В ООН признали, что действия России направлены против украинской идентичности
15 июля состоялось заседание Совета Безопасности ООН по теме "Уничтожение культурного наследия как следствие российской агрессии против Украины". На встрече присутствовали также представители ЮНЕСКО и Международного совета достопримечательностей и выдающихся мест (ICOMOS).
Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.
Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что россияне целенаправленно совершили 423 преступления против культурного наследия Украины: "Международные организации должны усилить давление на Россию, чтобы прекратить этот терроризм против украинской нации. Только вместе мы сможем остановить агрессора".
"Россияне целенаправленно уничтожают объекты культурного наследия обстрелами по всей Украине – от Луганской области до Львовщины. Культурное наследие всей страны, как материальное, так и нематериальное, сейчас находится под ударом и должно быть защищено для всего человечества", - отметила замминистра Екатерина Чуева.
Участники заседания Совбеза ООН осудили российскую агрессию, признали действия РФ направленными против украинской идентичности и отметили необходимость усиления совместных усилий по защите культурного наследия Украины от российской агрессии.
По данным МКИП, Россия уже уничтожила:
- 128 объектов недвижимого культурного наследия, имеющих официальный статус достопримечательностей;
- 147 культовых сооружений (50 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или являются ценными историческими сооружениями);
- 136 объектов, принадлежащих христианским общинам (125 – православным, 10 – протестантам, 2 – католикам, 4 – мусульманам, 6 – евреям);
- 46 мемориальных памятников в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI века;
- 33 музея и заповедника;
- 59 культурных центров, театров и кинозалов;
- 40 библиотек.
Все эти повреждения и разрушения, которые являются результатом ракетных ударов, бомбардировок и артиллерийских обстрелов, зафиксированы в 15 регионах Украины. Географически это охватывает почти всю территорию страны от Луганской и Донецкой областей на востоке Украины до Львовской области у границы с Польшей на западе.
Пожалуйста, подождите...
Дякую.
Другого объяснения не вижу.
нам від цього не легше. потрібно якісь реальні дії. гинуть люди... все що писали раніше неправда. про деморалізовану рос армію по те що в них ракети закінчуються про те що вони ні на що нездатні і не захоплюють території. одне тільки що вони ЗАЕС захопили вже моторошно. країни ЄС і сша дуже слабо допомагають. бо якби як треба реально то б ми відбили рашу з наших територій притому і дон і луг . а видно що дають зброю тільки стримувати. наступальної неясно чи дали. надіюсь на краще, хлопцям нашим сили і наснаги, з богом
я на відміну від вас не маю часу бути постійно в новинах і в інтернеті. я працюю і прихожу додому втомлена. а завтра новий день працювати.
Просто без толку попи#діли в черговий раз.