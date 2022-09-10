ВСУ освободили на Харьковщине 2,5 тыс. квадратных километров, - ISW
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По состоянию на 9 сентября Вооруженные силы Украины за время контрнаступления отвоевали в Харьковской области около 2500 км.
Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
По его данным, украинские силы, вероятно, зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол.
Украинские силы могут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут российские наземные линии связи к северу и югу от Изюма. 9 сентября украинские войска продолжали наступление на Купянск и Изюм и принимают меры по изоляции российской изюмской группировки войск. Если украинцам удастся отрезать российские наземные линии связи, у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины.
Кремль перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить украинское контрнаступление, в то же время отказывается публично говорить об успехах Украины в Харьковской области.
Контрнаступление, вероятно, побудило президента России Владимира Путина созвать 9 сентября встречу с высшими российскими силовиками и политическими деятелями. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать "ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне "спецоперации".
Контрнаступление в Херсонской области продолжается одновременно с операциями на линии Харьков-Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют строгую оперативную тишину, что может выглядеть так, будто украинские силы не продвигаются.
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Текст обращения одобрили в муниципальном совете Ломоносовского района Москвы.
Московские депутаты «подхватили флешмоб» коллег из Санкт-Петербурга и упрекают Владимира Путина в том, что Россию «опять начали ненавидеть». Более того, они заговорили о смене власти.
Их обращение было опубликовано росСМИ, информирует «24 канал».
08/09.22г ***** в режиме видеосвязи провел совещание с руководством силового и военного блока... Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения орков в Украине. Приняли участие секретарь СБ РФ Патрушев, директор ФСБ Бортников, по два представителя министерства агрессии РФ и Генштаба и директор СВР Нарышкин.
...Когда ***** передал слово представителю руководства Генштаба, тот буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе директора СВР Нарышкина соответствует планам США, после чего сказал, что у войск рф нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
Помимо резких выражений, с применением нецензурной лексики с его стороны в адрес представителей военного командования, последовали и обещания ***** призвать собеседников к ответу за "провал" на фронте. Но самым знаковым событием стал доклад президенту по видеосвязи одного из генералов, который находился намного ближе к линии фронта чем предыдущие докладчики. Так, уже в начале этого доклада, у ***** возникло подозрение в способности генерала трезво соображать и президент задал прямой вопрос: - употреблял ли тот спиртные напитки, на что генерал как-то дерзко отреагировал. ***** попытался в резкой форме с угрозой осадить собеседника, но получил отпор и послание по известному адресу. ***** прервал эфир и дал распоряжение "закрыть этого пид.ора". Вот после этого инцидента настроение президента ухудшилось окончательно. Решение основных вопросов было перенесено на четверг.
Понятно, что пьяную выходку представителя руководства военного блока, с дерзостью по отношению к президенту, не стоит на сегодня воспринимать как явную тенденцию к бунту в среде военных такого высокого уровня, но и недооценивать этот эпизод не стоит, проблемы на фронте только начинаются, а нервы не только у генералов, но и у Путина уже на пределе.