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РФ виводить військову техніку з Маріуполя, колони рухаються в бік Бердянська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупаційні війська почали виведення військової техніки із захопленого Маріуполя. Колони рухаються в бік Бердянська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram.

"Окупанти почали виведення військової техніки з Маріуполя. Навіть тієї, яка до цього була окопана. Техніка рухається в бік Бердянська", - повідомив він.

Крім того, Андрющенко зазначив, що окупанти посилюють контрпартизанські заходи.

"Посилені патрулі і блокпости майже у всіх районах міста. Вперше стаціонарний патруль спостерігається біля будинку Драмтеатру. Перевірки всіх без винятку автомобілів. Чергова хвиля обшуків і зламів квартир працівників правоохоронних органів і військовослужбовців України з боку "МДБ ДНР". Шукають схрони, обладнання зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко також повідомив, що спостерігається раптове посилення охорони та військові патрулі біля будівлі Філармонії. Також у самому приміщенні зі вчорашнього дня з’явилась купа російських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріупольців закликають не пересуватись містом через зростання кількості військових патрулів окупантів, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
87000 маріупольців вбито . ГАААГУ ТРЕБА ПЕРЕНЕСТИ В МАРІУПОЛЬ І ТАМ ВІШАТИ ХУТІНА ШОЙГУ МЕДВЕДЕВА СОЛОВЬЕВА ПЕСКОВА ПАТРУШЕВА

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09.09.2022 11:46
+12
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09.09.2022 11:54
+10
Заметусились, свинота поганая. Чувствуют своими рылами, что ВСУ идут по их гнилые душонки.
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09.09.2022 11:47
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87000 маріупольців вбито . ГАААГУ ТРЕБА ПЕРЕНЕСТИ В МАРІУПОЛЬ І ТАМ ВІШАТИ ХУТІНА ШОЙГУ МЕДВЕДЕВА СОЛОВЬЕВА ПЕСКОВА ПАТРУШЕВА

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09.09.2022 11:46 Відповісти
нікакой панікі нєт..... контрнаступлєніе захлебнулось.....
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09.09.2022 11:46 Відповісти
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09.09.2022 11:54 Відповісти
по логике и очевидности россиянам бы двигаться в сторону Ростова в обратную сторону а они в котел углубляются мда уж наглость тупость и отсуствие логики делают с россиян-- даунов..
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09.09.2022 11:46 Відповісти
За логікою вони взагалі не мали нічого робити ані в 2014, ані 24.02.2022. Тому скоріше за все вони таким чином намагаються посилити угрупування на лівобережжі та навколо окупованого Криму аби завадити ЗСУ форсувати Дніпро і розгорнути подальше звільнення окупованих zондер-карателями територій півдня.
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09.09.2022 12:04 Відповісти
Вони їдуть до Перекопа. Знають що відступати на Ростов нема смислу бо Зе там їх чіпати ітак не буде
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09.09.2022 12:43 Відповісти
Тик-ток войска - ездют по кругу возле Мариуполя для пропаганды.
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09.09.2022 12:49 Відповісти
Заметусились, свинота поганая. Чувствуют своими рылами, что ВСУ идут по их гнилые душонки.
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09.09.2022 11:47 Відповісти
с филармонией понятно, концерт кабыздоха намечается, охрана и усилена ))
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09.09.2022 11:47 Відповісти
заград отряды дыровцев идут стрелять в бегущих ванек??
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09.09.2022 11:50 Відповісти
...ось таке, московіти - оксамитовий сезон у вересні та бавовняний сезон в сентябрє
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09.09.2022 11:55 Відповісти
Дійсно, той Маріуполь запоребрику був взагалі не потрібен, роблять жест доброї волі. Азовсталь шкода. Відбудуємо за кошти агресора з використанням нових технологій, буде краще ніж було.
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09.09.2022 11:55 Відповісти
На таганрог п.здуйте пока даем шанс вернуться домой без обязательного пакетирования.
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09.09.2022 11:59 Відповісти
Если бы рашсты отступали, двигались бы в сторону Таганрога. На Бердянск, значит на Херсонское направление... Война продолжается
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09.09.2022 12:04 Відповісти
Там може буть інша "розкладка" Можуть іти на Бердянськ, бо там робочий порт - **********, пальне і продовольство морем Його прикривать треба Крім того - з Бердянська через Маріуполь іде дорога в Крим - через Чонгар - відступать є куди
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09.09.2022 12:18 Відповісти
Может и так, но что-то подсказывает, что будут Херсонскую группировку усиливать
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09.09.2022 12:21 Відповісти
З Бердянська зручно посилювати і Херсонськай напрямок і Мелітополь…
Мелітополь - ключ до півдня… Якщо в нас вийде з Мелітополем,то будуть драпати на Крим.
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09.09.2022 12:50 Відповісти
як таракани забігали коли є загроза що прилетить в любу точку і торба їм,

на бердянськ і потім в крим чи на мелітополь все кинуть
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09.09.2022 12:19 Відповісти
Тупо, дружною ходой мы пи...уем на убой. 🎃
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09.09.2022 12:26 Відповісти
Вже з тиждень як виводять на Бердянськ.
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09.09.2022 12:44 Відповісти
 
 