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Российская пропаганда создает "картинку" перебрасывания подкрепления на Харьковщину, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Видео с так называемым подкреплением для российской группировки в Харьковской области - это картинка пропагандистов для граждан РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Сегодня мы видели колонны техники врага, которые двигались на спасение отступающим войскам противника на Харьковщине. Но это скорее реагирование на действия украинской армии. Украину это никоим образом не останавливает. Эти колонны, прежде всего, то, что мы их видим медийно. Это ведь не тайное передвижение, это, как на параде, нам показывают, что двигается российская техника", - отметил представитель разведки.

Юсов отметил, что таким образом Путин пытается показать своим гражданам, что "спецоперация" идет по плану.

"Путин пытается спасти реноме и показать, что он контролирует ситуацию. Но украинские силы доказали, что нет – россияне не контролируют ситуацию . Мы не будем анонсировать населенные пункты, но точно Украина на этом не будет останавливаться", - пояснил Юсов.

Смотрите также: Россияне отправили подкрепление на Харьковщину. ФОТО ДНЯ 18+
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Топ комментарии
+30
ОК, оперативных резервов у русни не то шо геть нема, але ж они жестко ограничены. Иx просто не хватает на затыкание дырок по всему фронту. И тут - снимаю капелюха и преклоняю колено перед теми, кто изначально создавал эту ...ну, тактической это уже не назовешь...стратегическую картинку - создавать угрозы на сразу нескольких участках фронта и атаковать на том, который на момент слабее. И быстро перенаправлять нанесение ударов по ситуации. Браво! Брависсимо!
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10.09.2022 01:58
+18
Хай вони всi поздихають на чолi з пуйлом.
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10.09.2022 01:48
+18
Подкрепление? Ну-ну. Одновременно появилась информация, что Кобздону для выступлений строят новый стадион, как всегда, не имеющий аналогов в мире по вместимости.
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10.09.2022 01:57
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Хай вони всi поздихають на чолi з пуйлом.
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10.09.2022 01:48 Ответить
Подкрепление? Ну-ну. Одновременно появилась информация, что Кобздону для выступлений строят новый стадион, как всегда, не имеющий аналогов в мире по вместимости.
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10.09.2022 01:57 Ответить
ОК, оперативных резервов у русни не то шо геть нема, але ж они жестко ограничены. Иx просто не хватает на затыкание дырок по всему фронту. И тут - снимаю капелюха и преклоняю колено перед теми, кто изначально создавал эту ...ну, тактической это уже не назовешь...стратегическую картинку - создавать угрозы на сразу нескольких участках фронта и атаковать на том, который на момент слабее. И быстро перенаправлять нанесение ударов по ситуации. Браво! Брависсимо!
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10.09.2022 01:58 Ответить
а как же "легендарный и непобедимый, вновь образованный , за три дня обученный - Третий корпус доходях бомжей и уркаганов расписных?
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10.09.2022 07:35 Ответить
Нет, происходит другое, гораздо более худшее (для армии РФ). Они перебрасывают резервы с юга (со славянского и краматорского направлений). Но, перебрасывают они их в авральном порядке, по частям (к чему это приводит: Россияне отправили подкрепление на Харьковщину. ФОТО ДНЯ 18+ Источник: https://censor.net/ru/n3366208)

И не найдется ни одного нормального старшего офицера, который бы решительно сказал: "Приказ о переброске подкреплений и стабилизации положения на изюмском направлении, не просто невыполним. Он преступен. Мы просто угробим без пользы то, что у нас еще осталось. Следует понять, что район Изюма нами потерян. Осталось определиться, где мы можем встретить противника. Таким рубежом может быть р. Оскол и водохранилище. Дальше этого рубежа резервы отправлять нельзя". Видимо, за 20 лет селекции, нормальные-то закончились. Остались идиоты, которым отдали идиотский приказ, они "взяли под козырек" и стали исполнять.
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10.09.2022 16:04 Ответить
Ссылка на цензоре не работает? Тогда тут -
https://www.youtube.com/watch?v=SKwddSbO4ZI
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10.09.2022 02:14 Ответить
22 года узбеки! епанный рот - ну что с этими уродами делать? за бабки убивать приехал мирняк кошмарить
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10.09.2022 07:42 Ответить
на відео нема малюків. малюки то в мисливських магазинах. на відео вулкан м. малюк це вихолощений вулкан м.
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10.09.2022 07:20 Ответить
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10.09.2022 06:22 Ответить
Или наоборот. Картинка имитация подготовки удара в Харьковском направлении, а сами втихаря в другом месте готовятся к наступлению. Кто кого обманет, переиграет. Такой вариант тоже может быть.
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10.09.2022 08:53 Ответить
Оце на расєї так і називається, "картинка маслом"
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10.09.2022 14:53 Ответить
РиаНовости заголовками

"США и ЕС выступят посредниками между Азербайджаном и Арменией"
"ООН и МАГАТЭ находятся под давлением США"
"Кадыров пообещал вернуть все города на харьковском направлении"
"В Минобороны сообщили о захвате американского БТР"
Топовый комент к последней статье : "Ну хоть что-то взамен оставленных Балаклеи и Изюма".
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11.09.2022 08:53 Ответить
 
 