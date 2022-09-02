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Новини За кордоном
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Лавров (1469) МАГАТЕ (373) Радбез ООН (760) Кулеба Дмитро (3153) Запорізька АЕС (884)

Радбез ООН проведе засідання щодо України. Запросили Кулебу та Лаврова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

оон,радбез

Рада Безпеки ООН проведе 22 вересня засідання щодо України на рівні міністрів. На зустрічі МАГАТЕ попросять надати звіт щодо візиту місії на ЗАЕС.

Про це повідомляє пресслужба ООН, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Головуватиме на засіданні постійний представник Франції при ООН та голова Ради Безпеки Ніколя де Рів'єр.

Окрім цього, 7 вересня Рада проведе зустріч, присвячену вимушеному переміщенню в Україні.

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Відповідаючи на запитання медіа, чи буде після нещодавньої місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС Рада вимагати в агентства звіту, Ніколя де Рів'єр наголосив, що МАГАТЕ повинно мати можливість повною мірою виконувати свій мандат в Україні.

Також він зазначив, що РФ попросила про зустріч із цього питання, і Рада обговорить це найближчими днями. Тож якщо зустріч відбудеться, то він попросить генерального директора МАГАТЕ подати звіт та обговорити, як агентство може зробити свій внесок у майбутню ядерну безпеку станції.

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Щодо того, чи візьмуть участь міністри закордонних справ РФ та України у зустрічі і чи може це привести до зустрічі між ними, в ООН сказали, що буде запрошено всіх міністрів країн-членів Ради.

Також, відповідаючи на запитання журналіста, чи заплановано виступ президента України Володимира Зеленського, де Рів'єр сказав, що це залежить від Зеленського.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
А коняка там нах#я? ******* ООН
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02.09.2022 12:42
+7
Сенс цих засідачок? ООН-повний імпотент! Якщо і приймуть якесь рішення,то оБеньзяНА заблокує. І навіть (якимось дивом !) пройде якесь рішення,то кацапоїди підтеруться тим папарчиком
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02.09.2022 12:45
+6
Видимость бесполезной работы. Лавров сделает квадратные глаза и заявит, что их там нет. Лучше было бы если ООН исключил из своего состава Россию и призвал мир активней помогать Украине.
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02.09.2022 12:46
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Чергове засідання…
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02.09.2022 12:42 Відповісти
Ну а як? Треба позасідати для поповнення власного рахунку.
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02.09.2022 12:49 Відповісти
А коняка там нах#я? ******* ООН
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02.09.2022 12:42 Відповісти
йому американці візи не дадуть
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02.09.2022 12:47 Відповісти
Сенс цих засідачок? ООН-повний імпотент! Якщо і приймуть якесь рішення,то оБеньзяНА заблокує. І навіть (якимось дивом !) пройде якесь рішення,то кацапоїди підтеруться тим папарчиком
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02.09.2022 12:45 Відповісти
Видимость бесполезной работы. Лавров сделает квадратные глаза и заявит, что их там нет. Лучше было бы если ООН исключил из своего состава Россию и призвал мир активней помогать Украине.
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02.09.2022 12:46 Відповісти
Вислуховувати маячну укуреної коняки. Навіщо? Дебіли,***.
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02.09.2022 12:47 Відповісти
Вообще раша и ООН звучит как анекдот.
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02.09.2022 12:50 Відповісти
Після війни треба привести власність "надр" згідно Конституції-надра належать народу України, саме народу а не олігархам різного кольору та національності-тому усі вони ідуть за "кацапським крейсером"!!!
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02.09.2022 13:10 Відповісти
Лавров вже заявляв на камери, що «мі і на Україну нє нападалі…»! Про що ще говорити із цими божевільними!?
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02.09.2022 12:57 Відповісти
Дійсно , слухати чергову , наглючу брехню від армянського кацапа
- огидно 😠
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02.09.2022 13:39 Відповісти
А кацапокєнтавра навіщо туди запросили? Він знову буде іржати, брикатися, і брехати у віччі сподіваючись що в його брехню хтось повірить.
Ну а раз вже запросили то пригостіть його вівсом з "новічком"-нехай не мучиться і не мучить світову спільноту!
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02.09.2022 13:05 Відповісти
Мерин нічого не вирішує. Пустослов.
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02.09.2022 13:30 Відповісти
Конякіна - Калантаряна- лаврова не пустять на це засідання , бо він
під санкціями 😠
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02.09.2022 13:37 Відповісти
Лошадь Будулая скаже ...это Украина напала на Чернобыльскую АЭС в ночь на 24 февраля а на ЗАЭС немного позже...хотели разрушить рабZeю до основания...
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02.09.2022 14:21 Відповісти
Конь поедет туда для того, чтобы иметь возможность одним копытом поздороваться с Трампом.
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02.09.2022 14:50 Відповісти
В ООН,на сьогоднішній день до 40% рашистських агентів.Так що толку і користі ,з цієї прорашистської шараги для України і її народу ніякого не буде.Ці гниди не розглядають питання виведення рашистських війск з окупованої української території.але будуть мусолити контроль УКРАЇНСЬКОЇ Запоріжської АЕС.КОТРУ РАШИСТСЬКІ ТЕРОРИСТИ ОКУПУВАЛИ,

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02.09.2022 15:18 Відповісти
Предлагаю всем дружно смеяться когда лавров будет выступать.
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02.09.2022 16:57 Відповісти
Юлий Цезарь своего Буцефала тоже в Парламент приводил.
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02.09.2022 23:01 Відповісти
 
 