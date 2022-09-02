Совбез ООН проведет заседание по Украине. Пригласили Кулебу и Лаврова

Совет безопасности ООН проведет 22 сентября заседание по Украине на уровне министров. На встрече МАГАТЭ попросят предоставить отчет о визите миссии на ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Председательствует на заседании постоянный представитель Франции при ООН и председатель Совета Безопасности Николя де Ривьер.

Помимо этого, 7 сентября Совет проведет встречу, посвященную вынужденному перемещению в Украине.

Отвечая на вопрос медиа, будет ли после недавней миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС Совет запрашивать у Агентства отчет, он подчеркнул, что МАГАТЭ должно иметь возможность в полной мере выполнять свой мандат в Украине.

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Также он отметил, что РФ попросила о встрече по этому вопросу, и Совет обсудит это в ближайшие дни. Так, если встреча состоится, то он попросит генерального директора МАГАТЭ представить отчет и обсудить, как Агентство может внести свой вклад в будущую ядерную безопасность станции.

Относительно того, примут ли участие министры иностранных дел РФ и Украины во встрече и может ли это привести к встрече между ними, в ООН сказали, что будут приглашены все министры стран-членов Совета.

Также отвечая на вопрос журналиста, запланировано ли выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Советом, де Ривьер сказал, что это зависит от Зеленского.

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