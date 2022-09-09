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Росія може запровадити візи для українців, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Росія розглядає питання про запровадження віз для громадян України.
Про це повідомили в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
При цьому зазначається, що у разі ухвалення відповідного рішення нібито братиметься до уваги гуманітарний фактор.
Більше інформації щодо цього питання наразі не повідомляється.
Топ коментарі
+40 BreakerR0ry 9f7fbb8e
показати весь коментар09.09.2022 11:42
+32 Харьков Сумской
показати весь коментар09.09.2022 11:42
+31 Михайло Сергієнко
показати весь коментар09.09.2022 11:42
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Але дуже часто ці родичі збожеволіли від роспропаганди і перестали бути людьми. Так що втрата невелика.
доноры экономики.
Проблеми малоросів із візами українців не турбують.
-А в какой тогда ещё стране можно на полоскалки посмотреть? Это же уникальная достопримечательность!
А от Київ, Харків, Запоріжжя працюють у себе вдома, жодного мешканця цієї трійки в РФ не бачив. Вони сплачують податок на доходи громалян вдома (тому Київ, Харків, Запоріжжя сплачують до бюджету України більше, ніж отрииуюють, а Львів та Ужгород лише отримують з держ.бюджету України, бо "заробітчане" Ужгорода не вважають за необхідне платити до держ.бюжету України, а не Польщі, РФ, Чехії).