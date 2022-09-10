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Вночі росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури та фермерське господарство

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дніпропетровщина

Росіяни атакували одразу три райони області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч нескінченний тривог… Росіяни атакували одразу три райони області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.

На Дніпровський скерували дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила. Інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Люди не постраждали.

Нікопольський район окупант накрив вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило.

По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, - Резніченко

Автор: Наталя Джума
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Римская империя держалась до тех пор пока первые ряды в фалангах занимали только самые богатые, которым было что терять в случае поражения... надо поставить зеленского, дерьмака, падалюку, тимошенко и иже с ними на ракетную защиту Харькова, Николаева, Днепра... пусть стоят на визуальном посту и докладывают о подлете ракет... может тогда у них исчезнет желание разворовывать гуманитарку, зарабатывать бабло на вооружении и т.п.
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10.09.2022 08:35 Відповісти
 
 