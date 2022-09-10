Российская пропаганда создает "картинку" перебрасывания подкрепления на Харьковщину, - ГУР
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Видео с так называемым подкреплением для российской группировки в Харьковской области - это картинка пропагандистов для граждан РФ.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Сегодня мы видели колонны техники врага, которые двигались на спасение отступающим войскам противника на Харьковщине. Но это скорее реагирование на действия украинской армии. Украину это никоим образом не останавливает. Эти колонны, прежде всего, то, что мы их видим медийно. Это ведь не тайное передвижение, это, как на параде, нам показывают, что двигается российская техника", - отметил представитель разведки.
Юсов отметил, что таким образом Путин пытается показать своим гражданам, что "спецоперация" идет по плану.
"Путин пытается спасти реноме и показать, что он контролирует ситуацию. Но украинские силы доказали, что нет – россияне не контролируют ситуацию . Мы не будем анонсировать населенные пункты, но точно Украина на этом не будет останавливаться", - пояснил Юсов.
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И не найдется ни одного нормального старшего офицера, который бы решительно сказал: "Приказ о переброске подкреплений и стабилизации положения на изюмском направлении, не просто невыполним. Он преступен. Мы просто угробим без пользы то, что у нас еще осталось. Следует понять, что район Изюма нами потерян. Осталось определиться, где мы можем встретить противника. Таким рубежом может быть р. Оскол и водохранилище. Дальше этого рубежа резервы отправлять нельзя". Видимо, за 20 лет селекции, нормальные-то закончились. Остались идиоты, которым отдали идиотский приказ, они "взяли под козырек" и стали исполнять.
PS.Я тоже хочу Малюк
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