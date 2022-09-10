Російська пропаганда створює "картинку" перекидання підкріплення на Харківщину, - ГУР

Відео із так званим підкріплення для російського угруповання на Харківщині - це картинка пропагандистів для громадян РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Сьогодні ми бачили колони техніки ворога, які рухалися на порятунок відступаючим військам супротивника на Харківщині. Але це швидше реагування на дії української армії. Україну це жодним чином не зупиняє. Ці колони, це, насамперед, те, що ми їх бачимо медійно. Це ж не таємне пересування, це, як на параді, нам показують, що рухається російська техніка", - зазначив представник розвідки.

Юсов зауважив, що у такій спосіб Путін намагається показати своїм громадянам, що "спецоперація" йде за планом.

"Путін намагається врятувати реноме і показати, що він контролює ситуацію. Але українські сили довели, що ні – росіяни не контролюють ситуацію. Ми не будемо анонсувати населені пункти, але точно Україна на цьому не зупинятиметься", - пояснив Юсов.

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