Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 250 человек, 239 самолетов, 212 вертолетов, 2 136 танков, 1 259 артсистем и 4 584 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 сентября потери личного состава противника составляют около 52 250 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 52 250 (+350) человек ликвидировано,
танков - 2136 (+14) ед,
боевых бронированных машин - 4584 (+9) ед,
артиллерийских систем - 1259 (+22) ед,
РСЗО - 311 (+5) ед,
средства ПВО - 162 (+3) ед,
самолетов - 239 (+0) ед,
вертолетов - 212 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10),
крылатые ракеты - 215 (+1),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3426 (+27) ед,
специальная техника – 114 (+2).
"Самые большие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Так що сьогодні буде дуже хороший шабат.
45 хв
Щойно в маршрутці.
Їду на склад. Попросила стару суку, що сиділа поперед мене, передати гроші за проїзд. На що це курвисько відповіло, що "нє панімаєт на інастраннам".
Питання: чи вважається злом удар по голові невеличким рюкзачком?Дії супроводжувались словами, за які забанять. Ці виродки досі живі і досі в Миколаєві, нажаль.
До речі, з Днем міста
Я так розумію ви не з великого міста...
"Ватра" це якась соцмережа, чи що? Можна посилання?
А "Ватру" знайти легко Набираєш у пошуковику : "Цензор Ватра" Це моя "авторська тема" Щоденник знаходиться на останніх сторінках Починається за три дні до війни (по датах щоденника)
грязными сапогами-будет вава..." Полезли...Кто им виноват...
По-друге: наші не пишуть, наскільки збільшилась кількість полонених! А їх при таких темпах наступу повинно буть набагато більше (а ще треба враховувать і "пацюків", що "заникалися" по "норах" У нас шостий місяць пішов, як кацапи втекли, а дезертирів та просто тих, що "заникалися" під час нашого наступу, до цих пір по лісах і покинутих дачах, виловлюють!)
артилерійських систем - 1259 (+22) од,
РСЗВ - 311 (+5) од,
засоби ППО - 162 (+3) од
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!!
Украина Сейчас: новости, война, Россия
ВСУ зашли в Изюм, попутно заняв поселки Оскол и Капитоновка в Харьковской области, - сообщил боец Нацгвардии и бывший депутат Изюмского горсовета Никита Каракай Пропагандисты уже пишут, что началась оборона Изюма. Также ранее роспаблики публиковали видео…
1:10
«Изюм сдан», - такое сообщение появляется от российских военкоров
Пишут, что армия РФ отходит колоннами в «ЛНР» под обстрелами.
Информация пока неподтвержденная.
Тем временем, российский гауляйтер Ганчев призвал жителей временно оккупированной части Харьковщины «эвакуироваться в Россию»🤦♂️
👉Кажется, подкрепление не помогло.
🇺🇦 Украина Сейчас
Хоча є й інша теорія походження назви міста Куп'янськ. У стародавні часи практично вся територія міста була всіяна торф'яними горбочками або як їх ще називають місцеві, купинами. Звідси пішла назва ще однієї річки, яка так і називається Куп'янка.