Російська пропаганда створює "картинку" перекидання підкріплення на Харківщину, - ГУР
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Відео із так званим підкріплення для російського угруповання на Харківщині - це картинка пропагандистів для громадян РФ.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Сьогодні ми бачили колони техніки ворога, які рухалися на порятунок відступаючим військам супротивника на Харківщині. Але це швидше реагування на дії української армії. Україну це жодним чином не зупиняє. Ці колони, це, насамперед, те, що ми їх бачимо медійно. Це ж не таємне пересування, це, як на параді, нам показують, що рухається російська техніка", - зазначив представник розвідки.
Юсов зауважив, що у такій спосіб Путін намагається показати своїм громадянам, що "спецоперація" йде за планом.
"Путін намагається врятувати реноме і показати, що він контролює ситуацію. Але українські сили довели, що ні – росіяни не контролюють ситуацію. Ми не будемо анонсувати населені пункти, але точно Україна на цьому не зупинятиметься", - пояснив Юсов.
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И не найдется ни одного нормального старшего офицера, который бы решительно сказал: "Приказ о переброске подкреплений и стабилизации положения на изюмском направлении, не просто невыполним. Он преступен. Мы просто угробим без пользы то, что у нас еще осталось. Следует понять, что район Изюма нами потерян. Осталось определиться, где мы можем встретить противника. Таким рубежом может быть р. Оскол и водохранилище. Дальше этого рубежа резервы отправлять нельзя". Видимо, за 20 лет селекции, нормальные-то закончились. Остались идиоты, которым отдали идиотский приказ, они "взяли под козырек" и стали исполнять.
PS.Я тоже хочу Малюк
https://www.youtube.com/watch?v=SKwddSbO4ZI
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Топовый комент к последней статье : "Ну хоть что-то взамен оставленных Балаклеи и Изюма".