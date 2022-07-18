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В ООН визнали, що дії Росії спрямовані проти української ідентичності

оон,радбез

15 липня відбулося засідання Ради Безпеки ООН на тему "Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України". На зустрічі були присутні також представники ЮНЕСКО та Міжнародної ради пам‘яток та видатних місць (ICOMOS).

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

У промові міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що росіяни цілеспрямовано здійснили 423 злочини проти культурної спадщини України: "Міжнародні організації повинні посилити тиск на Росію, щоб припинити цей тероризм проти української нації. Тільки разом ми зможемо зупинити агресора".

"Росіяни цілеспрямовано знищують об’єкти культурної спадщини обстрілами по всій Україні – від Луганської області до Львівщини. Культурна спадщина всієї країни, як матеріальна, так і нематеріальна, зараз перебуває під ударом і має бути захищена для всього людства", - зазначила заступниця міністра Катерина Чуєва.

Учасники засідання Радбезу ООН засудили російську агресію, визнали дії РФ спрямованими проти української ідентичності та наголосили на необхідності посилення спільних зусиль щодо захисту культурної спадщини України від російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Ради Безпеки ООН засудили ракетні удари РФ по мирних містах України: "Це порушенням Міжнародного гуманітарного права"

За даними МКІП, Росія вже знищила:

  • 128 об'єктів нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам'яток;
  • 147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або є цінними історичними спорудами);
  • 136 об’єктів, що належать християнським громадам (125 – православним, 10 – протестантам, 2 – католикам, 4 – мусульманам, 6 – євреям);
  • 46 меморіальних пам’ятників на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку XXI ст.;
  • 33 музеї та заповідники;
  • 59 культурних центрів, театрів і кінотеатрів;
  • 40 бібліотек.

Усі ці пошкодження та руйнування, що є результатом ракетних ударів, бомбардувань та артилерійських обстрілів, наразі зафіксовано у 15 регіонах України. Географічно це охоплює майже всю територію країни від Луганської та Донецької областей на сході України до Львівської області біля кордону з Польщею на заході.

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Топ коментарі
+14
Политическая оргия политических импотентов.
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18.07.2022 13:08
+8
А чо рашка вето не наклала? Навіть кацапи зрозуміли наскільки імпотентна ця організація і їм ліньки навіть ветувати?
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18.07.2022 13:10
+5
Ну так чим діло закінчилось? Якимось офіційним документом? Та ні.
Просто без толку попи#діли в черговий раз.
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18.07.2022 13:29
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Политическая оргия политических импотентов.
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18.07.2022 13:08 Відповісти
А чо рашка вето не наклала? Навіть кацапи зрозуміли наскільки імпотентна ця організація і їм ліньки навіть ветувати?
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18.07.2022 13:10 Відповісти
порошистий змій, рашка роками десятиліттями прокладала зв.язки і проплати у світі щоб стати державою такою як є. кровопийною та зі зброєю і своїм газом повсюди.....їх навіть крахїною террористом не назвуть бо самі втратять комфорт під сракою. українці не знали як раша пов.язана з Угорщиною Німеччиною та іншими країнами. думали як ЄС то все- всі за нас. Німеччина може на 70% корист рос газом. а путін взагалі там проходив службу. там купа проросійських. Закордоном взагалі вже мало де пишуть про війну в Україні. знає той хто цікавиться. Навіть знайомий турок спитав чи в нас скінчилась війна бо в них мало про неї пишуть. кажу ти що, навпаки продовжується террор України
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18.07.2022 13:27 Відповісти
сіFifлEs, ти можеш робити свої висери коротшими, та робити з написаного якісь висновки в кінці. Так буде простіше розуміти твої потоки підсвідомості.
Дякую.
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18.07.2022 13:41 Відповісти
Если не наложили вето, напрашивается только один вывод - им покуй.
Другого объяснения не вижу.
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18.07.2022 13:52 Відповісти
Як кажуть, випілі, закусілі і домой поколбасілі...
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18.07.2022 13:18 Відповісти
І при цьому страждають найбільше прихильники парашного міра.
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18.07.2022 13:20 Відповісти
засудили засуджують і будуть засуджувати
нам від цього не легше. потрібно якісь реальні дії. гинуть люди... все що писали раніше неправда. про деморалізовану рос армію по те що в них ракети закінчуються про те що вони ні на що нездатні і не захоплюють території. одне тільки що вони ЗАЕС захопили вже моторошно. країни ЄС і сша дуже слабо допомагають. бо якби як треба реально то б ми відбили рашу з наших територій притому і дон і луг . а видно що дають зброю тільки стримувати. наступальної неясно чи дали. надіюсь на краще, хлопцям нашим сили і наснаги, з богом
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18.07.2022 13:24 Відповісти
Коли у Сирії або Руанді людей знищують ТИ хоча б занепокоєння висловив? То які претензії?
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18.07.2022 13:30 Відповісти
висловлювала. також знаю про Сирію, яку бомбила твоя країна, бо ти так пишеш ніби з рашки. Висловлювала всюди де я знала про дії війни. Також коли побили білорусів на протестах проти лукашеско.
я на відміну від вас не маю часу бути постійно в новинах і в інтернеті. я працюю і прихожу додому втомлена. а завтра новий день працювати.
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18.07.2022 13:37 Відповісти
Це троль. Не звертайте уваги. Воно тут для роздмухування срача.
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18.07.2022 13:42 Відповісти
Ну так чим діло закінчилось? Якимось офіційним документом? Та ні.
Просто без толку попи#діли в черговий раз.
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18.07.2022 13:29 Відповісти
Окупація, вбивства, денаціоналізація, рабство, асиміляція, знищення всього українського і українства - плани і дії московії - раша-фашистської недодержави в Україні.
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18.07.2022 13:29 Відповісти
Звертаюсь до українців , у зв"язку з відкрито оголошеним геноцидом , знищенням української культури , освіти саме проти ,як писав кремлівський пропагандист Тимофій Сергейцев , етнічних українців , і тих , хто вважає себе українцями , вимагати від ВРУ юридичного захисту , а для цього потрібно прийняти закон , на зразок антисемітського , бо ми вже є по факту штучно вимираюча нація .Щоб не було ніяких звинувачень що етнічні українці хочуть для себе особливих привілей , пропоную і наполягаю на прийнятті закону про реєстрацію національностей у Свідоцтвах про народження всіх громадян України з повною реєстрацією по місту проживання , як це є у Польщі в їх громадах (Гмінах) . Нам потрібно мати Облік національностей , націй , етносів , які живуть в Україні для налагодження порядку в цій частині і з точки зору освіти та інформаційного простору ,бо монополізовані МЕДІА , є загрозою для розвитку української нації і дотримання прав і свобод , традицій та культури для всіх національностей .
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18.07.2022 13:30 Відповісти
..і шо?... Московія вже вИключена з Організації Озабочєних Націй чи хоча б позбавлена права вето?.. імпотенти-балаболи-паразіти, валютні хвойди-утриманки Кремля
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18.07.2022 13:31 Відповісти
Ну констатували,висловили стурбованість і що далі?Агресор чому досі займає місце у радбезі ООН?Цю організацію взагалі потрібно ліквідувати,вона шкідлива бо по суті справ нічого не робить і крім того порушує свій же статут!
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18.07.2022 13:45 Відповісти
ППР
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18.07.2022 13:50 Відповісти
денацифицировать нацию - означает стереть ее как таковую.. Рашисты долго в этом упражнялись у себя в болотах уничтожая и ассимилируя коренные народы за конституционной вывеской =многонациональный народ= ..... теперь решили расширить практику за пределы Запоребрика
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18.07.2022 14:03 Відповісти
Прям Галактический Сенат
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18.07.2022 15:34 Відповісти
Не может быть.
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18.07.2022 15:37 Відповісти
 
 