних та безпекових колах як можливу наступницю чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у матеріалі.

Зазначається також, що сама Фріланд ухилилася від прямого запитання  щодо своєї кандидатури, згадавши, що вона "вже має дві роботи". Малося на увазі сумісництво нею посади віцепрем’єр-міністер Канади та міністерки фінансів країни.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, існує значна вірогідність того, що наступним генсеком НАТО стане жінка.

"Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які б стали чудовими кандидатками. Видається, що прийшов час жінці стати наступним генеральним секретарем", - розповідає високопоставлене джерело СВС.

Серед інших можливих кандидаток згадуються колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте і колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не повинна брати участь у засіданнях G20, - міністр фінансів Канади Фріланд

Нагадаємо, що термін повноважень Єнса Столтенберга, який очолює НАТО з 2014 року, мав завершуватися цього місяця, але на тлі російської агресії проти України, його було продовжено ще на рік.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Даля Грибаускайте - теж нереально крутий варіант!
показати весь коментар
08.09.2022 09:13
+26
Только Джонсон!!!
показати весь коментар
08.09.2022 09:11
+24
А чому би і не Даля? Усі друзі України і знають скільки коштує русский мир
показати весь коментар
08.09.2022 09:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только Джонсон!!!
показати весь коментар
08.09.2022 09:11 Відповісти
Даля Грибаускайте - теж нереально крутий варіант!
показати весь коментар
08.09.2022 09:13 Відповісти
Вибір широченний ! Обирай будь-кого з трьох - не прогадаєш !
показати весь коментар
08.09.2022 10:06 Відповісти
А чому би і не Даля? Усі друзі України і знають скільки коштує русский мир
показати весь коментар
08.09.2022 09:13 Відповісти
Потому что только Джонсон сможет вставить зебилу волшебного пистона, чего не сделает ни одна женщина
показати весь коментар
08.09.2022 09:18 Відповісти
О,знаю вас давно і не думала,що для вас пістон для ботоксного тільки чоловічої статі. Тоді зрівняйте Далю і зе? Хто стальніші.....має?
показати весь коментар
08.09.2022 09:20 Відповісти
А чего их сравнивать? Зеленский это чучелко, которое читает с бумажки. И женщин он не уважает, ведь он сравнивал Украину с порноактрисой. Так, что влияние на него может иметь только мужик причем, который крупнее его, пример Андрей Елдак
показати весь коментар
08.09.2022 09:28 Відповісти
не з бумажки..в нього відеосуфлер, бо з нього інколи так приколюються, коли швидкість занадто пришвидшують, або сповільнюють))
показати весь коментар
08.09.2022 10:04 Відповісти
Керсті Кальюлайд теж не з зефiру зроблена .
показати весь коментар
08.09.2022 09:29 Відповісти
А Ліз ,вона і у танку сиділа так що її ставлення до уклоністів мабуть не "просте"
показати весь коментар
08.09.2022 10:17 Відповісти
А уявили, що кандидатом на цю посаду є Зеленський, або єрмак? Хоча це неможливо, бо ми не в НАТО.
показати весь коментар
08.09.2022 09:35 Відповісти
Эта тупая либералка! Какое НАТО!!!
показати весь коментар
08.09.2022 09:47 Відповісти
Ti uzhe pakazal sebja tupim . Uchi matchastj , chjo takoje LIBERAL !
показати весь коментар
08.09.2022 10:35 Відповісти
Ми тут на Чуприну Джонсонюка чекали і тут на тобі джек-пот!!!
показати весь коментар
08.09.2022 09:11 Відповісти
Ну дуже дивна логіка у НАТО. "На тлі агресії зайвохромосомів проти України" замість змінити імпотента на посаді, який, очевидно, або куплений орками на корню, або просто сцикливе чмо, вони його залишили ще на рік...
показати весь коментар
08.09.2022 09:12 Відповісти
Вопрос присутствует
показати весь коментар
08.09.2022 10:43 Відповісти
По матері Українка.
показати весь коментар
08.09.2022 09:12 Відповісти
Вона дома з дітьми українською розмовляє, це її рідна мова, вже потім робоча англійська
показати весь коментар
08.09.2022 09:14 Відповісти
Это упоротая либералка!! Никчемная помощьница Трюдо!
показати весь коментар
08.09.2022 09:48 Відповісти
а без образ ніяк не можна обійтися? кацап чи що
показати весь коментар
08.09.2022 09:59 Відповісти
кацап это у вас упоротые путеноиды сццутся от либералов
показати весь коментар
08.09.2022 13:46 Відповісти
Глупый ты Васёк!!!
показати весь коментар
09.09.2022 19:29 Відповісти
Лучше бы она стала нашим Премьер-Министром с неограниченными полномочиями и со своими коллегами по борьбе с коррупцией
показати весь коментар
08.09.2022 09:13 Відповісти
Це безумовно підпалить кацапські сраки.
показати весь коментар
08.09.2022 09:14 Відповісти
я думаю, від Далі на болотах так бомбануло би, що японці захвилювались би
показати весь коментар
08.09.2022 09:17 Відповісти
касаби-радійте що не я.. от тоді вам капец прийде на третій день
показати весь коментар
08.09.2022 09:16 Відповісти
Немає різниці хто з українців буде генсеком , Джонсонюк чи Фріланд це все наші люди
показати весь коментар
08.09.2022 09:16 Відповісти
Даля Грибоускайте и ї Керсті Кальюлайд -это женщины с такими простите яйцами что не каждый мужчина имеет. И в деле мы их уже видели .
показати весь коментар
08.09.2022 09:32 Відповісти
якщо не Джонсонюк, то Фріланд цілком підходить
показати весь коментар
08.09.2022 09:18 Відповісти
Христя Фріланд , должна быть следующим президентом Украины.

но украинцы снова по приколу проголосуют ?
показати весь коментар
08.09.2022 09:19 Відповісти
Чудова ідея!
показати весь коментар
08.09.2022 11:51 Відповісти
Помічниця рашистським газогонам в поверненні відремонтованих Канадою газових турбін із за'явою, що Канада зробила все правильно.
показати весь коментар
08.09.2022 09:20 Відповісти
А что Канада сделала не правильно ?
показати весь коментар
08.09.2022 09:21 Відповісти
Що Канада зробила правильно по відношенню до України і її народу, коли основа фінансування рашистської війскової вбивчої машини є саме енергоносії.?Що Канада зробила правильно, коли основа все тіх же санкцій Західного світу ,є відмова від рашистських енергоносіїв (від слова взагалі)?Яка користь від такого "правильного рішення"Канади,котрий є прикладом і оправданням для всіх решту країн, своїх"правильних" рішень в торгівлі з окупантом України і вбивцею українського народу будь-якими іншими підсанкційними товарами .???
показати весь коментар
08.09.2022 11:45 Відповісти
не тупи бот Канада сделала то что попросила Германия
показати весь коментар
08.09.2022 13:48 Відповісти
не хами бот,фріци прорашистські агенти і лоббісти рашиста ,як в ЄС,так і НАТО.
показати весь коментар
08.09.2022 14:47 Відповісти
Не вернули бы турбины рашка на них бы свалила остановку СП1

К тому же Siemens Canada это филиал Siemens

Как они могли не вернуть сами себе
показати весь коментар
08.09.2022 09:34 Відповісти
100 % у московитов была такая надежда обвинить Канаду за остановку СП 1 , но не тут то было .
показати весь коментар
08.09.2022 09:37 Відповісти
Может хоть она поднимет уже давно перезревший вопрос: что делают самозванцы в совбезе ООН в кресле бывшего СССР и на каком основании их туда пустили.
показати весь коментар
08.09.2022 09:30 Відповісти
Это один из главнейших вопросов, выпереть оттуда рашу пинком под зад и может ООн пересмотрит свою политику не вмешательства в кризисы, а только обеспокоенности.
показати весь коментар
08.09.2022 09:34 Відповісти
на самом деле ООН полезный орган, как оказалось. Если бы у Росии в ООН не было бы право вето, то она вполне бы могла развязать ядерную войну
показати весь коментар
08.09.2022 09:59 Відповісти
И сама превратиться в ядерную пустыню Никто бы не потерпел ее дурости
показати весь коментар
08.09.2022 10:45 Відповісти
бред кацапский - твой путлер обосралася - Украина уже ударила по Крыму и Белгороду - ну и где ядерный удар? трепло
показати весь коментар
08.09.2022 13:50 Відповісти
ООН - пустое место, пока в СБ присутствует рашка с правом вето.
показати весь коментар
08.09.2022 11:54 Відповісти
Китай в 70-х теж незрозуміло чому пустили, до 70-х в Радбезі ООН засідав Тайвань, адже лише там залишилася законна влада Китаю, яку комуняки вигнали з Пекіна!
показати весь коментар
08.09.2022 10:10 Відповісти
По Китаю хоть резолюция генассамблеи была, а рашка вообще без всяких оснований заняла место СССР.
показати весь коментар
08.09.2022 11:41 Відповісти
скоро у кацапов-дипломатов в ООН закончатся визы и тогда они не смогут присутствовать на заседаниях Совбеза ООН и накладывать вето
показати весь коментар
08.09.2022 13:51 Відповісти
Хто б не став наступним генсеком НАТО він буде дотримуватися сталого курсу недопущення вступу альянсу у війну. І навряд чи допомогу Україні збільшиться.
показати весь коментар
08.09.2022 09:39 Відповісти
Не скажіть. Генрі Кісінджер нещодавно прямим текстом озвучив, що у країн Заходу є План Б на випадок, якщо війна дійсно затягнеться або рашка почне мати успіхи, незважаючи на діючі обсяги постачання зброї. У цьому разі може бути прийняте рішення про прискорений вступ України до НАТО протягом наступного року, незважаючи на бойові дії та окуповані території, тоді автоматично задіюється стаття 5 і усі ресурси (окрім людських скоріш за все) стають доступними для знищення рашки без додаткових дебатів. Оркостан має програти, стратегічне рішення Заходу вже остаточне
показати весь коментар
08.09.2022 09:49 Відповісти
Так це НОВАЧОК толкае рашкіни тези

Viktor Patrykei

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 19.05.2022

кожен раз як читаю проросійськи думки - дивлюсь реестрацію
показати весь коментар
08.09.2022 10:49 Відповісти
не пести кацап тупорылый
показати весь коментар
08.09.2022 13:52 Відповісти
Хорватку не знаю, інші варіанти усі зер гут. Мабуть Даля то зовсім джекпот!
показати весь коментар
08.09.2022 09:40 Відповісти
Хорватку може протягувати раши -оркамже потрібно контролеване НАТО , як ОБСЕ ,ООН, Ватикан
показати весь коментар
08.09.2022 10:51 Відповісти
Нам однаково хто стане - аби москалям він був поперек глотки...
показати весь коментар
08.09.2022 09:51 Відповісти
Даля це вогонь!!! Призначення її на посаду секретаря буде означати лиш одне - прийняте рішення про прийняття України в НАТО. І в більш широкій перспективі в західний цивілізаційний табір. І не треба казати за зевладу. Якщо буде прийняте рішення серйозно вкластися в Україну їх змусять виконувати те що скажуть або змусять відійти з влади, а декого і присісти за грати. Ех мрії...
показати весь коментар
08.09.2022 10:07 Відповісти
Гарні кандидати, а потім пролобіюють якусь чергову мавпу(
показати весь коментар
08.09.2022 10:25 Відповісти
шось я не чув від Христі якойсь переконливої підтримки хоча б на словах, так, вона за Україну, але якось спокійно, деякі англосакси і прибалти з набагато більшою рішучистю нас і підтримують і шось роблять для нас...звичайно нам приємно, що етнічна українка досягає таких висот у світовій політиці, але ми памятаємо, як раділи за Вікторію Спартц і що з того вишло, звичайно, Христя не Вікторія, але у НАТО хотілося б бачити іншого керівника, Джонсон, або Даля...
показати весь коментар
08.09.2022 11:46 Відповісти
в эту минуту на улице (6 лет после качественного кап. ремонта ) у моего дома меняют бордюры, старые стояли бы еще 100000000 лет, в Николаевской !!! обл. строят дороги. будь хоть Создатель генсеком это нам не поможет. мы ( не я) выбираем четырежды уклониста верховным, а теперь видите ли Столтенберг нам не такой.. каждый индивид и народ имеет то что заслужил.
показати весь коментар
08.09.2022 12:48 Відповісти
так ты же это сам выбрал(или твои соседи) чего жалуешься? по-этому путлер и долбит в первую очередь русскоязычных - учит рабов и тупаков кровавой правде жизни
показати весь коментар
08.09.2022 13:56 Відповісти
я подчеркнул, мамин умник, "не я", я голосовал за Кошулинского. во вторых мне в отличии от тебя жаловатся грех, я живу в мирном городе и видимо он таким будет далее. от моего дома до границы нато 200 метров. а соседи мои.. да ******)) один в 12 году на гараже андреевский флаг нарисовал, другой поздравил с отказом овоща вступить в ассоциацию с евросоюзом ,первый кыркнул от короны год тому, второй как крыса не выходил до середины апреля.. и не тыч мне, я с тобой свиней пас.
показати весь коментар
08.09.2022 16:17 Відповісти
с отказом яныка вступить в ассоц с евросоюзо
показати весь коментар
08.09.2022 16:18 Відповісти
 
 