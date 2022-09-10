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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15392) война (46904) Генштаб ВС (4301) ликвидация (1952) уничтожение (3854) техника (1544) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 250 человек, 239 самолетов, 212 вертолетов, 2 136 танков, 1 259 артсистем и 4 584 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 сентября потери личного состава противника составляют около 52 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 52 250 (+350) человек ликвидировано,

танков - 2136 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 4584 (+9) ед,

артиллерийских систем - 1259 (+22) ед,

РСЗО - 311 (+5) ед,

средства ПВО - 162 (+3) ед,

самолетов - 239 (+0) ед,

вертолетов - 212 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10),

крылатые ракеты - 215 (+1),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3426 (+27) ед,

специальная техника – 114 (+2).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 250 человек, 239 самолетов, 212 вертолетов, 2 136 танков, 1 259 артсистем и 4 584 бронированные машины 01

"Самые большие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+21
Olqa Kolesnik

45 хв

Щойно в маршрутці.

Їду на склад. Попросила стару суку, що сиділа поперед мене, передати гроші за проїзд. На що це курвисько відповіло, що "нє панімаєт на інастраннам".

Питання: чи вважається злом удар по голові невеличким рюкзачком?Дії супроводжувались словами, за які забанять. Ці виродки досі живі і досі в Миколаєві, нажаль.

До речі, з Днем міста
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10.09.2022 10:37
+18
Друже, там зараз основна тема - взяття в полон. Рахунок йде на багато сотень або ж перші тисячи. Порахувати точно при такому швидкому плині подій ніхто і не може. Командири на місцях не встигають писати донесення. Те ж саме по техніці кацапів.
Так що сьогодні буде дуже хороший шабат.
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10.09.2022 10:53
+15
Знайомий 30 км от Херсона палить. Каже вату там крошать аж гай шумить. Так шо то шо пишуть в змі більш менш правда. Навіть на надувних матрацах намагаюца форсувать Дніпро
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10.09.2022 10:59
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І знову "крокодил" К-52. Такими темпами гелікоптери знову обгонять літаки.
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10.09.2022 10:32 Ответить
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10.09.2022 10:36 Ответить
Чота на выходных у кацапов маловато потерь в живой силе, напоминает эпапею с каранавирасом
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10.09.2022 10:36 Ответить
Друже, там зараз основна тема - взяття в полон. Рахунок йде на багато сотень або ж перші тисячи. Порахувати точно при такому швидкому плині подій ніхто і не може. Командири на місцях не встигають писати донесення. Те ж саме по техніці кацапів.
Так що сьогодні буде дуже хороший шабат.
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10.09.2022 10:53 Ответить
Знайомий 30 км от Херсона палить. Каже вату там крошать аж гай шумить. Так шо то шо пишуть в змі більш менш правда. Навіть на надувних матрацах намагаюца форсувать Дніпро
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10.09.2022 10:59 Ответить
Olqa Kolesnik

45 хв

Щойно в маршрутці.

Їду на склад. Попросила стару суку, що сиділа поперед мене, передати гроші за проїзд. На що це курвисько відповіло, що "нє панімаєт на інастраннам".

Питання: чи вважається злом удар по голові невеличким рюкзачком?Дії супроводжувались словами, за які забанять. Ці виродки досі живі і досі в Миколаєві, нажаль.

До речі, з Днем міста
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10.09.2022 10:37 Ответить
******* їх треба. У нас та сама херня зі старими перданамі, до сих пір вірять шо расея бамбіт толка по ваєнним абъєктам... я б етіх підоров всех пенсії би лішил, пусть последній хер без солі доєдают
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10.09.2022 10:53 Ответить
до речі цей дід адекватний
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10.09.2022 11:20 Ответить
Вік тут ні до чого - молодого москворотого ватного лайна так само не бракує.
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10.09.2022 11:50 Ответить
Треба було кулаком! Недавно вийшов на ранок прогуляться у двір Взяв з собою пакет - набрать груш з дерева, що там росте і зварить варення на зиму Спокійно збираю впалі плоди Ідуть повз мене бабка з дідом І чую - бабка діду бурчить: "Чёртовы хахлы! Всё гребут и гребут - всё им мало! Никак не нажрутся!" Мене аж "пересмикнуло": Так мы берём то, что никого не интересует и делаем из него "канфетку"! А вы, кацапьё, только чужое грести под себя научены!" Чую, дід бурчить до неї: "Пашли, пашли А то ещё и по галаве палучим!
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10.09.2022 11:31 Ответить
А нафіга ти москалів у двір пустив, а взагалі волосся дибки стає від таких випадків, не уявляю щоб у нас так хтось сказав.
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10.09.2022 11:45 Ответить
Так двір же загальний! Дві дев"ятиповерхівки та "хрущовка"! Та ще й "прохідний" - від проспекту під двома арками пішохідні проходи вглиб спального району
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10.09.2022 12:23 Ответить
Це повз вашого двору такі ходять? Ви їх знаєте?
Я так розумію ви не з великого міста...
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10.09.2022 11:52 Ответить
Місто велике відносно - Чернігів А він же був при Союзі, для "відставників"-кацапів, "тихою гаванню" на пенсії Так що "гімна" вистачає! Добре, що трохи зараз "прижухли" Залізь до мене на "Ватру" - я там свій "блокадний щоденник" викладаю ще з весни Багато цікавого "черпнеш" звідти з цього приводу!
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10.09.2022 12:29 Ответить
Тоді все зрозуміло. Я чомусь думав, що ти десь на поліссі але не в Чернігові...
"Ватра" це якась соцмережа, чи що? Можна посилання?
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10.09.2022 13:34 Ответить
А Чернігів - це хіба не "східне Полісся"? У широкому сенсі визначається саме так ця зона - аж по Сіверщину!
А "Ватру" знайти легко Набираєш у пошуковику : "Цензор Ватра" Це моя "авторська тема" Щоденник знаходиться на останніх сторінках Починається за три дні до війни (по датах щоденника)
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10.09.2022 17:05 Ответить
Дякую, це справді цікаво. Почитаю потім.
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10.09.2022 19:51 Ответить
І все ???, отак далі і пішли ???, даже морди небиті ???
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10.09.2022 12:19 Ответить
Та там "чхнеш" - так перекинуться! Ще руки об них бруднить! Не сьогодні-завтра самі здохнуть!
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10.09.2022 12:30 Ответить
этого говна еще дохера , возьми к примеру прибалтику , сколько лет они уже от паРаши свалили , а старье безмозглое там еще есть , так что нас ждут веселые времена , НО , этим ***** нужно создавать условия, при которых оны будут ссатся что либо озвучить , они должны как мыши сидеть по норам и дрожать , а как только рот откроют про дружбу народов , сразу по ***** получать как минимум .
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10.09.2022 13:59 Ответить
Кацапи просрали навіть прапор перемоги
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10.09.2022 10:37 Ответить
А ведь кацапов предупреждали:"Не лезте в Украину своими
грязными сапогами-будет вава..." Полезли...Кто им виноват...
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10.09.2022 13:21 Ответить
якось незвично цифра "350" після "600 і більше" в пеопередніх зведеннях...
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10.09.2022 10:38 Ответить
Але ж рахують по парним кінцівкам або головам, але ж кацапи з народження безголові.
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10.09.2022 10:43 Ответить
Я так розумію багато полонених. Плюс тікають а колони наші обстрілюють, думаю що витрати більші.
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10.09.2022 10:45 Ответить
Прочитай мій комент дещо вище. Втрат у орків мало, бо ніхто не відстрілюються, або полон, або втеча.
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10.09.2022 10:55 Ответить
По-перше : після Куп"янська у кацапів "відкрилось друге дихання" і вони "включили форсаж" - тікають набагато швидше
По-друге: наші не пишуть, наскільки збільшилась кількість полонених! А їх при таких темпах наступу повинно буть набагато більше (а ще треба враховувать і "пацюків", що "заникалися" по "норах" У нас шостий місяць пішов, як кацапи втекли, а дезертирів та просто тих, що "заникалися" під час нашого наступу, до цих пір по лісах і покинутих дачах, виловлюють!)
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10.09.2022 11:06 Ответить
Так і є. Плюс трофеї по кацапській техниці уже в перших сотнях вимірюються.
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10.09.2022 11:10 Ответить
Тільки що телефонував товариш - наші захопили батарею САУ (152 мм "Мста-С) на бойовій позиції і разом з запасами снарядів!
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10.09.2022 11:15 Ответить
В мене брат в 92-й, замком батареї, Генштаб дуже обережно підходить до цифр, по американські, оркам там взагалі повний гаплик.
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10.09.2022 11:49 Ответить
Підтверджую. У нас на Житомирщині ********* навіть на четвертий місяць війни знаходили.
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10.09.2022 11:20 Ответить
а мене більше цікавлять ось ці цифри

артилерійських систем - 1259 (+22) од,

РСЗВ - 311 (+5) од,

засоби ППО - 162 (+3) од
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!!
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10.09.2022 11:44 Ответить
А мене ще кiлькисть лiтакiв,гелiкоптерiв, та тактичних беспiлотникiв.
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10.09.2022 13:47 Ответить
Таи Харківський напрямок не порахований, просто не встигають, взагалі то треба додати строку про полонених, бо прийдеться їх переводити в 200-і.
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10.09.2022 11:47 Ответить
Украина Сейчас: новости, война, Россия

Украина Сейчас: новости, война, Россия

ВСУ зашли в Изюм, попутно заняв поселки Оскол и Капитоновка в Харьковской области, - сообщил боец Нацгвардии и бывший депутат Изюмского горсовета Никита Каракай Пропагандисты уже пишут, что началась оборона Изюма. Также ранее роспаблики публиковали видео…



1:10



«Изюм сдан», - такое сообщение появляется от российских военкоров

Пишут, что армия РФ отходит колоннами в «ЛНР» под обстрелами.

Информация пока неподтвержденная.

Тем временем, российский гауляйтер Ганчев призвал жителей временно оккупированной части Харьковщины «эвакуироваться в Россию»🤦‍♂️

👉Кажется, подкрепление не помогло.

🇺🇦 Украина Сейчас
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10.09.2022 10:44 Ответить
Ну звісно, на кацапії ще башато пенсів від військомвтів переховуються.
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10.09.2022 10:47 Ответить
Цей жест стане для них звичним, нєфіг шастать.
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10.09.2022 11:20 Ответить
В кінці зведення забули + Купянськ наш
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10.09.2022 11:04 Ответить
Правильно українською - Купінськ
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10.09.2022 11:16 Ответить
Дякую
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10.09.2022 11:18 Ответить
Куп'янськ завжди вважався торговим містом, власне кажучи, від цього і походить його назва від слова «Купець». У минулі часи річка Оскіл була повноводною і навіть судноплавною. Багато купців, пропливаючі вздовж Куп'янська, обов'язково зупинялися тут, щоб трохи відпочити і паралельно поторгувати.

Хоча є й інша теорія походження назви міста Куп'янськ. У стародавні часи практично вся територія міста була всіяна торф'яними горбочками або як їх ще називають місцеві, купинами. Звідси пішла назва ще однієї річки, яка так і називається Куп'янка.
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10.09.2022 12:38 Ответить
Кацапська арта рветься наздогнати кацапські танки по суїциду - бажаю обом брендам захмарних успіхів у цьому гарячому змаганні.
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10.09.2022 11:56 Ответить
 
 