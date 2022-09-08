Христя Фріланд може стати новим генсеком НАТО, - CBC News

Чинна віцепрем’єр-міністер Канади Христя Фріланд розглядається серед кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це із посиланням на власні джерела пише CBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше чотири різні джерела - в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО, - сказали, що Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних оборонних та безпекових колах як можливу наступницю чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у матеріалі.

Зазначається також, що сама Фріланд ухилилася від прямого запитання щодо своєї кандидатури, згадавши, що вона "вже має дві роботи". Малося на увазі сумісництво нею посади віцепрем’єр-міністер Канади та міністерки фінансів країни.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, існує значна вірогідність того, що наступним генсеком НАТО стане жінка.

"Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які б стали чудовими кандидатками. Видається, що прийшов час жінці стати наступним генеральним секретарем", - розповідає високопоставлене джерело СВС.

Серед інших можливих кандидаток згадуються колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте і колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

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Нагадаємо, що термін повноважень Єнса Столтенберга, який очолює НАТО з 2014 року, мав завершуватися цього місяця, але на тлі російської агресії проти України, його було продовжено ще на рік.