США пропонують реформувати Радбез ООН через агресію РФ проти України
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США підтримують реформу Ради Безпеки Організації – зокрема розширення географічного представництва її членів і використання права вето.
Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв’язала відкриту війну замість домовлятися про мир. Постійний член Ради Безпеки ООН завдав удару по самій основі Статуту ООН", – наголосила дипломатка у виступі.
Повномасштабну війну Росії проти України вона назвала "спробою панування в найчистішій формі" та "випробуванням для найбільш основоположних принципів, створених в ООН".
У цьому контексті Томас-Грінфілд оголосила, що США відсьогодні вирішили дотримуватися "шести принципів відповідальної поведінки членів Ради Безпеки ООН". Серед них вона назвала активнішу взаємодію з іншими членами ООН та її установами й відмову від використання вето за винятком крайніх випадків.
"Ми посилимо зусилля з реформи Ради Безпеки. Йдеться і про зміну правил виголошення вето, згідно з якими постійні члени муситимуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї", – зазначила постпредка США при ООН.
"Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності", – додала вона.
Також Томас-Грінфілд анонсувала широкі консультації за участі президента США Джо Байден, державного секретар Ентоні Блінкена та "про критичні питання про реформу Радбезу та інших органів ООН".
Нагадаємо, у квітні Генасамблея ООН припинила членство РФ в Раді ООН з прав людини. Разом з тим Росія продовжує мати право вето в Раді Безпеки ООН. Україна неодноразово закликала позбавити РФ права вето в Радбезі або ж узагалі виключити країну з органу.
Будь ласка, зачекайте...
ну так банкет-то за их счет..., имеют полное право!
Задал такой вопрос и можно не дожидаться ответа, всё, собирай фигуры и складывай доску, матч закончен.
а может то ты мякиш с чем-то другим спутал? ты когда эту дичь свою писал, ты случайно не у себя в штанах одной рукой лазил? ))
Всього-на-всього треба буде зачитати пояснювальну доповідь перед асамблеєю... і все! навіть голосувати асамблея не буде, просто пояснити.
Москалям тільки в радість лишній раз свою маячню розповісти
Як зачитування пояснювальної записки має реалізувати заявлену мету нововведень?
Лише треба буде його обрунтувати.
Или ты думал это всё твои великие депутаты всё делают?
ООН не выполнила главную свою функцию - предотвращение войны.
Совершенно бесполезная организация в этом плане, ничего кроме пустой болтовни.
Тобто навіть членство в ООН у них фейкове!
"...посол (СРСР при ООН) Воронцов информирует других членов Совбеза, что в секретариат ООН поступило письмо президента РФ Бориса Ельцина о том, что Россия намерена быть страной-продолжателем Союза в ООН и в Совбезе. И добавляет: а я теперь буду послом не Советского союза, а Российской Федерации. И закрыл заседание...".
И це при тому, що в аналогічній ситуації - з Новою Югославією - росія була проти автоматичного посідання нею місця розпавшоїся на той момент Югославії:
"...Новая Югославия хотела объявить себя правопреемницей Югославской федерации - опять же ровно так же, как это сделала Россия. Ее запрос рассматривали в Совбезе ООН в январе 1992 года, то есть через несколько недель после того, как посол России объявил, что садится на место посла Союза. И тогда все члены Совбеза, а вместе с ними и Россия, ответили: "Нет, дорогая, ты не можешь просто объявить себя правопреемницей, будь добра пройти всю процедуру"...".
Крым срацейским признали в 2 раза больше стран,чем Тайвань не Китайским.
Но ты это итак знал?
Захваченная коммунистическим переворотом
Ничего похожего с Крымом
це росію 😠‼️
Оккупанты потеряли: 4150 живой силы, 288 ББМ, 166 артсистем, 165 танков, 156 единиц автомобильной техники и цистерн,
40 БПЛА, 26 РСЗО, 10 ПВО, 9 единиц спецтехники,
7 вертолётов, 5 самолётов.👍🏼👍🏼👍🏼😠
Для этого и договорняки что бы ему за войну ничего не было,он миротворец,но Зеля это отлично знал.
Или война или договорняки,а значит никто никогда не будет наказан.Ты мне я тебе.
09:25
Верховное народное собрание КНДР приняло Закон о политике в сфере ядерных сил, который юридически закрепил статус ядерного государства. Также КНДР подчеркнула, что не будет вести переговоры по денуклеаризации, поскольку обладание ядерным оружием является ее законным и неотъемлемым право