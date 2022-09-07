Комітет постійних представників країн ЄС погодив пропозицію про призупинення спрощеного візового режиму з Росією

Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС у Брюсселі схвалив у середу представлену напередодні Єврокомісією (ЄК) пропозицію призупинити дію угоди ЄС про спрощений візовий режим з Росією

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють джерела в кулуарах інститутів ЄС.

"Всі пункти сьогоднішнього порядку денного по розділу "без обговорення" схвалено, включаючи візовий", - заявило джерело.

На порядку денному засідання на 7 вересня був пункт: "Рішення Ради про зупинення застосування угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією (затвердження)".

Надалі узгоджений постпредами документ надійде на затвердження Ради ЄС, потім піде публікація постанови ради в "Офіційному журналі" Євросоюзу, після чого припинення угоди набуде чинності.

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У вівторок член ЄК із внутрішніх справ Ільва Йохансон оголосила на прес-конференції в Брюсселі, що Єврокомісія запропонувала повністю призупинити дію угоди ЄС про спрощений візовий режим з Росією.

За її словами, "за нинішнього стану справ немає основи для довіри або для привілейованих відносин з Росією".

Вона пояснила, що припинення цієї угоди означає, що громадяни Росії більше не користуватимуться привілейованим доступом до ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорожчим та складнішим процесом отримання візи.

"Я впевнена, що Рада ЄС швидко затвердить цю пропозицію - ще цього тижня. Це означає, що в понеділок вранці ми матимемо новий спільний візовий режим щодо Росії", - заявила Йохансон.

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Європейська комісія також повідомила у своєму комюніке, що після затвердження Радою ЄС її пропозиції щодо припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією російська сторона буде попереджена за 48 годин про набуття чинності цим рішенням.

"Тепер Раді (ЄС) належить вивчити та затвердити пропозицію про припинення дії угоди про спрощений візовий режим. Після затвердження припинення набуде чинності на другий день після її публікації в "Офіційному журналі" ЄС. Росія буде повідомлена про рішення про припинення не пізніше ніж за 48 годин до набуття ним чинності", - йдеться в опублікованому в Брюсселі повідомленні ЄК.

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