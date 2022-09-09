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Новости Политика Украины
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Россия может ввести визы для украинцев, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

мидрф

Россия рассматривает вопрос о введении виз для граждан Украины.

Об этом сообщили в МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

При этом отмечается, что в случае принятия соответствующего решения будет приниматься во внимание гуманитарный фактор.

Больше информации по этому вопросу пока не сообщается.

Также читайте: Латвия ограничила въезд гражданам России
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Топ комментарии
+40
о Боже, і що ж тепер робити?
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09.09.2022 11:42
+32
*****...
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09.09.2022 11:42
+31
7 років мак не родив!
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09.09.2022 11:42
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Правила форума Совет форумчан
*****...
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09.09.2022 11:42 Ответить
ЗСУ запрасило в МЗС РФ 1 млн. туристичних віз!!!
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09.09.2022 12:20 Ответить
7 років мак не родив!
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09.09.2022 11:42 Ответить
а если на танках...то какие нах визы то???
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09.09.2022 11:44 Ответить
о Боже, і що ж тепер робити?
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09.09.2022 11:42 Ответить
Прастчай Пенза!!!...
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09.09.2022 11:49 Ответить
капец...не посетить теперь саратов
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09.09.2022 12:51 Ответить
Напугали ежа голой жопой 🤣🤣
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09.09.2022 11:42 Ответить
рєзіновой!
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09.09.2022 11:44 Ответить
Ми можем заити і без візи.
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09.09.2022 11:43 Ответить
Правильно. ВСУ визы не нужны.
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09.09.2022 11:45 Ответить
Та /або залетіти/заїхати
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09.09.2022 11:45 Ответить
Коли русня заявляє таке, то скоріш за все на росію зараз вже не біжить навіть кондова вата з окупованих теріторій.
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09.09.2022 11:43 Ответить
Какие же кацапы чмошники.
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09.09.2022 11:43 Ответить
можна вже сьгодні..... в рашу можна іхати з одніею метою як диверсант....
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09.09.2022 11:44 Ответить
Не для українців а для малоросів. Українці якщо туди і поїдуть, то тільки на танках.
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09.09.2022 11:44 Ответить
Смелее, ***********. Давно "мечтал" посетить Задрыщенск с Мудилово среди бЯрёзок средней полосы и послушать вертуозов - балалаечников в лаптя и онучах, прихлёбывая щи-хоть член полощи.
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09.09.2022 11:44 Ответить
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09.09.2022 11:46 Ответить
дебилы, мля...
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09.09.2022 11:46 Ответить
А на куй вонючая Параша нам всралась?
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09.09.2022 11:47 Ответить
Поспішайте, поки ви ще існуєте, москалики
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09.09.2022 11:47 Ответить
Неужели моя тридцатилетняя мечта таки сбудется...
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09.09.2022 11:48 Ответить
О да! Всю жызнь мечтал на кацапстан съездить
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09.09.2022 11:48 Ответить
Ну в когось ще є родичі в расєі

Але дуже часто ці родичі збожеволіли від роспропаганди і перестали бути людьми. Так що втрата невелика.
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09.09.2022 11:48 Ответить
А кто тогда будет работать на вышках. Газ и нефть -- основные
доноры экономики.
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09.09.2022 11:48 Ответить
А зачем нам на наших газовых скважинах еще и какие-то визы ? ...
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09.09.2022 12:09 Ответить
Танку віза не потрібна.
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09.09.2022 11:50 Ответить
Танки візи не бояться)
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09.09.2022 12:04 Ответить
Все життя мріяв з'їздити в новий урєнгой та ніжнєвартовск і тут тобі на.
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09.09.2022 11:51 Ответить
всех кто обратится за визами - на учет. В СБУ или дурдом. И да. Виза должна быть исключительно в одну сторону
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09.09.2022 11:51 Ответить
Найкращий коментар у темі. Особливо слушне крайнє речення.
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09.09.2022 15:23 Ответить
Українцям ті смердючі візи не потрібні.
Проблеми малоросів із візами українців не турбують.
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09.09.2022 11:52 Ответить
От горе ...
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09.09.2022 11:56 Ответить
" HIMARS'ам визы не нужны " (с)
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09.09.2022 11:57 Ответить
Як ми це переживемо…
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09.09.2022 12:00 Ответить
Примусова паспортизація громадян України на окупованих територіях і візи для в'їзду в Кацапію. Таке можуть придумати лише угашені кацапи.
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09.09.2022 12:00 Ответить
жоден українець добровільно на паРашу не сунеться.
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09.09.2022 12:01 Ответить
долбо@бы бл@ (с)
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09.09.2022 12:02 Ответить
ипать аленоводи
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09.09.2022 12:02 Ответить
Україна вже запровадила, а недоімперія ніяк з ручника не знімется )) Хоча для українських танкістів буде безвіз
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09.09.2022 12:02 Ответить
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09.09.2022 12:04 Ответить
******
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09.09.2022 12:05 Ответить
Раша-це окрема форма психічного відхилення від норми під дією попаганди. рАШИСТИ-ОКРЕМИЙ ВИД ЖИВИХ ІСТОТ, НО НЕ ЛЮДЕЙ.
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09.09.2022 12:07 Ответить
Я колись у середині 90-х сів у потяг ,,Суми-москва" дивлюсь у вікно,і перед очима на будівлі вокзалу напис величезними літерами ,,москва".Тоді я промовив ,,Боже!Зроби так щоб я сюди ніколи не повернувся".І Господь мабудь почув мене.
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09.09.2022 12:08 Ответить
Та це ж прекрасно!
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09.09.2022 12:09 Ответить
Хоч би вже поскоріше.А то і так зачекались.))
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09.09.2022 12:45 Ответить
Виходить, прийдеться брати візу, щоб станцювати на могилі *****?
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09.09.2022 12:11 Ответить
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09.09.2022 12:17 Ответить
І хай вони будуть в одну сторону.
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09.09.2022 12:18 Ответить
Та нам похер як в мацкву на українських танках заїджати - з визою чи без.
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09.09.2022 12:23 Ответить
На пограничных знаках перед въездом в Россию висят предупредительные таблички:"Warning! Страна долбанутая, рельеф ужасный!".
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09.09.2022 12:24 Ответить
с визой или без визы в роzzию украинцу никак попасть без угрозы фильтрационного концлагеря и отправки в рабство на кирпичный завод в дагестан
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09.09.2022 12:29 Ответить
Франківським будівельникам доведеться розкошелитись.
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09.09.2022 12:32 Ответить
Как же я проживу,не увидев к примеру Читу?
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09.09.2022 12:32 Ответить
Задачка!
-А в какой тогда ещё стране можно на полоскалки посмотреть? Это же уникальная достопримечательность!
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09.09.2022 12:35 Ответить
Страна которая платит бабки тем кто возьмёт ее паспорт вводит визы. Смешно))
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09.09.2022 12:37 Ответить
Нажаль, Ужгород та Львів, Франківськ (будівельники, домогополарки) працюють в РФ. Сплачують податки до бюджету РФ.

А от Київ, Харків, Запоріжжя працюють у себе вдома, жодного мешканця цієї трійки в РФ не бачив. Вони сплачують податок на доходи громалян вдома (тому Київ, Харків, Запоріжжя сплачують до бюджету України більше, ніж отрииуюють, а Львів та Ужгород лише отримують з держ.бюджету України, бо "заробітчане" Ужгорода не вважають за необхідне платити до держ.бюжету України, а не Польщі, РФ, Чехії).
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09.09.2022 12:39 Ответить
Вааще всіх цих "українців" можна на лісоповал в Сибір відправляти. Нам пох..
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09.09.2022 12:59 Ответить
ох *****, как страшно!
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09.09.2022 13:57 Ответить
Те що туди їде, то не українці, а ватамусор
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09.09.2022 14:05 Ответить
У дупу соловйова запхніть ті візи.
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09.09.2022 14:50 Ответить
Горе та какое!!!
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09.09.2022 14:52 Ответить
хто в це болото хоче їхати? ПХД
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09.09.2022 15:02 Ответить
А за яким ... хтось ще туди їздить ?
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09.09.2022 15:50 Ответить
Віза для відвідування зоопарку!!!
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15.09.2022 16:15 Ответить
 
 