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Росія може запровадити візи для українців, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

мидрф

Росія розглядає питання про запровадження віз для громадян України.

Про це повідомили в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

При цьому зазначається, що у разі ухвалення відповідного рішення нібито братиметься до уваги гуманітарний фактор.

Більше інформації щодо цього питання наразі не повідомляється. 

Читайте також: Комітет постійних представників країн ЄС погодив пропозицію про призупинення спрощеного візового режиму з Росією

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+40
о Боже, і що ж тепер робити?
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09.09.2022 11:42
+32
*****...
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09.09.2022 11:42
+31
7 років мак не родив!
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09.09.2022 11:42
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*****...
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09.09.2022 11:42 Відповісти
ЗСУ запрасило в МЗС РФ 1 млн. туристичних віз!!!
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09.09.2022 12:20 Відповісти
7 років мак не родив!
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09.09.2022 11:42 Відповісти
а если на танках...то какие нах визы то???
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09.09.2022 11:44 Відповісти
о Боже, і що ж тепер робити?
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09.09.2022 11:42 Відповісти
Прастчай Пенза!!!...
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09.09.2022 11:49 Відповісти
капец...не посетить теперь саратов
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09.09.2022 12:51 Відповісти
Напугали ежа голой жопой 🤣🤣
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09.09.2022 11:42 Відповісти
рєзіновой!
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09.09.2022 11:44 Відповісти
Ми можем заити і без візи.
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09.09.2022 11:43 Відповісти
Правильно. ВСУ визы не нужны.
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09.09.2022 11:45 Відповісти
Та /або залетіти/заїхати
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09.09.2022 11:45 Відповісти
Коли русня заявляє таке, то скоріш за все на росію зараз вже не біжить навіть кондова вата з окупованих теріторій.
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09.09.2022 11:43 Відповісти
Какие же кацапы чмошники.
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09.09.2022 11:43 Відповісти
можна вже сьгодні..... в рашу можна іхати з одніею метою як диверсант....
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09.09.2022 11:44 Відповісти
Не для українців а для малоросів. Українці якщо туди і поїдуть, то тільки на танках.
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09.09.2022 11:44 Відповісти
Смелее, ***********. Давно "мечтал" посетить Задрыщенск с Мудилово среди бЯрёзок средней полосы и послушать вертуозов - балалаечников в лаптя и онучах, прихлёбывая щи-хоть член полощи.
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09.09.2022 11:44 Відповісти
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09.09.2022 11:46 Відповісти
дебилы, мля...
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09.09.2022 11:46 Відповісти
А на куй вонючая Параша нам всралась?
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09.09.2022 11:47 Відповісти
Поспішайте, поки ви ще існуєте, москалики
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09.09.2022 11:47 Відповісти
Неужели моя тридцатилетняя мечта таки сбудется...
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09.09.2022 11:48 Відповісти
О да! Всю жызнь мечтал на кацапстан съездить
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09.09.2022 11:48 Відповісти
Ну в когось ще є родичі в расєі

Але дуже часто ці родичі збожеволіли від роспропаганди і перестали бути людьми. Так що втрата невелика.
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09.09.2022 11:48 Відповісти
А кто тогда будет работать на вышках. Газ и нефть -- основные
доноры экономики.
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09.09.2022 11:48 Відповісти
А зачем нам на наших газовых скважинах еще и какие-то визы ? ...
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09.09.2022 12:09 Відповісти
Танку віза не потрібна.
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09.09.2022 11:50 Відповісти
Танки візи не бояться)
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09.09.2022 12:04 Відповісти
Все життя мріяв з'їздити в новий урєнгой та ніжнєвартовск і тут тобі на.
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09.09.2022 11:51 Відповісти
всех кто обратится за визами - на учет. В СБУ или дурдом. И да. Виза должна быть исключительно в одну сторону
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09.09.2022 11:51 Відповісти
Найкращий коментар у темі. Особливо слушне крайнє речення.
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09.09.2022 15:23 Відповісти
Українцям ті смердючі візи не потрібні.
Проблеми малоросів із візами українців не турбують.
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09.09.2022 11:52 Відповісти
От горе ...
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09.09.2022 11:56 Відповісти
" HIMARS'ам визы не нужны " (с)
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09.09.2022 11:57 Відповісти
Як ми це переживемо…
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09.09.2022 12:00 Відповісти
Примусова паспортизація громадян України на окупованих територіях і візи для в'їзду в Кацапію. Таке можуть придумати лише угашені кацапи.
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09.09.2022 12:00 Відповісти
жоден українець добровільно на паРашу не сунеться.
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09.09.2022 12:01 Відповісти
долбо@бы бл@ (с)
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09.09.2022 12:02 Відповісти
ипать аленоводи
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09.09.2022 12:02 Відповісти
Україна вже запровадила, а недоімперія ніяк з ручника не знімется )) Хоча для українських танкістів буде безвіз
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09.09.2022 12:02 Відповісти
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09.09.2022 12:04 Відповісти
******
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09.09.2022 12:05 Відповісти
Раша-це окрема форма психічного відхилення від норми під дією попаганди. рАШИСТИ-ОКРЕМИЙ ВИД ЖИВИХ ІСТОТ, НО НЕ ЛЮДЕЙ.
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09.09.2022 12:07 Відповісти
Я колись у середині 90-х сів у потяг ,,Суми-москва" дивлюсь у вікно,і перед очима на будівлі вокзалу напис величезними літерами ,,москва".Тоді я промовив ,,Боже!Зроби так щоб я сюди ніколи не повернувся".І Господь мабудь почув мене.
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09.09.2022 12:08 Відповісти
Та це ж прекрасно!
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09.09.2022 12:09 Відповісти
Хоч би вже поскоріше.А то і так зачекались.))
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09.09.2022 12:45 Відповісти
Виходить, прийдеться брати візу, щоб станцювати на могилі *****?
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09.09.2022 12:11 Відповісти
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09.09.2022 12:17 Відповісти
І хай вони будуть в одну сторону.
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09.09.2022 12:18 Відповісти
Та нам похер як в мацкву на українських танках заїджати - з визою чи без.
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09.09.2022 12:23 Відповісти
На пограничных знаках перед въездом в Россию висят предупредительные таблички:"Warning! Страна долбанутая, рельеф ужасный!".
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09.09.2022 12:24 Відповісти
с визой или без визы в роzzию украинцу никак попасть без угрозы фильтрационного концлагеря и отправки в рабство на кирпичный завод в дагестан
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09.09.2022 12:29 Відповісти
Франківським будівельникам доведеться розкошелитись.
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09.09.2022 12:32 Відповісти
Как же я проживу,не увидев к примеру Читу?
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09.09.2022 12:32 Відповісти
Задачка!
-А в какой тогда ещё стране можно на полоскалки посмотреть? Это же уникальная достопримечательность!
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09.09.2022 12:35 Відповісти
Страна которая платит бабки тем кто возьмёт ее паспорт вводит визы. Смешно))
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09.09.2022 12:37 Відповісти
Нажаль, Ужгород та Львів, Франківськ (будівельники, домогополарки) працюють в РФ. Сплачують податки до бюджету РФ.

А от Київ, Харків, Запоріжжя працюють у себе вдома, жодного мешканця цієї трійки в РФ не бачив. Вони сплачують податок на доходи громалян вдома (тому Київ, Харків, Запоріжжя сплачують до бюджету України більше, ніж отрииуюють, а Львів та Ужгород лише отримують з держ.бюджету України, бо "заробітчане" Ужгорода не вважають за необхідне платити до держ.бюжету України, а не Польщі, РФ, Чехії).
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09.09.2022 12:39 Відповісти
Вааще всіх цих "українців" можна на лісоповал в Сибір відправляти. Нам пох..
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09.09.2022 12:59 Відповісти
ох *****, как страшно!
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09.09.2022 13:57 Відповісти
Те що туди їде, то не українці, а ватамусор
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09.09.2022 14:05 Відповісти
У дупу соловйова запхніть ті візи.
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09.09.2022 14:50 Відповісти
Горе та какое!!!
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09.09.2022 14:52 Відповісти
хто в це болото хоче їхати? ПХД
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09.09.2022 15:02 Відповісти
А за яким ... хтось ще туди їздить ?
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09.09.2022 15:50 Відповісти
Віза для відвідування зоопарку!!!
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15.09.2022 16:15 Відповісти
 
 