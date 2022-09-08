Война в Украине приближается к поворотному моменту, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что война в Украине приближается к поворотному моменту.

Об этом он сказал в кулуарах встречи группы поддержки Украины на американской базе "Рамштайн" в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО призвал общественность в западных странах сохранять веру в усилия Украины и других стран, заявив, что война находится в критической точке, поскольку Россия теряет контроль над ранее оккупированными территориями.

"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе застопорилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести ответный удар и отвоевать часть территории", — сказал Столтенберг.

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