Война в Украине входит в критическую фазу, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.
Об этом он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории. В последние несколько дней мы видели значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будет подвергаться давлению из-за энергетических поставок и роста стоимости жизни, вызванных войной России.
"Но цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. Тогда как цена, которую платит Украина, измеряется жизнями", - добавил генсек.
Столтенберг вновь отметил готовность НАТО защищать свою территорию от агрессии Москвы.
Пожалуйста, подождите...
Нервові вони стають, злі, непередбачувані.
А у нас уже 26 HIMARS-ов!
Блискуче проведення операції ЗСУ на північному сході України, разом з проведенням відволікаючого маневру на півдні, крім військово-політичного значення має ще одне, не менш важливе. США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ.
Справа в тому, що Зеленський і його оточення не було проінформовано про реальні плани ЗСУ і було переконане, що головний вектор наступу відбудеться саме на Півдні. Саме туди і були перекинуті резервні підрозділи ЗС РФ, саме там очікувались основні бої.
Удар на північний схід був повною несподіванкою для РФ.
Активізація засідань "Ставок ВГК" пов'язана з намаганням РФ будь-яко ціною отримати об'єктивну інформацію, не спрацювала.
Всі дані щодо витоку інформації передані Зеленському особисто.
Цей дебіл в це не вірить!
Насправді добре, коли крота викрито, і є можливість дезінформувати ворога.
Fjall_Raven
***** и дерьмак. по телефону
- как же вы так?
- про#бали.
08.09.2022 22:46
))
А от трактати по військовому мистецтву читав з задоволенням
Ну де зрада зрадофіли??