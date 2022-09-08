Война в Украине приближается к поворотному моменту, - Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что война в Украине приближается к поворотному моменту.
Об этом он сказал в кулуарах встречи группы поддержки Украины на американской базе "Рамштайн" в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО призвал общественность в западных странах сохранять веру в усилия Украины и других стран, заявив, что война находится в критической точке, поскольку Россия теряет контроль над ранее оккупированными территориями.
"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе застопорилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести ответный удар и отвоевать часть территории", — сказал Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
Між іншим, поки наші звільняють Балаклію, я сиджу на Економічному Форумі в Карпачі (це гірський курорт на заході Польщі, зазвичай такі "міксовані самміти", де в програмі можна послухати одночасно Забужко, Kalush Orchestra і пів дюжини прем'єр-міністрів, саме по таких гірських курортах і відбуваються), - так ось, сьогодні явно означився новий світовий тренд, який я після самміту в Единбурзі (див.нижче) ще не важилася озвучити вголос (не була тоді ще певна, а тепер уже): щоб довести свою порядність, ********* діячеві будь-якої галузі (не тільки політикам!) уже конче треба помахати звітом - скільки допомоги він надав Україні.
Дуже видно, коли це щиро, а коли "треба свідоцтво порядности". Зворушив, напр., чеський прем'єр Петр Фіала, який, одержуючи свою нагороду Людини Року, сказав, що Людьми Року насправді мають цьогоріч бути оголошені українці, які героїчно борються за свою і європейську свободу (зал зааплодував), - і далі пішов шерстити Захід так, мов прочитав мою, ще не видану, "Найдовшу подорож", мало не тими самими словами, - а от якби інакше відреаґували на Грузію-2008, а от якби такі санкції, як сьогодні, наклали на Росію в 2014му, після Криму і т.д.... (Золотий прем'єр у Чехії тепер, просто Масарик 2.0, гугліть, хто не в курсі!) А з другого боку - так само видно "прімазивающіхся", і висить у повітрі тривога за Італію: там на найближчих виборах мають реальні шанси перемогти путінські годованці, тоді буде в "європейському фронті" ще одна, крім угорської, дзюрка - ще одна можливість блокувати санкції проти Росії (а їх же треба потверджувати щопівроку!)...
Війна, товариство, війна. В неї різні профілі й морди. Будьмо ж уважні, курча. Хоча б уважні - в інтересах власної безпеки.
фашизм - "народ для держави"
І це зовсім не йух...
Ну, типа - хер, поц, сук(муж. от ****) и т. п.
Кужугyт Шуйгу
"Про Шойгу" - стихи
Песнь о Кожугетовиче.
Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По е-лу.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «му-***»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - му-ак.
Это он зимою на х-й дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Нае-нулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по х-ю ё-нул топором.
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня -
Знает даже русский: там с тех пор х-йня !
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно про-бать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра на-бнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съ-бался. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
30 лет независимости, с которой не знали что делать, череда бездарных президентов(и причем все законно избранные!), развал экономики, невообразимая коррупция, раболепие перед чужим языком, чужой культурой свое дело сделали.
А дальше сработал принцип, впервые цинично озвученный прусским королем Фридрихом Вторым:
И скажите, что в россия в отношении Украины действовала не так?
- "«Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно сил - занимайте ее немедленно. Как только вы это совершите, всегда найдется достаточно юристов, которые докажут, что вы имеете все права на занятую территорию»,"
https://twitter.com/i/status/1567901702958768131
https://twitter.com/i/status/1567904154500370446
А якщо не втямлють, то роботи ще дуже-дуже багато навіть з тим успіхом, і нічого поворотного ще не настало.