Радбез ООН проведе засідання щодо України. Запросили Кулебу та Лаврова

Рада Безпеки ООН проведе 22 вересня засідання щодо України на рівні міністрів. На зустрічі МАГАТЕ попросять надати звіт щодо візиту місії на ЗАЕС.

Про це повідомляє пресслужба ООН, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Головуватиме на засіданні постійний представник Франції при ООН та голова Ради Безпеки Ніколя де Рів'єр.

Окрім цього, 7 вересня Рада проведе зустріч, присвячену вимушеному переміщенню в Україні.

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Відповідаючи на запитання медіа, чи буде після нещодавньої місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС Рада вимагати в агентства звіту, Ніколя де Рів'єр наголосив, що МАГАТЕ повинно мати можливість повною мірою виконувати свій мандат в Україні.

Також він зазначив, що РФ попросила про зустріч із цього питання, і Рада обговорить це найближчими днями. Тож якщо зустріч відбудеться, то він попросить генерального директора МАГАТЕ подати звіт та обговорити, як агентство може зробити свій внесок у майбутню ядерну безпеку станції.

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Щодо того, чи візьмуть участь міністри закордонних справ РФ та України у зустрічі і чи може це привести до зустрічі між ними, в ООН сказали, що буде запрошено всіх міністрів країн-членів Ради.

Також, відповідаючи на запитання журналіста, чи заплановано виступ президента України Володимира Зеленського, де Рів'єр сказав, що це залежить від Зеленського.