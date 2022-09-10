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Ночью россияне обстреляли три района Днепропетровщины, повреждены объекты промышленной инфраструктуры и фермерское хозяйство

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Россияне атаковали сразу три района области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь бесконечный тревог... Россияне атаковали сразу три района области - Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные пламя уже укротили. Люди не пострадали.

Никопольский район оккупант накрыл огнем дважды. По Никополю и Марганецкой громаде била вражеская тяжелая артиллерия. Людей не задело.

По Синельниковскому району на утро ударили несколько российских ракет. Изуродовано местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется", - говорится в сообщении.

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Римская империя держалась до тех пор пока первые ряды в фалангах занимали только самые богатые, которым было что терять в случае поражения... надо поставить зеленского, дерьмака, падалюку, тимошенко и иже с ними на ракетную защиту Харькова, Николаева, Днепра... пусть стоят на визуальном посту и докладывают о подлете ракет... может тогда у них исчезнет желание разворовывать гуманитарку, зарабатывать бабло на вооружении и т.п.
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10.09.2022 08:35 Ответить
 
 