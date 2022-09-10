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война (46904) увольнение (2508) Харьковщина (4134) ВСУ (5161)

ВСУ освободили на Харьковщине 2,5 тыс. квадратных километров, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прапор,зсу

По состоянию на 9 сентября Вооруженные силы Украины за время контрнаступления отвоевали в Харьковской области около 2500 км.

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, украинские силы, вероятно, зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол.

Украинские силы могут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут российские наземные линии связи к северу и югу от Изюма. 9 сентября украинские войска продолжали наступление на Купянск и Изюм и принимают меры по изоляции российской изюмской группировки войск. Если украинцам удастся отрезать российские наземные линии связи, у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины.

Кремль перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить украинское контрнаступление, в то же время отказывается публично говорить об успехах Украины в Харьковской области.

Читайте также: Российская пропаганда создает "картинку" перебрасывания подкрепления на Харьковщину, - ГУР

Контрнаступление, вероятно, побудило президента России Владимира Путина созвать 9 сентября встречу с высшими российскими силовиками и политическими деятелями. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать "ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне "спецоперации".

Контрнаступление в Херсонской области продолжается одновременно с операциями на линии Харьков-Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют строгую оперативную тишину, что может выглядеть так, будто украинские силы не продвигаются.
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Топ комментарии
+27
У Купянську ВСУ здерли туалетну моче-ганчірку з міськради та повитирали в неї берци

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10.09.2022 09:23
+19
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь до повного звільнення України...
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10.09.2022 09:08
+6
Московские депутаты вслед за питерскими потребовали отправить Путина в отставку.
Текст обращения одобрили в муниципальном совете Ломоносовского района Москвы.
Московские депутаты «подхватили флешмоб» коллег из Санкт-Петербурга и упрекают Владимира Путина в том, что Россию «опять начали ненавидеть». Более того, они заговорили о смене власти.
Их обращение было опубликовано росСМИ, информирует «24 канал».
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10.09.2022 09:47
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ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь до повного звільнення України...
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10.09.2022 09:08 Ответить
Так вони і так попереду наказів,пішки і без відпочинку, з маршу і до бою. За кожним звільненим будинком ,їх оселя.
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10.09.2022 09:32 Ответить
Отак ! Якщо в тебе мілйонна армія озброєна, навчена ти можеш ******* і ганяти кацапів ! Коли в тебе 3 мілйонна армія яка озброєна за останніми натівськими зразками ти організовуєш парад на червоній площі в *********
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10.09.2022 09:12 Ответить
Московские депутаты вслед за питерскими потребовали отправить Путина в отставку.
Текст обращения одобрили в муниципальном совете Ломоносовского района Москвы.
Московские депутаты «подхватили флешмоб» коллег из Санкт-Петербурга и упрекают Владимира Путина в том, что Россию «опять начали ненавидеть». Более того, они заговорили о смене власти.
Их обращение было опубликовано росСМИ, информирует «24 канал».
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10.09.2022 09:47 Ответить
Добре б влаштувати аквафрешам їх "Іловайськ". Але ж ми гуманні!
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10.09.2022 09:22 Ответить
Ми дамо їм їх слово "раскаго ахфицера". Хай відчують його на собі )
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10.09.2022 09:28 Ответить
У Купянську ВСУ здерли туалетну моче-ганчірку з міськради та повитирали в неї берци

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10.09.2022 09:23 Ответить
Академія аграрних наук України довела, що перегній з кадирівців і бурятів не відрізняється від кацапського ))
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10.09.2022 09:32 Ответить
Генерал СВР: Произошло знаменательное событие, возможно даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории.
08/09.22г ***** в режиме видеосвязи провел совещание с руководством силового и военного блока... Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения орков в Украине. Приняли участие секретарь СБ РФ Патрушев, директор ФСБ Бортников, по два представителя министерства агрессии РФ и Генштаба и директор СВР Нарышкин.
...Когда ***** передал слово представителю руководства Генштаба, тот буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе директора СВР Нарышкина соответствует планам США, после чего сказал, что у войск рф нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
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10.09.2022 09:32 Ответить
Генерал СВР: День 06/09 президента ***** был испорчен докладом о событиях на фронте. ***** утром проинформировали об успехах украинской армии сразу на нескольких направлениях. В мероприятиях назначенных на день, ***** "оторвался" во время доклада представителей руководства Генерального штаба, а позже и представителей руководства министерства обороны РФ.
Помимо резких выражений, с применением нецензурной лексики с его стороны в адрес представителей военного командования, последовали и обещания ***** призвать собеседников к ответу за "провал" на фронте. Но самым знаковым событием стал доклад президенту по видеосвязи одного из генералов, который находился намного ближе к линии фронта чем предыдущие докладчики. Так, уже в начале этого доклада, у ***** возникло подозрение в способности генерала трезво соображать и президент задал прямой вопрос: - употреблял ли тот спиртные напитки, на что генерал как-то дерзко отреагировал. ***** попытался в резкой форме с угрозой осадить собеседника, но получил отпор и послание по известному адресу. ***** прервал эфир и дал распоряжение "закрыть этого пид.ора". Вот после этого инцидента настроение президента ухудшилось окончательно. Решение основных вопросов было перенесено на четверг.
Понятно, что пьяную выходку представителя руководства военного блока, с дерзостью по отношению к президенту, не стоит на сегодня воспринимать как явную тенденцию к бунту в среде военных такого высокого уровня, но и недооценивать этот эпизод не стоит, проблемы на фронте только начинаются, а нервы не только у генералов, но и у Путина уже на пределе.
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10.09.2022 09:39 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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10.09.2022 10:22 Ответить
Лукашенко мабуть карту злив з чотирма напрямками для удару 😃
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10.09.2022 10:49 Ответить
Пленных очень нужно... чтобы обменять на наших
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10.09.2022 11:03 Ответить
да их уже столько, что можно выменять на всех гражданских вывезенных с Мариуполя
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10.09.2022 14:35 Ответить
 
 