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Россия может ввести визы для украинцев, - МИД РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия рассматривает вопрос о введении виз для граждан Украины.
Об этом сообщили в МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
При этом отмечается, что в случае принятия соответствующего решения будет приниматься во внимание гуманитарный фактор.
Больше информации по этому вопросу пока не сообщается.
Топ комментарии
+40 BreakerR0ry 9f7fbb8e
показать весь комментарий09.09.2022 11:42
+32 Харьков Сумской
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+31 Михайло Сергієнко
показать весь комментарий09.09.2022 11:42
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Але дуже часто ці родичі збожеволіли від роспропаганди і перестали бути людьми. Так що втрата невелика.
доноры экономики.
Проблеми малоросів із візами українців не турбують.
-А в какой тогда ещё стране можно на полоскалки посмотреть? Это же уникальная достопримечательность!
А от Київ, Харків, Запоріжжя працюють у себе вдома, жодного мешканця цієї трійки в РФ не бачив. Вони сплачують податок на доходи громалян вдома (тому Київ, Харків, Запоріжжя сплачують до бюджету України більше, ніж отрииуюють, а Львів та Ужгород лише отримують з держ.бюджету України, бо "заробітчане" Ужгорода не вважають за необхідне платити до держ.бюжету України, а не Польщі, РФ, Чехії).