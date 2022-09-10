Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 250 осіб, 239 літаків, 212 гелікоптерів, 2 136 танків, 1 259 артсистем та 4 584 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 52 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 52 250 (+350) осіб ліквідовано,
танків - 2136 (+14) од,
бойових броньованих машин - 4584 (+9) од,
артилерійських систем - 1259 (+22) од,
РСЗВ - 311 (+5) од,
засоби ППО - 162 (+3) од,
літаків - 239 (+0) од,
гелікоптерів - 212 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 898 (+10),
крилаті ракети - 215 (+1),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3426 (+27) од,
спеціальна техніка - 114 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Так що сьогодні буде дуже хороший шабат.
45 хв
Щойно в маршрутці.
Їду на склад. Попросила стару суку, що сиділа поперед мене, передати гроші за проїзд. На що це курвисько відповіло, що "нє панімаєт на інастраннам".
Питання: чи вважається злом удар по голові невеличким рюкзачком?Дії супроводжувались словами, за які забанять. Ці виродки досі живі і досі в Миколаєві, нажаль.
До речі, з Днем міста
Я так розумію ви не з великого міста...
"Ватра" це якась соцмережа, чи що? Можна посилання?
А "Ватру" знайти легко Набираєш у пошуковику : "Цензор Ватра" Це моя "авторська тема" Щоденник знаходиться на останніх сторінках Починається за три дні до війни (по датах щоденника)
грязными сапогами-будет вава..." Полезли...Кто им виноват...
По-друге: наші не пишуть, наскільки збільшилась кількість полонених! А їх при таких темпах наступу повинно буть набагато більше (а ще треба враховувать і "пацюків", що "заникалися" по "норах" У нас шостий місяць пішов, як кацапи втекли, а дезертирів та просто тих, що "заникалися" під час нашого наступу, до цих пір по лісах і покинутих дачах, виловлюють!)
артилерійських систем - 1259 (+22) од,
РСЗВ - 311 (+5) од,
засоби ППО - 162 (+3) од
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!!
Украина Сейчас: новости, война, Россия
ВСУ зашли в Изюм, попутно заняв поселки Оскол и Капитоновка в Харьковской области, - сообщил боец Нацгвардии и бывший депутат Изюмского горсовета Никита Каракай Пропагандисты уже пишут, что началась оборона Изюма. Также ранее роспаблики публиковали видео…
1:10
«Изюм сдан», - такое сообщение появляется от российских военкоров
Пишут, что армия РФ отходит колоннами в «ЛНР» под обстрелами.
Информация пока неподтвержденная.
Тем временем, российский гауляйтер Ганчев призвал жителей временно оккупированной части Харьковщины «эвакуироваться в Россию»🤦♂️
👉Кажется, подкрепление не помогло.
🇺🇦 Украина Сейчас
Хоча є й інша теорія походження назви міста Куп'янськ. У стародавні часи практично вся територія міста була всіяна торф'яними горбочками або як їх ще називають місцеві, купинами. Звідси пішла назва ще однієї річки, яка так і називається Куп'янка.