Війна в Україні входить у критичну фазу, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну у подальшій підтримці попри економічний тиск, спричинений російським вторгненням.
Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеним у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Війна в Україні входить у критичну фазу. Українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території. В останні кілька днів ми бачили значний прогрес в Херсонській та Харківській областях", - сказав Столтенберг.
Він зазначив, що у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде піддаватися тиску через енергетичні поставки та зростання вартості життя, спричинені війною Росії.
"Але ціну, яку ми платимо, вимірюється у грошах. Тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життями", - додав генсек.
Столтенберг знову наголосив на готовності НАТО захищати свою територію від агресії Москви.
Будь ласка, зачекайте...
Нервові вони стають, злі, непередбачувані.
А у нас уже 26 HIMARS-ов!
Блискуче проведення операції ЗСУ на північному сході України, разом з проведенням відволікаючого маневру на півдні, крім військово-політичного значення має ще одне, не менш важливе. США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ.
Справа в тому, що Зеленський і його оточення не було проінформовано про реальні плани ЗСУ і було переконане, що головний вектор наступу відбудеться саме на Півдні. Саме туди і були перекинуті резервні підрозділи ЗС РФ, саме там очікувались основні бої.
Удар на північний схід був повною несподіванкою для РФ.
Активізація засідань "Ставок ВГК" пов'язана з намаганням РФ будь-яко ціною отримати об'єктивну інформацію, не спрацювала.
Всі дані щодо витоку інформації передані Зеленському особисто.
Цей дебіл в це не вірить!
Насправді добре, коли крота викрито, і є можливість дезінформувати ворога.
Fjall_Raven
***** и дерьмак. по телефону
- как же вы так?
- про#бали.
08.09.2022 22:46
))
А от трактати по військовому мистецтву читав з задоволенням
Ну де зрада зрадофіли??