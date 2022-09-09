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Війна в Україні наближається до поворотного моменту, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна в Україні наближається до поворотного моменту.

Про це він сказав в кулуарах зустрічі групи підтримки України на американській базі Рамштайн у Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО закликав громадськість у західних країнах зберігати віру в зусилля України та інших країн, заявивши, що війна перебуває у критичній точці, оскільки Росія втрачає контроль над раніше окупованими територіями.

"Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території", — сказав Столтенберг.

Також читайте: НАТО готує нові проєкти для допомоги Україні у протистоянні агресії РФ під час зими, - Столтенберг

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+44
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08.09.2022 21:27
+35
.
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08.09.2022 21:09
+32
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Між іншим, поки наші звільняють Балаклію, я сиджу на Економічному Форумі в Карпачі (це гірський курорт на заході Польщі, зазвичай такі "міксовані самміти", де в програмі можна послухати одночасно Забужко, Kalush Orchestra і пів дюжини прем'єр-міністрів, саме по таких гірських курортах і відбуваються), - так ось, сьогодні явно означився новий світовий тренд, який я після самміту в Единбурзі (див.нижче) ще не важилася озвучити вголос (не була тоді ще певна, а тепер уже): щоб довести свою порядність, ********* діячеві будь-якої галузі (не тільки політикам!) уже конче треба помахати звітом - скільки допомоги він надав Україні.

Дуже видно, коли це щиро, а коли "треба свідоцтво порядности". Зворушив, напр., чеський прем'єр Петр Фіала, який, одержуючи свою нагороду Людини Року, сказав, що Людьми Року насправді мають цьогоріч бути оголошені українці, які героїчно борються за свою і європейську свободу (зал зааплодував), - і далі пішов шерстити Захід так, мов прочитав мою, ще не видану, "Найдовшу подорож", мало не тими самими словами, - а от якби інакше відреаґували на Грузію-2008, а от якби такі санкції, як сьогодні, наклали на Росію в 2014му, після Криму і т.д.... (Золотий прем'єр у Чехії тепер, просто Масарик 2.0, гугліть, хто не в курсі!) А з другого боку - так само видно "прімазивающіхся", і висить у повітрі тривога за Італію: там на найближчих виборах мають реальні шанси перемогти путінські годованці, тоді буде в "європейському фронті" ще одна, крім угорської, дзюрка - ще одна можливість блокувати санкції проти Росії (а їх же треба потверджувати щопівроку!)...

Війна, товариство, війна. В неї різні профілі й морди. Будьмо ж уважні, курча. Хоча б уважні - в інтересах власної безпеки.
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08.09.2022 21:06
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Когда русские войска ... побежат!
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08.09.2022 20:55 Відповісти
Не потрібно наперед каркати.
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08.09.2022 20:55 Відповісти
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08.09.2022 21:00 Відповісти
Слава нашій Армії! Слава Україні! І Залужному слава! "Єто просто празднік какойто"!
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08.09.2022 21:04 Відповісти
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08.09.2022 21:27 Відповісти
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08.09.2022 21:39 Відповісти
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09.09.2022 19:14 Відповісти
Іди на ... й , крапка лось !
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08.09.2022 21:12 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Між іншим, поки наші звільняють Балаклію, я сиджу на Економічному Форумі в Карпачі (це гірський курорт на заході Польщі, зазвичай такі "міксовані самміти", де в програмі можна послухати одночасно Забужко, Kalush Orchestra і пів дюжини прем'єр-міністрів, саме по таких гірських курортах і відбуваються), - так ось, сьогодні явно означився новий світовий тренд, який я після самміту в Единбурзі (див.нижче) ще не важилася озвучити вголос (не була тоді ще певна, а тепер уже): щоб довести свою порядність, ********* діячеві будь-якої галузі (не тільки політикам!) уже конче треба помахати звітом - скільки допомоги він надав Україні.

Дуже видно, коли це щиро, а коли "треба свідоцтво порядности". Зворушив, напр., чеський прем'єр Петр Фіала, який, одержуючи свою нагороду Людини Року, сказав, що Людьми Року насправді мають цьогоріч бути оголошені українці, які героїчно борються за свою і європейську свободу (зал зааплодував), - і далі пішов шерстити Захід так, мов прочитав мою, ще не видану, "Найдовшу подорож", мало не тими самими словами, - а от якби інакше відреаґували на Грузію-2008, а от якби такі санкції, як сьогодні, наклали на Росію в 2014му, після Криму і т.д.... (Золотий прем'єр у Чехії тепер, просто Масарик 2.0, гугліть, хто не в курсі!) А з другого боку - так само видно "прімазивающіхся", і висить у повітрі тривога за Італію: там на найближчих виборах мають реальні шанси перемогти путінські годованці, тоді буде в "європейському фронті" ще одна, крім угорської, дзюрка - ще одна можливість блокувати санкції проти Росії (а їх же треба потверджувати щопівроку!)...

Війна, товариство, війна. В неї різні профілі й морди. Будьмо ж уважні, курча. Хоча б уважні - в інтересах власної безпеки.
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08.09.2022 21:06 Відповісти
Німеччина -нацизм..Італія-фашизм
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08.09.2022 21:27 Відповісти
нацизм - це соціалізм, тобто "держава для народа"
фашизм - "народ для держави"
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08.09.2022 22:29 Відповісти
путлеровская рашка в одном фото....

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08.09.2022 21:08 Відповісти
.
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08.09.2022 21:09 Відповісти
Путлер і вся його братва , щоб здохли 😠
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08.09.2022 21:14 Відповісти
Найзабороненіше в Росії слово з трьох літер.
І це зовсім не йух...

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08.09.2022 21:16 Відповісти
А Х...ло почему не написали?
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08.09.2022 21:27 Відповісти
***** - 5 букв, а по условиям задачи надо три.
Ну, типа - хер, поц, сук(муж. от ****) и т. п.
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08.09.2022 21:32 Відповісти
Не. Типа мир запрещено. Ху...ло же вроде нет. Так почему без фамилии?
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08.09.2022 21:37 Відповісти
Душевно пообщались. Прям не разговор, а трансляция Шекспира "Ромео и Джульетта". Разговор двух влюбленных. https://youtu.be/ki3_LVtUjqE
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08.09.2022 21:12 Відповісти
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08.09.2022 21:14 Відповісти
Сейчас они наЧитают ))
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08.09.2022 21:17 Відповісти
"ВГА Волчанского района" Чому не "Купянскага"? Что такоє случілось? что же проізошло?
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08.09.2022 21:29 Відповісти
"Дайте мне один парашютно-десантный полк, и за три часа от него ничего не останется"!(с)

Кужугyт Шуйгу
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08.09.2022 21:15 Відповісти
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08.09.2022 21:19 Відповісти
Орлуша :
"Про Шойгу" - стихи
Песнь о Кожугетовиче.

Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.

Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По е-лу.

Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «му-***»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - му-ак.

Это он зимою на х-й дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Нае-нулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по х-ю ё-нул топором.

Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня -
Знает даже русский: там с тех пор х-йня !
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!

Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!

А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.

На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно про-бать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.

Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.

Для начала с кедра на-бнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съ-бался. Говорят, в Москву.

Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве

Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.

Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.

Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
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08.09.2022 21:22 Відповісти
"Это ещё не конец. Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала". (Уинстон Черчилль)
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08.09.2022 21:20 Відповісти
Путін сидить у бункері та відтягує свій кінець.
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08.09.2022 21:24 Відповісти
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08.09.2022 21:24 Відповісти
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08.09.2022 23:56 Відповісти
Столтенберг - один з тих західних імпотентів, завдяки яким ***** було впевнене в своїй безкарності.
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08.09.2022 21:28 Відповісти
Первый ответственный кто виноват в том что ***** напал - квартал шапито 95 со своим предводителем. Если бы он был мудрым президентом а не паяцем с цирка, этого бы не случилось. И не надо на Столтенберга ответственность перекладывать, на его страну никто не нападал, и за безопасность Украины Столтенберг не отвечает.
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08.09.2022 21:38 Відповісти
Ну, справедливости ради, россия на Украину начала зубы точить задолго до зеленого клоуна.
30 лет независимости, с которой не знали что делать, череда бездарных президентов(и причем все законно избранные!), развал экономики, невообразимая коррупция, раболепие перед чужим языком, чужой культурой свое дело сделали.
А дальше сработал принцип, впервые цинично озвученный прусским королем Фридрихом Вторым:
И скажите, что в россия в отношении Украины действовала не так?

- "«Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно сил - занимайте ее немедленно. Как только вы это совершите, всегда найдется достаточно юристов, которые докажут, что вы имеете все права на занятую территорию»,"
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08.09.2022 21:53 Відповісти
***** напало, бо такі як ви за 30 років не спромоглись повернутись до рідної мови, правильно з Ізраїлю пишуть: "раболепие перед чужим языком, чужой культурой"
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09.09.2022 01:11 Відповісти
Нужно не постить чушь с ЕС а помогать ЗСУ
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09.09.2022 08:48 Відповісти
Десь так і є
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08.09.2022 23:44 Відповісти
Уявіть, щоб ми, українці, були настільки їбануті, щоб радіти, що наша армія обстрілює ракетами і завойовує якісь там ... наприклад, молдовські міста.
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08.09.2022 21:30 Відповісти
Першим питанням було би "а на хіба воно нам? "
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08.09.2022 21:33 Відповісти
Пане Столткнберг може ви непогана людина але..... скоріше передавайте правління Джонсону або Фріленд ці люди однозначно зможуть розповсюдити 5 статтю на територію України .... без цього на жаль закінчення війни не уникнути...
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08.09.2022 21:32 Відповісти
Спасибо, кэп!
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08.09.2022 21:35 Відповісти
Коммуняка из норвежской рабочей партии Йенс в юности состоял на связи с КГБ под кликухой "Стеклов". Изо всех сил провоцировал Путина напасть, по сто раз на дню обещая не вмешиваться. Именно со стороны структур НАТО, а не отдельных стран, максимально старался только скулить, ныть и нихрена не делать.
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08.09.2022 21:37 Відповісти
Первый ответственный кто виноват в том что ***** напал - квартал шапито 95 со своим предводителем. Если бы он был мудрым президентом а не паяцем с цирка, этого бы не случилось. И не надо на Столтенберга ответственность перекладывать, за безопасность Украины Столтенберг не отвечает.
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08.09.2022 21:40 Відповісти
(я не писал, что Столтенберг ответственный.... что он за что-то отвечает..... он левый,он провокатор, он саботажник....вот что я хотел сказать..... пианиста вообще не касался... )
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08.09.2022 21:47 Відповісти
в чем он саботажник? На страну НАТО ***** не нападал, а за Украину, Столтенберг не в ответе.
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08.09.2022 21:49 Відповісти
Есть подробная аналитика, как Столтенберг саботировал участие в помощи Украине именно через структуры НАТО. Англия и США тоже не в ответе, но они помогали.... Как так, ведь судя по Вашим словам, на них ***** не нападало???? Ужос, что дееется!!! Разрыв мозга и отвал башки!!!
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08.09.2022 21:52 Відповісти
А в 2014 хіба ***** не напав? Теж Зеля винуватий?
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08.09.2022 22:04 Відповісти
Безусловно, в 2014 тоже было нападение, которого не ожидал никто. Но зеля когда шел в президенты, должен был понимать, что к чему, уже все маски были сброшены.
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08.09.2022 22:39 Відповісти
переломний момєнт близько
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08.09.2022 21:44 Відповісти
Интенсивные кадры действий смешанного иностранно-украинского подразделения во время недавнего украинского наступления, в ходе которого используется большое количество техники, предоставленной США; от M1151A1 HMMWV (Humvee) с установленным Browning M2 HMG, до пусковых установок M136A1 AT4-CS.

https://twitter.com/i/status/1567901702958768131
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08.09.2022 21:44 Відповісти
С другой камеры видео

https://twitter.com/i/status/1567904154500370446
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08.09.2022 21:48 Відповісти
Поворотний він лише в тому плані, що кацапи після наступу повинні втямити, що їм нічого вже завоювати нового не світить і краще усю цю фігню кинути і згорнути.
А якщо не втямлють, то роботи ще дуже-дуже багато навіть з тим успіхом, і нічого поворотного ще не настало.
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08.09.2022 22:10 Відповісти
Надайте більше зброї й рашистів ЗСУ вижене дуже швидко за Урал!
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09.09.2022 00:52 Відповісти
NATO, дайте Бредлі, Абрамси, Леопарди, гелікоптери (хоча б Чінуки, Ірокези, БлекБьорди, Блекхоук, Апачі), ППО Avenger. Не перетворюйтесь в коментаторів як на футбольному матчі. ЗСУ усе можуть. Потрібна матеріальна підтримка.
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09.09.2022 09:38 Відповісти
А не до хрена ли ты захотел, ишь губу раскатал...
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09.09.2022 21:56 Відповісти
Єнс Імпотентенберг
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09.09.2022 10:18 Відповісти
Захід нам допоможе. Скоро штурмуватиме Московію
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09.09.2022 10:57 Відповісти
 
 