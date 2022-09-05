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Новини За кордоном
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Наявність візи ще не гарантуватиме росіянам в’їзд у ЄС, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боррель

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що наявність візи не гарантуватиме росіянам в’їзд до ЄС.

Про це він повідомив під час виступу на міжпарламентській конференції з питань спільної зовнішньої політики ЄС у понеділок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він сказав, що чув від учасників конференції про те, що ЄС має не видавати візи громадянам Росії взагалі, але "це не те, про що домовилися міністри".

Глави МЗС Європейського Союзу домовилися призупинити дію угоди про спрощення візового режиму від 2007 року. І хоча повної заборони на видачу туристичних віз росіянам не буде, Боррель зазначив, що країни ЄС матимуть змогу самостійно регулювати допуск росіян на свою територію.

"Те, що у мене є віза, не означає, що у мене є право на в'їзд у ту чи іншу країну. Може так статися, що людину не пропустять навіть із візою. Наприклад, у США, маючи візу, ви можете отримати відмову на в'їзд з тієї чи іншої причини. Те саме стосується і Європи", - сказав Боррель.

Дивіться: Санкції, зокрема візові обмеження, мають заважати Путіну, притягувати до відповідальності всіх росіян непродуктивно, - Кірбі. ВIДЕО

Він додав, що скасування усіх шенгенських віз, виданих росіянам, не буде.

Польща, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія заявили, що розглядають можливість заборони на в'їзд російським туристам до своїх країн, якщо Євросоюз загалом цього не зробить.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Тенденция радует. С одной стороны всё очень медленно, но с другой. Вот хоть кто-нибудь мог предположить, полгода назад, что свиноте будут ограничивать визы и рассматривать полный запрет на въезд в ЕС?! Ситуация точь в точь как с касками. Помните, как велись дискуссии, стоит ли отправлять в Украину каски? А ведь это было только весной, совсем недавно. Думаю, так же будет и с визами. Благодаря Украине мир увидел истинное рыло кацапни. Благодаря Украине мир увидел, что кацапне можно и нужно противостоять военным путем.
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05.09.2022 13:31
+6
Але якщо росіяни дізнаються що є ризик що вони могуть оплативши візу не в'їхати, це їх стресуватиме ще більше, тобто вони взагалі не підуть просити про візу. Це гарна гра.
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05.09.2022 13:33
+6
Ото буде "красівоє" десь на кордоні з ЄС для чергового "кримнаша": за візу заплатив, за путівку/дорогу/страхування сплатив, намріяв собі раю в серед клятих гейропейців і... Отримав копняка під зад!

Скільки ж матюків прикордонники та митники вислухають - ой-йой!!! Але най не ображаються - то просто вялічіє і скрєпи будуть виходити
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05.09.2022 13:53
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а надія?? тетя надя-хороша тетя
барель-пошли іх на ***! в сиктивкар..
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05.09.2022 13:22 Відповісти
Але відсутність візи гарантує НЕ в'їзд!
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05.09.2022 13:23 Відповісти
Але якщо росіяни дізнаються що є ризик що вони могуть оплативши візу не в'їхати, це їх стресуватиме ще більше, тобто вони взагалі не підуть просити про візу. Це гарна гра.
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05.09.2022 13:33 Відповісти
Тенденция радует. С одной стороны всё очень медленно, но с другой. Вот хоть кто-нибудь мог предположить, полгода назад, что свиноте будут ограничивать визы и рассматривать полный запрет на въезд в ЕС?! Ситуация точь в точь как с касками. Помните, как велись дискуссии, стоит ли отправлять в Украину каски? А ведь это было только весной, совсем недавно. Думаю, так же будет и с визами. Благодаря Украине мир увидел истинное рыло кацапни. Благодаря Украине мир увидел, что кацапне можно и нужно противостоять военным путем.
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05.09.2022 13:31 Відповісти
Одновременно, Европа увидела, с одной стороны, украинский героизм, а с другой - украинских беженцев, которые ощутимо отличаются от арабских "беженцев".
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05.09.2022 13:36 Відповісти
vot eto vot na shto eta on namekaet - stary rusofob ! ?
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05.09.2022 13:37 Відповісти
вапіющій акт агалтєлай русафобії !
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05.09.2022 13:44 Відповісти
Так навіть краще. Всіх не пускають - то й не пускають, їхатимуть туди де пускають 100%. А так нехай помучаються… пустять - не пустять, нерви потріпають… і не пустять все ж. Ще образливіше.
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05.09.2022 13:47 Відповісти
Оце по-нашому! Ідеальною була б така процедура: оплату приймати як за допуск до коротенької співбесіди ( три запитання :
1) Чи розв'язала рф війну проти України?;
2)Чи належить Крим Україні?
3)Чи є путін військовим злочинцем?)
Візи видавати тільки після згоди на відеоаудіофіксацію ПОЗИТИВНИХ відповідей
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05.09.2022 13:49 Відповісти
Візи NEвидавати po ljubomu
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05.09.2022 13:53 Відповісти
Ото буде "красівоє" десь на кордоні з ЄС для чергового "кримнаша": за візу заплатив, за путівку/дорогу/страхування сплатив, намріяв собі раю в серед клятих гейропейців і... Отримав копняка під зад!

Скільки ж матюків прикордонники та митники вислухають - ой-йой!!! Але най не ображаються - то просто вялічіє і скрєпи будуть виходити
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05.09.2022 13:53 Відповісти
Для лаптеногих должна быть только одна виза - "на#уй". Пусть наслаждаются жизнью в родных ******. Дикой орде не место среди цивилизованных стран.
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05.09.2022 15:36 Відповісти
 
 