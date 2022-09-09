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США предлагают реформировать Совбез ООН из-за агрессии РФ против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

томас-грінфілд

США поддерживает реформу Совета Безопасности Организации – в частности, расширение географического представительства ее членов и использование права вето.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо договариваться о мире. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН", - подчеркнула дипломат в выступлении.

Полномасштабную войну России против Украины она назвала "попыткой господства в чистейшей форме" и "испытанием для наиболее основополагающих принципов, созданных в ООН".

В этом контексте Томас-Гринфилд объявила, что США с сегодняшнего дня решили придерживаться "шести принципов ответственного поведения членов Совета Безопасности ООН". Среди них она назвала более активное взаимодействие с другими членами ООН и ее учреждениями и отказ от использования вето за исключением крайних случаев.

"Мы увеличим усилия по реформе Совета Безопасности. Речь идет и об изменении правил вынесения вето, согласно которым постоянные члены будут объяснять их Генеральной Ассамблее", - отметила постпредка США при ООН.

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"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", - добавила она.

Также Томас-Гринфилд анонсировала широкие консультации с участием президента США Джо Байдена, государственного секретаря Энтони Блинкена и "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН".

Напомним, в апреле Генассамблея ООН прекратила членство РФ в Совете ООН по правам человека. Это решение нашло поддержку международных коллег только после более чем 40 дней полномасштабной войны против Украины, жестоких и бесчеловечных действий против украинцев.

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Топ комментарии
+42
Наконец то Америка заговорила о том что нужно упразднить право вето за исключением крайних случаев . Хотя кто будет утверждать эти крайности не известно . Но лёд тронулся , господа присяжные заседатели.
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09.09.2022 00:16
+35
Згадайте в першу чергу про те, що росія не вступала в ООН, а займає чуже місце - СРСР!

Тобто навіть членство в ООН у них фейкове!
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09.09.2022 00:22
+28
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09.09.2022 00:17
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Правила форума Совет форумчан
Наконец то Америка заговорила о том что нужно упразднить право вето за исключением крайних случаев . Хотя кто будет утверждать эти крайности не известно . Но лёд тронулся , господа присяжные заседатели.
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09.09.2022 00:16 Ответить
привет, Аленка!
ну так банкет-то за их счет..., имеют полное право!
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09.09.2022 00:19 Ответить
І я так вважаю.
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09.09.2022 01:15 Ответить
Так большинство членов ООН возмущено бездействию Совбеса ООН и требуют его полного реформирования! Или вы против и поддерживаете Россию, которая тоже против?
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09.09.2022 09:21 Ответить
Восхищаюсь способностью задать вопрос так, чтобы отвечающий был в ду.. проигрыше при любом варианте ответа.
Задал такой вопрос и можно не дожидаться ответа, всё, собирай фигуры и складывай доску, матч закончен.
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09.09.2022 09:43 Ответить
не обращай внимания, это кацапский прокси..... ходит по всем веткам и гадит....
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09.09.2022 12:57 Ответить
гляжу ты тут гуру на форуме...., и читателей у тебя шо пипец....., и мякиш из всех щелей лезет....., мне аж завидно стало..... ))
а может то ты мякиш с чем-то другим спутал? ты когда эту дичь свою писал, ты случайно не у себя в штанах одной рукой лазил? ))
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09.09.2022 20:21 Ответить
блт! какой ты нудный!
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09.09.2022 22:17 Ответить
знаешь, как вычислить кацапа под любым флагом? от него всегда смердит! ))
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09.09.2022 13:04 Ответить
Якщо це справді піде далі декларацій, то зміни будуть тектонічні. Ви ж розумієте, що Штати теж втратять можливості для подібних зловживань правом вето, як постійний член РадБезу ООН. І Китай, та чи він погодиться...
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09.09.2022 00:24 Ответить
Так рашка пользуется вето чаще чем США и Китай в 20 раз
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09.09.2022 01:03 Ответить
Безперечно, але хіба це означає, що Штатам та Китаю право вето зовсім не потрібне? Це не так.
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09.09.2022 01:18 Ответить
Ви статтю читали? ніхто від права вето відмовлятись не буде.
Всього-на-всього треба буде зачитати пояснювальну доповідь перед асамблеєю... і все! навіть голосувати асамблея не буде, просто пояснити.
Москалям тільки в радість лишній раз свою маячню розповісти
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09.09.2022 04:07 Ответить
"Серед них вона назвала активнішу взаємодію з іншими членами ООН та її установами й відмову від використання вето за винятком крайніх випадків." Джерело: https://censor.net/ua/n3365992

Як зачитування пояснювальної записки має реалізувати заявлену мету нововведень?
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09.09.2022 10:05 Ответить
Вето залишиться.
Лише треба буде його обрунтувати.
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09.09.2022 09:08 Ответить
Нарешті!
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09.09.2022 00:16 Ответить
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09.09.2022 00:17 Ответить
хтось зможе назвати, хоча б,одну проблему вирiшеною оон за всi роки iснування цiэi структури?
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09.09.2022 00:19 Ответить
перші років 20 навіть щось робили, а потім імітація пішла
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09.09.2022 02:50 Ответить
Пшеница с Украины,пленные с Украины,Атомные станции в Украине,Беженцы с Украины.Продолжать?
Или ты думал это всё твои великие депутаты всё делают?
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09.09.2022 04:04 Ответить
А откуда ж взялись те проблемы, которые ООН в данный момент успешно решает ??
ООН не выполнила главную свою функцию - предотвращение войны.
Совершенно бесполезная организация в этом плане, ничего кроме пустой болтовни.
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09.09.2022 08:07 Ответить
Главная функция ООН - предотвращение ЯДЕРНОЙ войны. До тех пор, пока право вето заменяет ядерный удар, ООН справляется. Как ни странно, но это так.
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09.09.2022 10:43 Ответить
Для этих целей в этой организации достаточно иметь представителей стран обладателей ядерного оружия!
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09.09.2022 11:10 Ответить
Главная функция ООН - плодить и вкусно кормить множество бесполезных чиновников.
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09.09.2022 23:12 Ответить
НЕ оон
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09.09.2022 09:30 Ответить
Основною реформою треба витурити звідти рашку, без цього всі інші реформи до сраки.Над цим ніхто не хоче замислитись, чи десь комусь муляє в кишенях кремлівська зарплатня, але присутність держави-терориста в міжнародних інституціях це взагалі повний абсурд.
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09.09.2022 00:22 Ответить
Згадайте в першу чергу про те, що росія не вступала в ООН, а займає чуже місце - СРСР!

Тобто навіть членство в ООН у них фейкове!
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09.09.2022 00:22 Ответить
Мало хто знає історію цієї ООН.Сама організація втратила легітимність ще(1971рік) коли своєю резолюцією 2758 позбавило законне місце Китайської Республіки Тайвань передавши його комуністичній КНР разом з місцем у раді безпеки.
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09.09.2022 00:41 Ответить
При чому тут Тайвань? Ми говоримо про росію, яка після розвалу СРСР самочинно зайняла місце росії в ООН і, відповідно, в Радбезі:

"...посол (СРСР при ООН) Воронцов информирует других членов Совбеза, что в секретариат ООН поступило письмо президента РФ Бориса Ельцина о том, что Россия намерена быть страной-продолжателем Союза в ООН и в Совбезе. И добавляет: а я теперь буду послом не Советского союза, а Российской Федерации. И закрыл заседание...".

И це при тому, що в аналогічній ситуації - з Новою Югославією - росія була проти автоматичного посідання нею місця розпавшоїся на той момент Югославії:

"...Новая Югославия хотела объявить себя правопреемницей Югославской федерации - опять же ровно так же, как это сделала Россия. Ее запрос рассматривали в Совбезе ООН в январе 1992 года, то есть через несколько недель после того, как посол России объявил, что садится на место посла Союза. И тогда все члены Совбеза, а вместе с ними и Россия, ответили: "Нет, дорогая, ты не можешь просто объявить себя правопреемницей, будь добра пройти всю процедуру"...".
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09.09.2022 01:35 Ответить
Тайвань часть Китая,не признанная страной почти ни кем.
Крым срацейским признали в 2 раза больше стран,чем Тайвань не Китайским.
Но ты это итак знал?
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09.09.2022 04:07 Ответить
Китай (КНР) это часть Тайваня (Китайской Республики)

Захваченная коммунистическим переворотом

Ничего похожего с Крымом
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09.09.2022 06:24 Ответить
Тайвань признают 14 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Святой Престол.
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09.09.2022 08:10 Ответить
Викиньте звідти країну , яка спонсорує тероризм в інші країни світу -
це росію 😠‼️
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09.09.2022 00:24 Ответить
Краще створити нову структуру.Бо такі країни як КНР будуть підтримувати там позицію москви і її не виключать.
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09.09.2022 00:43 Ответить
давно пора перетряхнуть эту организацию озабоченных членов. Россия там, кстати, типа как "правопреемница СССР", имеет там право вето незаконно, так как это юридически уже другая страна, и соответственно должна была быть принята туда на общих основаниях.
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09.09.2022 00:29 Ответить
ООН стала організацією озабочених пацанів, поців(поц по єврейськи це прутень(Х"Й))
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09.09.2022 02:10 Ответить
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09.09.2022 00:30 Ответить
ой вей
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09.09.2022 00:35 Ответить
Потери россиян за 10 дней контрнаступления ВСУ (с 29 августа)

Оккупанты потеряли: 4150 живой силы, 288 ББМ, 166 артсистем, 165 танков, 156 единиц автомобильной техники и цистерн,
40 БПЛА, 26 РСЗО, 10 ПВО, 9 единиц спецтехники,
7 вертолётов, 5 самолётов.👍🏼👍🏼👍🏼😠
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09.09.2022 00:32 Ответить
Бутусов запостив затрофеєні САУшки. А там ще такого добра...
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09.09.2022 00:42 Ответить
Наконец то. Выгнать от туда всех террористов и впреть не допускать таковых
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09.09.2022 00:37 Ответить
Дєрмак- це дєрмак.
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09.09.2022 00:52 Ответить
***** з пляжу!
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09.09.2022 01:03 Ответить
царь орков ***** возмнил себя правителем вселенной...
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09.09.2022 01:51 Ответить
Так и есть-все с его разрешения по Договорняку.
Для этого и договорняки что бы ему за войну ничего не было,он миротворец,но Зеля это отлично знал.
Или война или договорняки,а значит никто никогда не будет наказан.Ты мне я тебе.
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09.09.2022 04:12 Ответить
Смердить онучамі...
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09.09.2022 09:32 Ответить
сподіваюсь що це врятує ООН, але на мою думку росію треба викинути
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09.09.2022 03:56 Ответить
Давно пора.
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09.09.2022 04:47 Ответить
Краще створити нове, чим ренiмувате старе.
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09.09.2022 06:51 Ответить
і в хвіст і в гриву козломордих..... добрі новини.....
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09.09.2022 08:11 Ответить
мене дуже дивує ситуація з паРашею та ООН. навіть не дивує, я слова не можу знайти потрібного...це начеб-то серійний маньяк, який вбив безліч людей, виступає і прокурором і суддею на судовому процесі над собою.
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09.09.2022 08:55 Ответить
Давно пора избавиться от людоедов в ООН.
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09.09.2022 09:07 Ответить
Больше никаких переговоров: Cеверная Корея провозгласила себя ядерным государством

09:25

Верховное народное собрание КНДР приняло Закон о политике в сфере ядерных сил, который юридически закрепил статус ядерного государства. Также КНДР подчеркнула, что не будет вести переговоры по денуклеаризации, поскольку обладание ядерным оружием является ее законным и неотъемлемым право
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09.09.2022 09:10 Ответить
кацапов гнать пинками
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09.09.2022 09:42 Ответить
Давно пора господа... нужно навести в мире порядок и лететь на Марс, а не заниматься вот этой вот фигней замиряя очередного сбрендившего диктатора.
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09.09.2022 11:05 Ответить
Хірургічним шляхом старій хвойді намагаються повернути цноту (це про ООН).
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09.09.2022 20:03 Ответить
Проте, якщо робити як слід і надовго, то варто випиляти на хрін рашкованів з історії цивілізації.
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09.09.2022 20:08 Ответить
 
 