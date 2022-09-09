США предлагают реформировать Совбез ООН из-за агрессии РФ против Украины
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США поддерживает реформу Совета Безопасности Организации – в частности, расширение географического представительства ее членов и использование права вето.
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо договариваться о мире. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН", - подчеркнула дипломат в выступлении.
Полномасштабную войну России против Украины она назвала "попыткой господства в чистейшей форме" и "испытанием для наиболее основополагающих принципов, созданных в ООН".
В этом контексте Томас-Гринфилд объявила, что США с сегодняшнего дня решили придерживаться "шести принципов ответственного поведения членов Совета Безопасности ООН". Среди них она назвала более активное взаимодействие с другими членами ООН и ее учреждениями и отказ от использования вето за исключением крайних случаев.
"Мы увеличим усилия по реформе Совета Безопасности. Речь идет и об изменении правил вынесения вето, согласно которым постоянные члены будут объяснять их Генеральной Ассамблее", - отметила постпредка США при ООН.
"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", - добавила она.
Также Томас-Гринфилд анонсировала широкие консультации с участием президента США Джо Байдена, государственного секретаря Энтони Блинкена и "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН".
Напомним, в апреле Генассамблея ООН прекратила членство РФ в Совете ООН по правам человека. Это решение нашло поддержку международных коллег только после более чем 40 дней полномасштабной войны против Украины, жестоких и бесчеловечных действий против украинцев.
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ну так банкет-то за их счет..., имеют полное право!
Задал такой вопрос и можно не дожидаться ответа, всё, собирай фигуры и складывай доску, матч закончен.
а может то ты мякиш с чем-то другим спутал? ты когда эту дичь свою писал, ты случайно не у себя в штанах одной рукой лазил? ))
Всього-на-всього треба буде зачитати пояснювальну доповідь перед асамблеєю... і все! навіть голосувати асамблея не буде, просто пояснити.
Москалям тільки в радість лишній раз свою маячню розповісти
Як зачитування пояснювальної записки має реалізувати заявлену мету нововведень?
Лише треба буде його обрунтувати.
Или ты думал это всё твои великие депутаты всё делают?
ООН не выполнила главную свою функцию - предотвращение войны.
Совершенно бесполезная организация в этом плане, ничего кроме пустой болтовни.
Тобто навіть членство в ООН у них фейкове!
"...посол (СРСР при ООН) Воронцов информирует других членов Совбеза, что в секретариат ООН поступило письмо президента РФ Бориса Ельцина о том, что Россия намерена быть страной-продолжателем Союза в ООН и в Совбезе. И добавляет: а я теперь буду послом не Советского союза, а Российской Федерации. И закрыл заседание...".
И це при тому, що в аналогічній ситуації - з Новою Югославією - росія була проти автоматичного посідання нею місця розпавшоїся на той момент Югославії:
"...Новая Югославия хотела объявить себя правопреемницей Югославской федерации - опять же ровно так же, как это сделала Россия. Ее запрос рассматривали в Совбезе ООН в январе 1992 года, то есть через несколько недель после того, как посол России объявил, что садится на место посла Союза. И тогда все члены Совбеза, а вместе с ними и Россия, ответили: "Нет, дорогая, ты не можешь просто объявить себя правопреемницей, будь добра пройти всю процедуру"...".
Крым срацейским признали в 2 раза больше стран,чем Тайвань не Китайским.
Но ты это итак знал?
Захваченная коммунистическим переворотом
Ничего похожего с Крымом
це росію 😠‼️
Оккупанты потеряли: 4150 живой силы, 288 ББМ, 166 артсистем, 165 танков, 156 единиц автомобильной техники и цистерн,
40 БПЛА, 26 РСЗО, 10 ПВО, 9 единиц спецтехники,
7 вертолётов, 5 самолётов.👍🏼👍🏼👍🏼😠
Для этого и договорняки что бы ему за войну ничего не было,он миротворец,но Зеля это отлично знал.
Или война или договорняки,а значит никто никогда не будет наказан.Ты мне я тебе.
09:25
Верховное народное собрание КНДР приняло Закон о политике в сфере ядерных сил, который юридически закрепил статус ядерного государства. Также КНДР подчеркнула, что не будет вести переговоры по денуклеаризации, поскольку обладание ядерным оружием является ее законным и неотъемлемым право