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Єврокомісія пропонує повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єврокомісія

Європейська комісія офіційно виступила з пропозицією повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Пропозиція призупинити дію угоди покладе край усім спрощенням для громадян Росії, які звертаються за короткостроковою візою до Шенгенської зони. Замість цього будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

На практиці для російських заявників це означатиме:

Вищий візовий збір: збір зросте з 35 євро до 80 євро для всіх заявників.

Збільшений час розгляду: стандартний кінцевий термін прийняття консульствами рішення щодо візових заявок збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів в окремих випадках, коли необхідний додатковий розгляд заявки.

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Більш обмежувальні правила щодо багаторазових віз: заявники більше не матимуть легкого доступу до віз, дійсних для багаторазових в’їздів до Шенгенської зони.

Довший перелік підтверджуючих документів: заявники повинні будуть надати повний перелік підтверджуючих документів під час подання заяви на отримання візи.

"Така країна, як Росія, яка веде загарбницьку війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму, доки вона продовжує проводити свою деструктивну зовнішню політику та військову агресію щодо України, демонструючи повну зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах", - йдеться у заяві.

В Єврокомісії додали, що ЄС залишатиметься відкритим для певних категорій заявників на російську візу, які подорожують з основними цілями, зокрема членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.

Тепер Раді ЄС належить розглянути та прийняти пропозицію про призупинення угоди. Після ухвалення рішення набуде чинності на другий день після його публікації в Офіційному журналі ЄС. Росія буде повідомлена про рішення про призупинення не пізніше ніж за 48 годин до його набуття чинності.
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Топ коментарі
+6
Балаклею взяли!!!!
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06.09.2022 17:25
+6
Ну всьо, залізний занавіс працює на повну). З України кацапів вичавлюють, з ЄС обмежують...Ще трохи і московити окрім свого болота з лаптями та вже непрацюючими спізж...ними пральними машиками нічого у своємо нічкчемному житті не побачать.
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06.09.2022 17:29
+5
не призупинити а закрити зовсім
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06.09.2022 17:29
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Балаклею взяли!!!!
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06.09.2022 17:25 Відповісти
Ну всьо, залізний занавіс працює на повну). З України кацапів вичавлюють, з ЄС обмежують...Ще трохи і московити окрім свого болота з лаптями та вже непрацюючими спізж...ними пральними машиками нічого у своємо нічкчемному житті не побачать.
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06.09.2022 17:29 Відповісти
Ну може США ще зробить жест доброї волі та відправить на московитські болота 1-2 вантажівки ніжок Буша)) Звєринець треба підкармлювати іноді))
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06.09.2022 17:31 Відповісти
не треба. вже декілька разів підкормили
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06.09.2022 18:37 Відповісти
не призупинити а закрити зовсім
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06.09.2022 17:29 Відповісти
Перднули в калюжу.(((
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06.09.2022 17:32 Відповісти
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06.09.2022 17:35 Відповісти
Підтримуємо, не штовхайтеся в чергу!
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06.09.2022 18:02 Відповісти
угорщина може заблокувати
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06.09.2022 18:04 Відповісти
Правильно, нічого скажених тварин до себе в двір пускати. От коли з'явиться нормальна дружня риторика та відношення від населення помийки, начнуть працювати закони та буде боротьба з корупцією, тоді і буде покращення взаємовідносин. Чи тільки Україна повинна притримуватися вимог Заходу для взаємовідносин.
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06.09.2022 18:20 Відповісти
 
 