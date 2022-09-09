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Війна в Україні входить у критичну фазу, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну у подальшій підтримці попри економічний тиск, спричинений російським вторгненням.

Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеним у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Війна в Україні входить у критичну фазу. Українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території. В останні кілька днів ми бачили значний прогрес в Херсонській та Харківській областях", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде піддаватися тиску через енергетичні поставки та зростання вартості життя, спричинені війною Росії.

"Але ціну, яку ми платимо, вимірюється у грошах. Тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життями", - додав генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні наближається до поворотного моменту, - Столтенберг

Столтенберг знову наголосив на готовності НАТО захищати свою територію від агресії Москви.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Помните, перед наступлением Ермак собирал Ставки ВГК каждый день - хотел получить секретную информацию.

Блискуче проведення операції ЗСУ на північному сході України, разом з проведенням відволікаючого маневру на півдні, крім військово-політичного значення має ще одне, не менш важливе. США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ.
Справа в тому, що Зеленський і його оточення не було проінформовано про реальні плани ЗСУ і було переконане, що головний вектор наступу відбудеться саме на Півдні. Саме туди і були перекинуті резервні підрозділи ЗС РФ, саме там очікувались основні бої.
Удар на північний схід був повною несподіванкою для РФ.
Активізація засідань "Ставок ВГК" пов'язана з намаганням РФ будь-яко ціною отримати об'єктивну інформацію, не спрацювала.
Всі дані щодо витоку інформації передані Зеленському особисто.
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09.09.2022 16:55
+11
Тут ти "трохи неправий" Я сам "казився" від злості, коли чув, як на всіх перехрестях кричали про "наступ під Херсоном" І тільки тепер зрозумів - кацапів "годували лайном", яке вони старанно жерли і плямкали Зіграли на їх психології ! Вони ж звикли, що "хахол - глуповатый и недалёкий" А тут ще й агентура їх у нас працює в ОПУ Тому постягували купу найбільш боєздатних військ для оборони Херсону А потім наші те угрупування "заперли" на західному березі Дніпра, розбивши мости і переправи І лише потім ударили по Балаклеї та Ізюму Цим відрізали кацапів на північному сході від поставок пального та *********** з Росії і затисли в оточенні (у стику двох річок) Ізюмське угрупування противника Назріває "Ізюмський Сталінград"
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09.09.2022 17:30
+9
Зеленский в 2019 уволил офицеров разведки, которые ему дали информацию про работу на РФ Ермака и его связи с российскими спецслужбами и про его папашу-ГРУшника
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09.09.2022 17:05
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На болотах паніка.
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09.09.2022 16:43 Відповісти
Скоріше, не паніка, а у болотних починаються критичні дні.
Нервові вони стають, злі, непередбачувані.
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09.09.2022 16:47 Відповісти
Прозрівають.
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09.09.2022 16:45 Відповісти
Помните, перед наступлением Ермак собирал Ставки ВГК каждый день - хотел получить секретную информацию.

Блискуче проведення операції ЗСУ на північному сході України, разом з проведенням відволікаючого маневру на півдні, крім військово-політичного значення має ще одне, не менш важливе. США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ.
Справа в тому, що Зеленський і його оточення не було проінформовано про реальні плани ЗСУ і було переконане, що головний вектор наступу відбудеться саме на Півдні. Саме туди і були перекинуті резервні підрозділи ЗС РФ, саме там очікувались основні бої.
Удар на північний схід був повною несподіванкою для РФ.
Активізація засідань "Ставок ВГК" пов'язана з намаганням РФ будь-яко ціною отримати об'єктивну інформацію, не спрацювала.
Всі дані щодо витоку інформації передані Зеленському особисто.
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09.09.2022 16:55 Відповісти
так що - приїзд високих гостей із-за океану з "ревізією" дають надію позбутися того крота?
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09.09.2022 16:58 Відповісти
Зеленському вже давно відкритим текстом було сказано, що Єрмак конкретно працює на росію.

Цей дебіл в це не вірить!

Насправді добре, коли крота викрито, і є можливість дезінформувати ворога.
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09.09.2022 17:12 Відповісти
Цей зелений дебіл другий чобіт однієї пари.
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09.09.2022 17:57 Відповісти
До чого тут віра? зелений все знає та свідомо покриваеє єрмака, бо сам замазаний
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09.09.2022 18:04 Відповісти
І що зробить Зеленський? Звільнить того, хто передав йому дані про витік інформації. А єрмаку - орден. За "заслугі пєрєд Отечеством".
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09.09.2022 17:00 Відповісти
Зеленский в 2019 уволил офицеров разведки, которые ему дали информацию про работу на РФ Ермака и его связи с российскими спецслужбами и про его папашу-ГРУшника
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09.09.2022 17:05 Відповісти
то шо дерьмак и его ж оп-ная шайка "про#бали" (С) эту инфу, это стало очевидным по тем успехам которые удались под изюмом и по тому, как косо пошёл старт под херсоном. тут эти вещи на поверхности.
Fjall_Raven

***** и дерьмак. по телефону
- как же вы так?
- про#бали.

08.09.2022 22:46
))
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09.09.2022 17:07 Відповісти
Тут ти "трохи неправий" Я сам "казився" від злості, коли чув, як на всіх перехрестях кричали про "наступ під Херсоном" І тільки тепер зрозумів - кацапів "годували лайном", яке вони старанно жерли і плямкали Зіграли на їх психології ! Вони ж звикли, що "хахол - глуповатый и недалёкий" А тут ще й агентура їх у нас працює в ОПУ Тому постягували купу найбільш боєздатних військ для оборони Херсону А потім наші те угрупування "заперли" на західному березі Дніпра, розбивши мости і переправи І лише потім ударили по Балаклеї та Ізюму Цим відрізали кацапів на північному сході від поставок пального та *********** з Росії і затисли в оточенні (у стику двох річок) Ізюмське угрупування противника Назріває "Ізюмський Сталінград"
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09.09.2022 17:30 Відповісти
Схоже на "туровий" ендшпіль у шахах, коли вдається відрізати короля супротивника по вертикалі чи горизонталі від частини дошки, де відбуваються основні події - тоді на критичній ділянці маємо, по факту, "зайву" фігуру - король і тура проти короля.
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09.09.2022 17:57 Відповісти
Ніколи не любив шахів - хоча (по суті) вони - це бойова операція Як пояснював мені один розумний чоловік "Практично всі старовинні ігри - це відображення війни : шашки та нарди - тактика Шахи - оперативна майстерність "Го" - стратегія"
А от трактати по військовому мистецтву читав з задоволенням
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09.09.2022 18:49 Відповісти
Ленін (розумна людина, хоч і злий геній) писав, що шахи - це гімнастика ума. Ну тут tastes differ.
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10.09.2022 21:11 Відповісти
Кожному - своє Я в ГО люблю грать!
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10.09.2022 21:48 Відповісти
Бачив і чув схвальні відгуки, але не вмію.
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10.09.2022 21:53 Відповісти
Этому куколду уже бы лучше было написать заяву по собственному желанию и не позориться тут. Тут есть более достойные кандидаты на его посаду!!!
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09.09.2022 17:04 Відповісти
Надагаю, що зрадофіли та боти тут волали, що за зернову угоду Зеленський зобов"язався не йти в контрнаступ і це зрада.
Ну де зрада зрадофіли??
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09.09.2022 17:05 Відповісти
ты голосовал за зебиленскага?
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09.09.2022 17:08 Відповісти
тут чюдо одне є - почне за зеленого ображатись
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09.09.2022 17:36 Відповісти
ні, не голосував. Просто я не зрадофіл
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09.09.2022 21:41 Відповісти
А Зеленського хтось про щось питає? Його тепер вояки лише "ставлять перед фактом"!!!
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09.09.2022 17:31 Відповісти
Судячи з того що вони передали інформацію, ще й і шмарклі, тут явна многоходовочка виходить, запасаймося 🍿
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09.09.2022 17:36 Відповісти
Теперь точно до них дошло, кто чем платит. Надеюсь и выводы будут соответствующие.
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09.09.2022 18:37 Відповісти
 
 