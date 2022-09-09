Россия может ввести визы для украинцев, - МИД РФ

Россия рассматривает вопрос о введении виз для граждан Украины.

Об этом сообщили в МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

При этом отмечается, что в случае принятия соответствующего решения будет приниматься во внимание гуманитарный фактор.

Больше информации по этому вопросу пока не сообщается.

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