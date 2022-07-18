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В ООН признали, что действия России направлены против украинской идентичности

оон,радбез

15 июля состоялось заседание Совета Безопасности ООН по теме "Уничтожение культурного наследия как следствие российской агрессии против Украины". На встрече присутствовали также представители ЮНЕСКО и Международного совета достопримечательностей и выдающихся мест (ICOMOS).

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что россияне целенаправленно совершили 423 преступления против культурного наследия Украины: "Международные организации должны усилить давление на Россию, чтобы прекратить этот терроризм против украинской нации. Только вместе мы сможем остановить агрессора".

"Россияне целенаправленно уничтожают объекты культурного наследия обстрелами по всей Украине – от Луганской области до Львовщины. Культурное наследие всей страны, как материальное, так и нематериальное, сейчас находится под ударом и должно быть защищено для всего человечества", - отметила замминистра Екатерина Чуева.

Участники заседания Совбеза ООН осудили российскую агрессию, признали действия РФ направленными против украинской идентичности и отметили необходимость усиления совместных усилий по защите культурного наследия Украины от российской агрессии.

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По данным МКИП, Россия уже уничтожила:

  • 128 объектов недвижимого культурного наследия, имеющих официальный статус достопримечательностей;
  • 147 культовых сооружений (50 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или являются ценными историческими сооружениями);
  • 136 объектов, принадлежащих христианским общинам (125 – православным, 10 – протестантам, 2 – католикам, 4 – мусульманам, 6 – евреям);
  • 46 мемориальных памятников в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI века;
  • 33 музея и заповедника;
  • 59 культурных центров, театров и кинозалов;
  • 40 библиотек.

Все эти повреждения и разрушения, которые являются результатом ракетных ударов, бомбардировок и артиллерийских обстрелов, зафиксированы в 15 регионах Украины. Географически это охватывает почти всю территорию страны от Луганской и Донецкой областей на востоке Украины до Львовской области у границы с Польшей на западе.

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Топ комментарии
+14
Политическая оргия политических импотентов.
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18.07.2022 13:08
+8
А чо рашка вето не наклала? Навіть кацапи зрозуміли наскільки імпотентна ця організація і їм ліньки навіть ветувати?
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18.07.2022 13:10
+5
Ну так чим діло закінчилось? Якимось офіційним документом? Та ні.
Просто без толку попи#діли в черговий раз.
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18.07.2022 13:29
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Политическая оргия политических импотентов.
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18.07.2022 13:08 Ответить
А чо рашка вето не наклала? Навіть кацапи зрозуміли наскільки імпотентна ця організація і їм ліньки навіть ветувати?
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18.07.2022 13:10 Ответить
порошистий змій, рашка роками десятиліттями прокладала зв.язки і проплати у світі щоб стати державою такою як є. кровопийною та зі зброєю і своїм газом повсюди.....їх навіть крахїною террористом не назвуть бо самі втратять комфорт під сракою. українці не знали як раша пов.язана з Угорщиною Німеччиною та іншими країнами. думали як ЄС то все- всі за нас. Німеччина може на 70% корист рос газом. а путін взагалі там проходив службу. там купа проросійських. Закордоном взагалі вже мало де пишуть про війну в Україні. знає той хто цікавиться. Навіть знайомий турок спитав чи в нас скінчилась війна бо в них мало про неї пишуть. кажу ти що, навпаки продовжується террор України
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18.07.2022 13:27 Ответить
сіFifлEs, ти можеш робити свої висери коротшими, та робити з написаного якісь висновки в кінці. Так буде простіше розуміти твої потоки підсвідомості.
Дякую.
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18.07.2022 13:41 Ответить
Если не наложили вето, напрашивается только один вывод - им покуй.
Другого объяснения не вижу.
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18.07.2022 13:52 Ответить
Як кажуть, випілі, закусілі і домой поколбасілі...
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18.07.2022 13:18 Ответить
І при цьому страждають найбільше прихильники парашного міра.
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18.07.2022 13:20 Ответить
засудили засуджують і будуть засуджувати
нам від цього не легше. потрібно якісь реальні дії. гинуть люди... все що писали раніше неправда. про деморалізовану рос армію по те що в них ракети закінчуються про те що вони ні на що нездатні і не захоплюють території. одне тільки що вони ЗАЕС захопили вже моторошно. країни ЄС і сша дуже слабо допомагають. бо якби як треба реально то б ми відбили рашу з наших територій притому і дон і луг . а видно що дають зброю тільки стримувати. наступальної неясно чи дали. надіюсь на краще, хлопцям нашим сили і наснаги, з богом
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18.07.2022 13:24 Ответить
Коли у Сирії або Руанді людей знищують ТИ хоча б занепокоєння висловив? То які претензії?
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18.07.2022 13:30 Ответить
висловлювала. також знаю про Сирію, яку бомбила твоя країна, бо ти так пишеш ніби з рашки. Висловлювала всюди де я знала про дії війни. Також коли побили білорусів на протестах проти лукашеско.
я на відміну від вас не маю часу бути постійно в новинах і в інтернеті. я працюю і прихожу додому втомлена. а завтра новий день працювати.
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18.07.2022 13:37 Ответить
Це троль. Не звертайте уваги. Воно тут для роздмухування срача.
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18.07.2022 13:42 Ответить
Ну так чим діло закінчилось? Якимось офіційним документом? Та ні.
Просто без толку попи#діли в черговий раз.
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18.07.2022 13:29 Ответить
Окупація, вбивства, денаціоналізація, рабство, асиміляція, знищення всього українського і українства - плани і дії московії - раша-фашистської недодержави в Україні.
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18.07.2022 13:29 Ответить
Звертаюсь до українців , у зв"язку з відкрито оголошеним геноцидом , знищенням української культури , освіти саме проти ,як писав кремлівський пропагандист Тимофій Сергейцев , етнічних українців , і тих , хто вважає себе українцями , вимагати від ВРУ юридичного захисту , а для цього потрібно прийняти закон , на зразок антисемітського , бо ми вже є по факту штучно вимираюча нація .Щоб не було ніяких звинувачень що етнічні українці хочуть для себе особливих привілей , пропоную і наполягаю на прийнятті закону про реєстрацію національностей у Свідоцтвах про народження всіх громадян України з повною реєстрацією по місту проживання , як це є у Польщі в їх громадах (Гмінах) . Нам потрібно мати Облік національностей , націй , етносів , які живуть в Україні для налагодження порядку в цій частині і з точки зору освіти та інформаційного простору ,бо монополізовані МЕДІА , є загрозою для розвитку української нації і дотримання прав і свобод , традицій та культури для всіх національностей .
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18.07.2022 13:30 Ответить
..і шо?... Московія вже вИключена з Організації Озабочєних Націй чи хоча б позбавлена права вето?.. імпотенти-балаболи-паразіти, валютні хвойди-утриманки Кремля
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18.07.2022 13:31 Ответить
Ну констатували,висловили стурбованість і що далі?Агресор чому досі займає місце у радбезі ООН?Цю організацію взагалі потрібно ліквідувати,вона шкідлива бо по суті справ нічого не робить і крім того порушує свій же статут!
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18.07.2022 13:45 Ответить
ППР
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18.07.2022 13:50 Ответить
денацифицировать нацию - означает стереть ее как таковую.. Рашисты долго в этом упражнялись у себя в болотах уничтожая и ассимилируя коренные народы за конституционной вывеской =многонациональный народ= ..... теперь решили расширить практику за пределы Запоребрика
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18.07.2022 14:03 Ответить
Прям Галактический Сенат
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18.07.2022 15:34 Ответить
Не может быть.
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18.07.2022 15:37 Ответить
 
 