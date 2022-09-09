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США пропонують реформувати Радбез ООН через агресію РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

томас-грінфілд

США підтримують реформу Ради Безпеки Організації – зокрема розширення географічного представництва її членів і використання права вето.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв’язала відкриту війну замість домовлятися про мир. Постійний член Ради Безпеки ООН завдав удару по самій основі Статуту ООН", – наголосила дипломатка у виступі.

Повномасштабну війну Росії проти України вона назвала "спробою панування в найчистішій формі" та "випробуванням для найбільш основоположних принципів, створених в ООН".

У цьому контексті Томас-Грінфілд оголосила, що США відсьогодні вирішили дотримуватися "шести принципів відповідальної поведінки членів Ради Безпеки ООН". Серед них вона назвала активнішу взаємодію з іншими членами ООН та її установами й відмову від використання вето за винятком крайніх випадків.

"Ми посилимо зусилля з реформи Ради Безпеки. Йдеться і про зміну правил виголошення вето, згідно з якими постійні члени муситимуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї", – зазначила постпредка США при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН проведе засідання щодо України. Запросили Кулебу та Лаврова

"Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності", – додала вона.

Також Томас-Грінфілд анонсувала широкі консультації за участі президента США Джо Байден, державного секретар Ентоні Блінкена та "про критичні питання про реформу Радбезу та інших органів ООН".

Нагадаємо, у квітні Генасамблея ООН припинила членство РФ в Раді ООН з прав людини. Разом з тим Росія продовжує мати право вето в Раді Безпеки ООН. Україна неодноразово закликала позбавити РФ права вето в Радбезі або ж узагалі виключити країну з органу.

Також читайте: В ООН визнали, що дії Росії спрямовані проти української ідентичності

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
Наконец то Америка заговорила о том что нужно упразднить право вето за исключением крайних случаев . Хотя кто будет утверждать эти крайности не известно . Но лёд тронулся , господа присяжные заседатели.
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09.09.2022 00:16
+35
Згадайте в першу чергу про те, що росія не вступала в ООН, а займає чуже місце - СРСР!

Тобто навіть членство в ООН у них фейкове!
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09.09.2022 00:22
+28
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09.09.2022 00:17
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Наконец то Америка заговорила о том что нужно упразднить право вето за исключением крайних случаев . Хотя кто будет утверждать эти крайности не известно . Но лёд тронулся , господа присяжные заседатели.
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09.09.2022 00:16 Відповісти
привет, Аленка!
ну так банкет-то за их счет..., имеют полное право!
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09.09.2022 00:19 Відповісти
І я так вважаю.
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09.09.2022 01:15 Відповісти
Так большинство членов ООН возмущено бездействию Совбеса ООН и требуют его полного реформирования! Или вы против и поддерживаете Россию, которая тоже против?
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09.09.2022 09:21 Відповісти
Восхищаюсь способностью задать вопрос так, чтобы отвечающий был в ду.. проигрыше при любом варианте ответа.
Задал такой вопрос и можно не дожидаться ответа, всё, собирай фигуры и складывай доску, матч закончен.
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09.09.2022 09:43 Відповісти
не обращай внимания, это кацапский прокси..... ходит по всем веткам и гадит....
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09.09.2022 12:57 Відповісти
гляжу ты тут гуру на форуме...., и читателей у тебя шо пипец....., и мякиш из всех щелей лезет....., мне аж завидно стало..... ))
а может то ты мякиш с чем-то другим спутал? ты когда эту дичь свою писал, ты случайно не у себя в штанах одной рукой лазил? ))
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09.09.2022 20:21 Відповісти
блт! какой ты нудный!
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09.09.2022 22:17 Відповісти
знаешь, как вычислить кацапа под любым флагом? от него всегда смердит! ))
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09.09.2022 13:04 Відповісти
Якщо це справді піде далі декларацій, то зміни будуть тектонічні. Ви ж розумієте, що Штати теж втратять можливості для подібних зловживань правом вето, як постійний член РадБезу ООН. І Китай, та чи він погодиться...
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09.09.2022 00:24 Відповісти
Так рашка пользуется вето чаще чем США и Китай в 20 раз
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09.09.2022 01:03 Відповісти
Безперечно, але хіба це означає, що Штатам та Китаю право вето зовсім не потрібне? Це не так.
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09.09.2022 01:18 Відповісти
Ви статтю читали? ніхто від права вето відмовлятись не буде.
Всього-на-всього треба буде зачитати пояснювальну доповідь перед асамблеєю... і все! навіть голосувати асамблея не буде, просто пояснити.
Москалям тільки в радість лишній раз свою маячню розповісти
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09.09.2022 04:07 Відповісти
"Серед них вона назвала активнішу взаємодію з іншими членами ООН та її установами й відмову від використання вето за винятком крайніх випадків." Джерело: https://censor.net/ua/n3365992

Як зачитування пояснювальної записки має реалізувати заявлену мету нововведень?
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09.09.2022 10:05 Відповісти
Вето залишиться.
Лише треба буде його обрунтувати.
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09.09.2022 09:08 Відповісти
Нарешті!
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09.09.2022 00:16 Відповісти
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09.09.2022 00:17 Відповісти
хтось зможе назвати, хоча б,одну проблему вирiшеною оон за всi роки iснування цiэi структури?
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09.09.2022 00:19 Відповісти
перші років 20 навіть щось робили, а потім імітація пішла
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09.09.2022 02:50 Відповісти
Пшеница с Украины,пленные с Украины,Атомные станции в Украине,Беженцы с Украины.Продолжать?
Или ты думал это всё твои великие депутаты всё делают?
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09.09.2022 04:04 Відповісти
А откуда ж взялись те проблемы, которые ООН в данный момент успешно решает ??
ООН не выполнила главную свою функцию - предотвращение войны.
Совершенно бесполезная организация в этом плане, ничего кроме пустой болтовни.
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09.09.2022 08:07 Відповісти
Главная функция ООН - предотвращение ЯДЕРНОЙ войны. До тех пор, пока право вето заменяет ядерный удар, ООН справляется. Как ни странно, но это так.
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09.09.2022 10:43 Відповісти
Для этих целей в этой организации достаточно иметь представителей стран обладателей ядерного оружия!
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09.09.2022 11:10 Відповісти
Главная функция ООН - плодить и вкусно кормить множество бесполезных чиновников.
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09.09.2022 23:12 Відповісти
НЕ оон
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09.09.2022 09:30 Відповісти
Основною реформою треба витурити звідти рашку, без цього всі інші реформи до сраки.Над цим ніхто не хоче замислитись, чи десь комусь муляє в кишенях кремлівська зарплатня, але присутність держави-терориста в міжнародних інституціях це взагалі повний абсурд.
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09.09.2022 00:22 Відповісти
Згадайте в першу чергу про те, що росія не вступала в ООН, а займає чуже місце - СРСР!

Тобто навіть членство в ООН у них фейкове!
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09.09.2022 00:22 Відповісти
Мало хто знає історію цієї ООН.Сама організація втратила легітимність ще(1971рік) коли своєю резолюцією 2758 позбавило законне місце Китайської Республіки Тайвань передавши його комуністичній КНР разом з місцем у раді безпеки.
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09.09.2022 00:41 Відповісти
При чому тут Тайвань? Ми говоримо про росію, яка після розвалу СРСР самочинно зайняла місце росії в ООН і, відповідно, в Радбезі:

"...посол (СРСР при ООН) Воронцов информирует других членов Совбеза, что в секретариат ООН поступило письмо президента РФ Бориса Ельцина о том, что Россия намерена быть страной-продолжателем Союза в ООН и в Совбезе. И добавляет: а я теперь буду послом не Советского союза, а Российской Федерации. И закрыл заседание...".

И це при тому, що в аналогічній ситуації - з Новою Югославією - росія була проти автоматичного посідання нею місця розпавшоїся на той момент Югославії:

"...Новая Югославия хотела объявить себя правопреемницей Югославской федерации - опять же ровно так же, как это сделала Россия. Ее запрос рассматривали в Совбезе ООН в январе 1992 года, то есть через несколько недель после того, как посол России объявил, что садится на место посла Союза. И тогда все члены Совбеза, а вместе с ними и Россия, ответили: "Нет, дорогая, ты не можешь просто объявить себя правопреемницей, будь добра пройти всю процедуру"...".
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09.09.2022 01:35 Відповісти
Тайвань часть Китая,не признанная страной почти ни кем.
Крым срацейским признали в 2 раза больше стран,чем Тайвань не Китайским.
Но ты это итак знал?
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09.09.2022 04:07 Відповісти
Китай (КНР) это часть Тайваня (Китайской Республики)

Захваченная коммунистическим переворотом

Ничего похожего с Крымом
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09.09.2022 06:24 Відповісти
Тайвань признают 14 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Святой Престол.
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09.09.2022 08:10 Відповісти
Викиньте звідти країну , яка спонсорує тероризм в інші країни світу -
це росію 😠‼️
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09.09.2022 00:24 Відповісти
Краще створити нову структуру.Бо такі країни як КНР будуть підтримувати там позицію москви і її не виключать.
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09.09.2022 00:43 Відповісти
давно пора перетряхнуть эту организацию озабоченных членов. Россия там, кстати, типа как "правопреемница СССР", имеет там право вето незаконно, так как это юридически уже другая страна, и соответственно должна была быть принята туда на общих основаниях.
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09.09.2022 00:29 Відповісти
ООН стала організацією озабочених пацанів, поців(поц по єврейськи це прутень(Х"Й))
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09.09.2022 02:10 Відповісти
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09.09.2022 00:30 Відповісти
ой вей
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09.09.2022 00:35 Відповісти
Потери россиян за 10 дней контрнаступления ВСУ (с 29 августа)

Оккупанты потеряли: 4150 живой силы, 288 ББМ, 166 артсистем, 165 танков, 156 единиц автомобильной техники и цистерн,
40 БПЛА, 26 РСЗО, 10 ПВО, 9 единиц спецтехники,
7 вертолётов, 5 самолётов.👍🏼👍🏼👍🏼😠
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09.09.2022 00:32 Відповісти
Бутусов запостив затрофеєні САУшки. А там ще такого добра...
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09.09.2022 00:42 Відповісти
Наконец то. Выгнать от туда всех террористов и впреть не допускать таковых
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09.09.2022 00:37 Відповісти
Дєрмак- це дєрмак.
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09.09.2022 00:52 Відповісти
***** з пляжу!
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09.09.2022 01:03 Відповісти
царь орков ***** возмнил себя правителем вселенной...
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09.09.2022 01:51 Відповісти
Так и есть-все с его разрешения по Договорняку.
Для этого и договорняки что бы ему за войну ничего не было,он миротворец,но Зеля это отлично знал.
Или война или договорняки,а значит никто никогда не будет наказан.Ты мне я тебе.
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09.09.2022 04:12 Відповісти
Смердить онучамі...
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09.09.2022 09:32 Відповісти
сподіваюсь що це врятує ООН, але на мою думку росію треба викинути
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09.09.2022 03:56 Відповісти
Давно пора.
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09.09.2022 04:47 Відповісти
Краще створити нове, чим ренiмувате старе.
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09.09.2022 06:51 Відповісти
і в хвіст і в гриву козломордих..... добрі новини.....
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09.09.2022 08:11 Відповісти
мене дуже дивує ситуація з паРашею та ООН. навіть не дивує, я слова не можу знайти потрібного...це начеб-то серійний маньяк, який вбив безліч людей, виступає і прокурором і суддею на судовому процесі над собою.
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09.09.2022 08:55 Відповісти
Давно пора избавиться от людоедов в ООН.
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09.09.2022 09:07 Відповісти
Больше никаких переговоров: Cеверная Корея провозгласила себя ядерным государством

09:25

Верховное народное собрание КНДР приняло Закон о политике в сфере ядерных сил, который юридически закрепил статус ядерного государства. Также КНДР подчеркнула, что не будет вести переговоры по денуклеаризации, поскольку обладание ядерным оружием является ее законным и неотъемлемым право
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09.09.2022 09:10 Відповісти
кацапов гнать пинками
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09.09.2022 09:42 Відповісти
Давно пора господа... нужно навести в мире порядок и лететь на Марс, а не заниматься вот этой вот фигней замиряя очередного сбрендившего диктатора.
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09.09.2022 11:05 Відповісти
Хірургічним шляхом старій хвойді намагаються повернути цноту (це про ООН).
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09.09.2022 20:03 Відповісти
Проте, якщо робити як слід і надовго, то варто випиляти на хрін рашкованів з історії цивілізації.
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09.09.2022 20:08 Відповісти
 
 