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Новости За рубежом
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Наличие визы еще не гарантирует россиянам въезд в ЕС, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС.

Об этом он сообщил во время выступления на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики ЕС в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он сказал, что слышал от участников конференции о том, что ЕС не должен выдавать визы гражданам России вообще, но "это не то, о чем договорились министры".

Главы МИД Европейского Союза договорились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с 2007 года. И хотя полного запрета на выдачу туристических виз россиянам не будет, Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

"То, что у меня есть виза, не значит, что у меня есть право на въезд в ту или иную страну. Может так случиться, что человека не пропустят даже с визой. Например, в США, имея визу, вы можете получить отказ на въезд по той или иной причине. То же касается и Европы", — сказал Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдача виз россиянам ограничена до минимума, - премьер Польши Моравецкий

Он добавил, что отмены всех шенгенских виз, выданных россиянам, не будет.

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом этого не сделает.
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Топ комментарии
+10
Тенденция радует. С одной стороны всё очень медленно, но с другой. Вот хоть кто-нибудь мог предположить, полгода назад, что свиноте будут ограничивать визы и рассматривать полный запрет на въезд в ЕС?! Ситуация точь в точь как с касками. Помните, как велись дискуссии, стоит ли отправлять в Украину каски? А ведь это было только весной, совсем недавно. Думаю, так же будет и с визами. Благодаря Украине мир увидел истинное рыло кацапни. Благодаря Украине мир увидел, что кацапне можно и нужно противостоять военным путем.
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05.09.2022 13:31
+6
Але якщо росіяни дізнаються що є ризик що вони могуть оплативши візу не в'їхати, це їх стресуватиме ще більше, тобто вони взагалі не підуть просити про візу. Це гарна гра.
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05.09.2022 13:33
+6
Ото буде "красівоє" десь на кордоні з ЄС для чергового "кримнаша": за візу заплатив, за путівку/дорогу/страхування сплатив, намріяв собі раю в серед клятих гейропейців і... Отримав копняка під зад!

Скільки ж матюків прикордонники та митники вислухають - ой-йой!!! Але най не ображаються - то просто вялічіє і скрєпи будуть виходити
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05.09.2022 13:53
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а надія?? тетя надя-хороша тетя
барель-пошли іх на ***! в сиктивкар..
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05.09.2022 13:22 Ответить
Але відсутність візи гарантує НЕ в'їзд!
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05.09.2022 13:23 Ответить
Але якщо росіяни дізнаються що є ризик що вони могуть оплативши візу не в'їхати, це їх стресуватиме ще більше, тобто вони взагалі не підуть просити про візу. Це гарна гра.
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05.09.2022 13:33 Ответить
Тенденция радует. С одной стороны всё очень медленно, но с другой. Вот хоть кто-нибудь мог предположить, полгода назад, что свиноте будут ограничивать визы и рассматривать полный запрет на въезд в ЕС?! Ситуация точь в точь как с касками. Помните, как велись дискуссии, стоит ли отправлять в Украину каски? А ведь это было только весной, совсем недавно. Думаю, так же будет и с визами. Благодаря Украине мир увидел истинное рыло кацапни. Благодаря Украине мир увидел, что кацапне можно и нужно противостоять военным путем.
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05.09.2022 13:31 Ответить
Одновременно, Европа увидела, с одной стороны, украинский героизм, а с другой - украинских беженцев, которые ощутимо отличаются от арабских "беженцев".
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05.09.2022 13:36 Ответить
vot eto vot na shto eta on namekaet - stary rusofob ! ?
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05.09.2022 13:37 Ответить
вапіющій акт агалтєлай русафобії !
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05.09.2022 13:44 Ответить
Так навіть краще. Всіх не пускають - то й не пускають, їхатимуть туди де пускають 100%. А так нехай помучаються… пустять - не пустять, нерви потріпають… і не пустять все ж. Ще образливіше.
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05.09.2022 13:47 Ответить
Оце по-нашому! Ідеальною була б така процедура: оплату приймати як за допуск до коротенької співбесіди ( три запитання :
1) Чи розв'язала рф війну проти України?;
2)Чи належить Крим Україні?
3)Чи є путін військовим злочинцем?)
Візи видавати тільки після згоди на відеоаудіофіксацію ПОЗИТИВНИХ відповідей
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05.09.2022 13:49 Ответить
Візи NEвидавати po ljubomu
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05.09.2022 13:53 Ответить
Ото буде "красівоє" десь на кордоні з ЄС для чергового "кримнаша": за візу заплатив, за путівку/дорогу/страхування сплатив, намріяв собі раю в серед клятих гейропейців і... Отримав копняка під зад!

Скільки ж матюків прикордонники та митники вислухають - ой-йой!!! Але най не ображаються - то просто вялічіє і скрєпи будуть виходити
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05.09.2022 13:53 Ответить
Для лаптеногих должна быть только одна виза - "на#уй". Пусть наслаждаются жизнью в родных ******. Дикой орде не место среди цивилизованных стран.
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05.09.2022 15:36 Ответить
 
 