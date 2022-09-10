УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16187 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
17 130 13
армія РФ (13505) війна (56581) розвідка (3621) Харківщина (4286)

Російська пропаганда створює "картинку" перекидання підкріплення на Харківщину, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Відео із так званим підкріплення для російського угруповання на Харківщині - це картинка пропагандистів для громадян РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Сьогодні ми бачили колони техніки ворога, які рухалися на порятунок відступаючим військам супротивника на Харківщині. Але це швидше реагування на дії української армії. Україну це жодним чином не зупиняє. Ці колони, це, насамперед, те, що ми їх бачимо медійно. Це ж не таємне пересування, це, як на параді, нам показують, що рухається російська техніка", - зазначив представник розвідки.

Юсов зауважив, що у такій спосіб Путін намагається показати своїм громадянам, що "спецоперація" йде за планом.

"Путін намагається врятувати реноме і показати, що він контролює ситуацію. Але українські сили довели, що ні – росіяни не контролюють ситуацію. Ми не будемо анонсувати населені пункти, але точно Україна на цьому не зупинятиметься", - пояснив Юсов.

Також читайте: Росіяни надіслали підкріплення на Харківщину. ФОТО ДНЯ 18+

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+30
ОК, оперативных резервов у русни не то шо геть нема, але ж они жестко ограничены. Иx просто не хватает на затыкание дырок по всему фронту. И тут - снимаю капелюха и преклоняю колено перед теми, кто изначально создавал эту ...ну, тактической это уже не назовешь...стратегическую картинку - создавать угрозы на сразу нескольких участках фронта и атаковать на том, который на момент слабее. И быстро перенаправлять нанесение ударов по ситуации. Браво! Брависсимо!
показати весь коментар
10.09.2022 01:58
+18
Хай вони всi поздихають на чолi з пуйлом.
показати весь коментар
10.09.2022 01:48
+18
Подкрепление? Ну-ну. Одновременно появилась информация, что Кобздону для выступлений строят новый стадион, как всегда, не имеющий аналогов в мире по вместимости.
показати весь коментар
10.09.2022 01:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай вони всi поздихають на чолi з пуйлом.
показати весь коментар
10.09.2022 01:48 Відповісти
Подкрепление? Ну-ну. Одновременно появилась информация, что Кобздону для выступлений строят новый стадион, как всегда, не имеющий аналогов в мире по вместимости.
показати весь коментар
10.09.2022 01:57 Відповісти
ОК, оперативных резервов у русни не то шо геть нема, але ж они жестко ограничены. Иx просто не хватает на затыкание дырок по всему фронту. И тут - снимаю капелюха и преклоняю колено перед теми, кто изначально создавал эту ...ну, тактической это уже не назовешь...стратегическую картинку - создавать угрозы на сразу нескольких участках фронта и атаковать на том, который на момент слабее. И быстро перенаправлять нанесение ударов по ситуации. Браво! Брависсимо!
показати весь коментар
10.09.2022 01:58 Відповісти
а как же "легендарный и непобедимый, вновь образованный , за три дня обученный - Третий корпус доходях бомжей и уркаганов расписных?
показати весь коментар
10.09.2022 07:35 Відповісти
Нет, происходит другое, гораздо более худшее (для армии РФ). Они перебрасывают резервы с юга (со славянского и краматорского направлений). Но, перебрасывают они их в авральном порядке, по частям (к чему это приводит: Россияне отправили подкрепление на Харьковщину. ФОТО ДНЯ 18+ Источник: https://censor.net/ru/n3366208)

И не найдется ни одного нормального старшего офицера, который бы решительно сказал: "Приказ о переброске подкреплений и стабилизации положения на изюмском направлении, не просто невыполним. Он преступен. Мы просто угробим без пользы то, что у нас еще осталось. Следует понять, что район Изюма нами потерян. Осталось определиться, где мы можем встретить противника. Таким рубежом может быть р. Оскол и водохранилище. Дальше этого рубежа резервы отправлять нельзя". Видимо, за 20 лет селекции, нормальные-то закончились. Остались идиоты, которым отдали идиотский приказ, они "взяли под козырек" и стали исполнять.
показати весь коментар
10.09.2022 16:04 Відповісти
Ссылка на цензоре не работает? Тогда тут -
https://www.youtube.com/watch?v=SKwddSbO4ZI
показати весь коментар
10.09.2022 02:14 Відповісти
22 года узбеки! епанный рот - ну что с этими уродами делать? за бабки убивать приехал мирняк кошмарить
показати весь коментар
10.09.2022 07:42 Відповісти
на відео нема малюків. малюки то в мисливських магазинах. на відео вулкан м. малюк це вихолощений вулкан м.
показати весь коментар
10.09.2022 07:20 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2022 06:22 Відповісти
Или наоборот. Картинка имитация подготовки удара в Харьковском направлении, а сами втихаря в другом месте готовятся к наступлению. Кто кого обманет, переиграет. Такой вариант тоже может быть.
показати весь коментар
10.09.2022 08:53 Відповісти
Оце на расєї так і називається, "картинка маслом"
показати весь коментар
10.09.2022 14:53 Відповісти
РиаНовости заголовками

"США и ЕС выступят посредниками между Азербайджаном и Арменией"
"ООН и МАГАТЭ находятся под давлением США"
"Кадыров пообещал вернуть все города на харьковском направлении"
"В Минобороны сообщили о захвате американского БТР"
Топовый комент к последней статье : "Ну хоть что-то взамен оставленных Балаклеи и Изюма".
показати весь коментар
11.09.2022 08:53 Відповісти
 
 