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Еврокомиссия предлагает полностью приостановить Соглашение об упрощении визового режима с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єврокомісія

Европейская комиссия официально выступила с предложением полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Предложение приостановить действие соглашения положит конец всем упрощениям для граждан России, которые обращаются за краткосрочной визой в Шенгенскую зону. Вместо этого будут применяться общие правила Визового кодекса.

На практике для российских заявителей это означает:

Высший визовый сбор: сбор увеличится с 35 евро до 80 евро для всех заявителей.

Увеличенное время рассмотрения: стандартный конечный срок принятия консульствами решения по визовым заявкам увеличится с 10 до 15 дней. Этот период может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях, когда необходимо дополнительное рассмотрение заявки.

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Более ограничительные правила в отношении многоразовых виз: заявители не будут иметь легкого доступа к визам, действительным для многократных въездов в Шенгенскую зону.

Более длинный перечень подтверждающих документов: заявители должны будут предоставить полный перечень подтверждающих документов при подаче заявления на получение визы.

"Такая страна, как Россия, ведущая захватническую войну, не должна претендовать на упрощение визового режима, пока она продолжает проводить свою деструктивную внешнюю политику и военную агрессию по отношению к Украине, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах", - говорится в заявлении. .

В Еврокомиссии добавили, что ЕС будет оставаться открытым для определенных категорий заявителей на российскую визу, путешествующих с основными целями, в том числе членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

Теперь Совету ЕС предстоит рассмотреть и принять предложение о приостановлении соглашения. После принятия решения вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС. Россия будет уведомлена о решении о приостановлении не позднее чем за 48 часов до его вступления в силу.
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Топ комментарии
+6
Балаклею взяли!!!!
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06.09.2022 17:25
+6
Ну всьо, залізний занавіс працює на повну). З України кацапів вичавлюють, з ЄС обмежують...Ще трохи і московити окрім свого болота з лаптями та вже непрацюючими спізж...ними пральними машиками нічого у своємо нічкчемному житті не побачать.
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06.09.2022 17:29
+5
не призупинити а закрити зовсім
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06.09.2022 17:29
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Балаклею взяли!!!!
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06.09.2022 17:25 Ответить
Ну всьо, залізний занавіс працює на повну). З України кацапів вичавлюють, з ЄС обмежують...Ще трохи і московити окрім свого болота з лаптями та вже непрацюючими спізж...ними пральними машиками нічого у своємо нічкчемному житті не побачать.
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06.09.2022 17:29 Ответить
Ну може США ще зробить жест доброї волі та відправить на московитські болота 1-2 вантажівки ніжок Буша)) Звєринець треба підкармлювати іноді))
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06.09.2022 17:31 Ответить
не треба. вже декілька разів підкормили
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06.09.2022 18:37 Ответить
не призупинити а закрити зовсім
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06.09.2022 17:29 Ответить
Перднули в калюжу.(((
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06.09.2022 17:32 Ответить
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06.09.2022 17:35 Ответить
Підтримуємо, не штовхайтеся в чергу!
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06.09.2022 18:02 Ответить
угорщина може заблокувати
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06.09.2022 18:04 Ответить
Правильно, нічого скажених тварин до себе в двір пускати. От коли з'явиться нормальна дружня риторика та відношення від населення помийки, начнуть працювати закони та буде боротьба з корупцією, тоді і буде покращення взаємовідносин. Чи тільки Україна повинна притримуватися вимог Заходу для взаємовідносин.
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06.09.2022 18:20 Ответить
 
 