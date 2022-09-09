Росія може запровадити візи для українців, - МЗС РФ

Росія розглядає питання про запровадження віз для громадян України.

Про це повідомили в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

При цьому зазначається, що у разі ухвалення відповідного рішення нібито братиметься до уваги гуманітарний фактор.

Більше інформації щодо цього питання наразі не повідомляється.

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