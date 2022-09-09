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РФ выводит военную технику из Мариуполя, колонны двигаются в сторону Бердянска

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские оккупационные войска начали вывод военной техники из захваченного Мариуполя. Колонны двигаются в сторону Бердянска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты начали вывод военной техники из Мариуполя. Даже той, которая до этого была окопана. Техника движется в сторону Бердянска", - сообщил он.

Кроме того, Андрющенко отметил, что оккупанты усиливают контрпартизанские меры.

"Усиленные патрули и блокпосты почти во всех районах города. Впервые стационарный патруль наблюдается у дома Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей. Очередная волна обысков и взломов квартир работников правоохранительных органов и военнослужащих Украины со стороны "МГБ ДНР". Ищут схроны, оборудование связи", - говорится в сообщении.

Андрющенко также сообщил, что наблюдается внезапное усиление охраны и военные патрули у здания Филармонии. Также в самом помещении со вчерашнего дня появилась куча российских военных.

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Топ комментарии
+25
87000 маріупольців вбито . ГАААГУ ТРЕБА ПЕРЕНЕСТИ В МАРІУПОЛЬ І ТАМ ВІШАТИ ХУТІНА ШОЙГУ МЕДВЕДЕВА СОЛОВЬЕВА ПЕСКОВА ПАТРУШЕВА

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09.09.2022 11:46
+12
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09.09.2022 11:54
+10
Заметусились, свинота поганая. Чувствуют своими рылами, что ВСУ идут по их гнилые душонки.
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09.09.2022 11:47
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87000 маріупольців вбито . ГАААГУ ТРЕБА ПЕРЕНЕСТИ В МАРІУПОЛЬ І ТАМ ВІШАТИ ХУТІНА ШОЙГУ МЕДВЕДЕВА СОЛОВЬЕВА ПЕСКОВА ПАТРУШЕВА

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09.09.2022 11:46 Ответить
нікакой панікі нєт..... контрнаступлєніе захлебнулось.....
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09.09.2022 11:46 Ответить
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09.09.2022 11:54 Ответить
по логике и очевидности россиянам бы двигаться в сторону Ростова в обратную сторону а они в котел углубляются мда уж наглость тупость и отсуствие логики делают с россиян-- даунов..
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09.09.2022 11:46 Ответить
За логікою вони взагалі не мали нічого робити ані в 2014, ані 24.02.2022. Тому скоріше за все вони таким чином намагаються посилити угрупування на лівобережжі та навколо окупованого Криму аби завадити ЗСУ форсувати Дніпро і розгорнути подальше звільнення окупованих zондер-карателями територій півдня.
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09.09.2022 12:04 Ответить
Вони їдуть до Перекопа. Знають що відступати на Ростов нема смислу бо Зе там їх чіпати ітак не буде
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09.09.2022 12:43 Ответить
Тик-ток войска - ездют по кругу возле Мариуполя для пропаганды.
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09.09.2022 12:49 Ответить
Заметусились, свинота поганая. Чувствуют своими рылами, что ВСУ идут по их гнилые душонки.
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09.09.2022 11:47 Ответить
с филармонией понятно, концерт кабыздоха намечается, охрана и усилена ))
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09.09.2022 11:47 Ответить
заград отряды дыровцев идут стрелять в бегущих ванек??
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09.09.2022 11:50 Ответить
...ось таке, московіти - оксамитовий сезон у вересні та бавовняний сезон в сентябрє
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09.09.2022 11:55 Ответить
Дійсно, той Маріуполь запоребрику був взагалі не потрібен, роблять жест доброї волі. Азовсталь шкода. Відбудуємо за кошти агресора з використанням нових технологій, буде краще ніж було.
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09.09.2022 11:55 Ответить
На таганрог п.здуйте пока даем шанс вернуться домой без обязательного пакетирования.
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09.09.2022 11:59 Ответить
Если бы рашсты отступали, двигались бы в сторону Таганрога. На Бердянск, значит на Херсонское направление... Война продолжается
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09.09.2022 12:04 Ответить
Там може буть інша "розкладка" Можуть іти на Бердянськ, бо там робочий порт - **********, пальне і продовольство морем Його прикривать треба Крім того - з Бердянська через Маріуполь іде дорога в Крим - через Чонгар - відступать є куди
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09.09.2022 12:18 Ответить
Может и так, но что-то подсказывает, что будут Херсонскую группировку усиливать
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09.09.2022 12:21 Ответить
З Бердянська зручно посилювати і Херсонськай напрямок і Мелітополь…
Мелітополь - ключ до півдня… Якщо в нас вийде з Мелітополем,то будуть драпати на Крим.
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09.09.2022 12:50 Ответить
як таракани забігали коли є загроза що прилетить в любу точку і торба їм,

на бердянськ і потім в крим чи на мелітополь все кинуть
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09.09.2022 12:19 Ответить
Тупо, дружною ходой мы пи...уем на убой. 🎃
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09.09.2022 12:26 Ответить
Вже з тиждень як виводять на Бердянськ.
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09.09.2022 12:44 Ответить
 
 