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Новости За рубежом
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Лавров (2204) МАГАТЭ (256) Совбез ООН (1020) Кулеба Дмитрий (2619) Запорожская АЭС (540)

Совбез ООН проведет заседание по Украине. Пригласили Кулебу и Лаврова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

оон,радбез

Совет безопасности ООН проведет 22 сентября заседание по Украине на уровне министров. На встрече МАГАТЭ попросят предоставить отчет о визите миссии на ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Председательствует на заседании постоянный представитель Франции при ООН и председатель Совета Безопасности Николя де Ривьер.

Помимо этого, 7 сентября Совет проведет встречу, посвященную вынужденному перемещению в Украине.

Отвечая на вопрос медиа, будет ли после недавней миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС Совет запрашивать у Агентства отчет, он подчеркнул, что МАГАТЭ должно иметь возможность в полной мере выполнять свой мандат в Украине.

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Также он отметил, что РФ попросила о встрече по этому вопросу, и Совет обсудит это в ближайшие дни. Так, если встреча состоится, то он попросит генерального директора МАГАТЭ представить отчет и обсудить, как Агентство может внести свой вклад в будущую ядерную безопасность станции.

Относительно того, примут ли участие министры иностранных дел РФ и Украины во встрече и может ли это привести к встрече между ними, в ООН сказали, что будут приглашены все министры стран-членов Совета.

Также отвечая на вопрос журналиста, запланировано ли выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Советом, де Ривьер сказал, что это зависит от Зеленского.

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Топ комментарии
+9
А коняка там нах#я? ******* ООН
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02.09.2022 12:42
+7
Сенс цих засідачок? ООН-повний імпотент! Якщо і приймуть якесь рішення,то оБеньзяНА заблокує. І навіть (якимось дивом !) пройде якесь рішення,то кацапоїди підтеруться тим папарчиком
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02.09.2022 12:45
+6
Видимость бесполезной работы. Лавров сделает квадратные глаза и заявит, что их там нет. Лучше было бы если ООН исключил из своего состава Россию и призвал мир активней помогать Украине.
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02.09.2022 12:46
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Чергове засідання…
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02.09.2022 12:42 Ответить
Ну а як? Треба позасідати для поповнення власного рахунку.
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02.09.2022 12:49 Ответить
А коняка там нах#я? ******* ООН
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02.09.2022 12:42 Ответить
йому американці візи не дадуть
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02.09.2022 12:47 Ответить
Сенс цих засідачок? ООН-повний імпотент! Якщо і приймуть якесь рішення,то оБеньзяНА заблокує. І навіть (якимось дивом !) пройде якесь рішення,то кацапоїди підтеруться тим папарчиком
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02.09.2022 12:45 Ответить
Видимость бесполезной работы. Лавров сделает квадратные глаза и заявит, что их там нет. Лучше было бы если ООН исключил из своего состава Россию и призвал мир активней помогать Украине.
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02.09.2022 12:46 Ответить
Вислуховувати маячну укуреної коняки. Навіщо? Дебіли,***.
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02.09.2022 12:47 Ответить
Вообще раша и ООН звучит как анекдот.
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02.09.2022 12:50 Ответить
Після війни треба привести власність "надр" згідно Конституції-надра належать народу України, саме народу а не олігархам різного кольору та національності-тому усі вони ідуть за "кацапським крейсером"!!!
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02.09.2022 13:10 Ответить
Лавров вже заявляв на камери, що «мі і на Україну нє нападалі…»! Про що ще говорити із цими божевільними!?
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02.09.2022 12:57 Ответить
Дійсно , слухати чергову , наглючу брехню від армянського кацапа
- огидно 😠
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02.09.2022 13:39 Ответить
А кацапокєнтавра навіщо туди запросили? Він знову буде іржати, брикатися, і брехати у віччі сподіваючись що в його брехню хтось повірить.
Ну а раз вже запросили то пригостіть його вівсом з "новічком"-нехай не мучиться і не мучить світову спільноту!
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02.09.2022 13:05 Ответить
Мерин нічого не вирішує. Пустослов.
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02.09.2022 13:30 Ответить
Конякіна - Калантаряна- лаврова не пустять на це засідання , бо він
під санкціями 😠
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02.09.2022 13:37 Ответить
Лошадь Будулая скаже ...это Украина напала на Чернобыльскую АЭС в ночь на 24 февраля а на ЗАЭС немного позже...хотели разрушить рабZeю до основания...
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02.09.2022 14:21 Ответить
Конь поедет туда для того, чтобы иметь возможность одним копытом поздороваться с Трампом.
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02.09.2022 14:50 Ответить
В ООН,на сьогоднішній день до 40% рашистських агентів.Так що толку і користі ,з цієї прорашистської шараги для України і її народу ніякого не буде.Ці гниди не розглядають питання виведення рашистських війск з окупованої української території.але будуть мусолити контроль УКРАЇНСЬКОЇ Запоріжської АЕС.КОТРУ РАШИСТСЬКІ ТЕРОРИСТИ ОКУПУВАЛИ,

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02.09.2022 15:18 Ответить
Предлагаю всем дружно смеяться когда лавров будет выступать.
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02.09.2022 16:57 Ответить
Юлий Цезарь своего Буцефала тоже в Парламент приводил.
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02.09.2022 23:01 Ответить
 
 