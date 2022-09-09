РФ выводит военную технику из Мариуполя, колонны двигаются в сторону Бердянска

Российские оккупационные войска начали вывод военной техники из захваченного Мариуполя. Колонны двигаются в сторону Бердянска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты начали вывод военной техники из Мариуполя. Даже той, которая до этого была окопана. Техника движется в сторону Бердянска", - сообщил он.

Кроме того, Андрющенко отметил, что оккупанты усиливают контрпартизанские меры.

"Усиленные патрули и блокпосты почти во всех районах города. Впервые стационарный патруль наблюдается у дома Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей. Очередная волна обысков и взломов квартир работников правоохранительных органов и военнослужащих Украины со стороны "МГБ ДНР". Ищут схроны, оборудование связи", - говорится в сообщении.

Андрющенко также сообщил, что наблюдается внезапное усиление охраны и военные патрули у здания Филармонии. Также в самом помещении со вчерашнего дня появилась куча российских военных.

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