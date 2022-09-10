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армія РФ (13505) війна (56581) Генштаб ЗС (4525) ліквідація (1958) знищення (4131) техніка (1325) втрати (3826)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 250 осіб, 239 літаків, 212 гелікоптерів, 2 136 танків, 1 259 артсистем та 4 584 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 52 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 52 250 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 2136 (+14) од,

бойових броньованих машин - 4584 (+9) од,

артилерійських систем - 1259 (+22) од,

РСЗВ - 311 (+5) од,

засоби ППО - 162 (+3) од,

літаків - 239 (+0) од,

гелікоптерів - 212 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 898 (+10),

крилаті ракети - 215 (+1),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3426 (+27) од,

спеціальна техніка - 114 (+2).

Також читайте: Передсмертна записка окупанта із "ЛНР" Тарасенка: "Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море". ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 250 осіб, 239 літаків, 212 гелікоптерів, 2 136 танків, 1 259 артсистем та 4 584 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Olqa Kolesnik

45 хв

Щойно в маршрутці.

Їду на склад. Попросила стару суку, що сиділа поперед мене, передати гроші за проїзд. На що це курвисько відповіло, що "нє панімаєт на інастраннам".

Питання: чи вважається злом удар по голові невеличким рюкзачком?Дії супроводжувались словами, за які забанять. Ці виродки досі живі і досі в Миколаєві, нажаль.

До речі, з Днем міста
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10.09.2022 10:37
+18
Друже, там зараз основна тема - взяття в полон. Рахунок йде на багато сотень або ж перші тисячи. Порахувати точно при такому швидкому плині подій ніхто і не може. Командири на місцях не встигають писати донесення. Те ж саме по техніці кацапів.
Так що сьогодні буде дуже хороший шабат.
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10.09.2022 10:53
+15
Знайомий 30 км от Херсона палить. Каже вату там крошать аж гай шумить. Так шо то шо пишуть в змі більш менш правда. Навіть на надувних матрацах намагаюца форсувать Дніпро
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10.09.2022 10:59
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І знову "крокодил" К-52. Такими темпами гелікоптери знову обгонять літаки.
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10.09.2022 10:32 Відповісти
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10.09.2022 10:36 Відповісти
Чота на выходных у кацапов маловато потерь в живой силе, напоминает эпапею с каранавирасом
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10.09.2022 10:36 Відповісти
Друже, там зараз основна тема - взяття в полон. Рахунок йде на багато сотень або ж перші тисячи. Порахувати точно при такому швидкому плині подій ніхто і не може. Командири на місцях не встигають писати донесення. Те ж саме по техніці кацапів.
Так що сьогодні буде дуже хороший шабат.
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10.09.2022 10:53 Відповісти
Знайомий 30 км от Херсона палить. Каже вату там крошать аж гай шумить. Так шо то шо пишуть в змі більш менш правда. Навіть на надувних матрацах намагаюца форсувать Дніпро
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10.09.2022 10:59 Відповісти
Olqa Kolesnik

45 хв

Щойно в маршрутці.

Їду на склад. Попросила стару суку, що сиділа поперед мене, передати гроші за проїзд. На що це курвисько відповіло, що "нє панімаєт на інастраннам".

Питання: чи вважається злом удар по голові невеличким рюкзачком?Дії супроводжувались словами, за які забанять. Ці виродки досі живі і досі в Миколаєві, нажаль.

До речі, з Днем міста
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10.09.2022 10:37 Відповісти
******* їх треба. У нас та сама херня зі старими перданамі, до сих пір вірять шо расея бамбіт толка по ваєнним абъєктам... я б етіх підоров всех пенсії би лішил, пусть последній хер без солі доєдают
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10.09.2022 10:53 Відповісти
до речі цей дід адекватний
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10.09.2022 11:20 Відповісти
Вік тут ні до чого - молодого москворотого ватного лайна так само не бракує.
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10.09.2022 11:50 Відповісти
Треба було кулаком! Недавно вийшов на ранок прогуляться у двір Взяв з собою пакет - набрать груш з дерева, що там росте і зварить варення на зиму Спокійно збираю впалі плоди Ідуть повз мене бабка з дідом І чую - бабка діду бурчить: "Чёртовы хахлы! Всё гребут и гребут - всё им мало! Никак не нажрутся!" Мене аж "пересмикнуло": Так мы берём то, что никого не интересует и делаем из него "канфетку"! А вы, кацапьё, только чужое грести под себя научены!" Чую, дід бурчить до неї: "Пашли, пашли А то ещё и по галаве палучим!
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10.09.2022 11:31 Відповісти
А нафіга ти москалів у двір пустив, а взагалі волосся дибки стає від таких випадків, не уявляю щоб у нас так хтось сказав.
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10.09.2022 11:45 Відповісти
Так двір же загальний! Дві дев"ятиповерхівки та "хрущовка"! Та ще й "прохідний" - від проспекту під двома арками пішохідні проходи вглиб спального району
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10.09.2022 12:23 Відповісти
Це повз вашого двору такі ходять? Ви їх знаєте?
Я так розумію ви не з великого міста...
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10.09.2022 11:52 Відповісти
Місто велике відносно - Чернігів А він же був при Союзі, для "відставників"-кацапів, "тихою гаванню" на пенсії Так що "гімна" вистачає! Добре, що трохи зараз "прижухли" Залізь до мене на "Ватру" - я там свій "блокадний щоденник" викладаю ще з весни Багато цікавого "черпнеш" звідти з цього приводу!
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10.09.2022 12:29 Відповісти
Тоді все зрозуміло. Я чомусь думав, що ти десь на поліссі але не в Чернігові...
"Ватра" це якась соцмережа, чи що? Можна посилання?
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10.09.2022 13:34 Відповісти
А Чернігів - це хіба не "східне Полісся"? У широкому сенсі визначається саме так ця зона - аж по Сіверщину!
А "Ватру" знайти легко Набираєш у пошуковику : "Цензор Ватра" Це моя "авторська тема" Щоденник знаходиться на останніх сторінках Починається за три дні до війни (по датах щоденника)
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10.09.2022 17:05 Відповісти
Дякую, це справді цікаво. Почитаю потім.
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10.09.2022 19:51 Відповісти
І все ???, отак далі і пішли ???, даже морди небиті ???
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10.09.2022 12:19 Відповісти
Та там "чхнеш" - так перекинуться! Ще руки об них бруднить! Не сьогодні-завтра самі здохнуть!
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10.09.2022 12:30 Відповісти
этого говна еще дохера , возьми к примеру прибалтику , сколько лет они уже от паРаши свалили , а старье безмозглое там еще есть , так что нас ждут веселые времена , НО , этим ***** нужно создавать условия, при которых оны будут ссатся что либо озвучить , они должны как мыши сидеть по норам и дрожать , а как только рот откроют про дружбу народов , сразу по ***** получать как минимум .
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10.09.2022 13:59 Відповісти
Кацапи просрали навіть прапор перемоги
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10.09.2022 10:37 Відповісти
А ведь кацапов предупреждали:"Не лезте в Украину своими
грязными сапогами-будет вава..." Полезли...Кто им виноват...
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10.09.2022 13:21 Відповісти
якось незвично цифра "350" після "600 і більше" в пеопередніх зведеннях...
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10.09.2022 10:38 Відповісти
Але ж рахують по парним кінцівкам або головам, але ж кацапи з народження безголові.
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10.09.2022 10:43 Відповісти
Я так розумію багато полонених. Плюс тікають а колони наші обстрілюють, думаю що витрати більші.
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10.09.2022 10:45 Відповісти
Прочитай мій комент дещо вище. Втрат у орків мало, бо ніхто не відстрілюються, або полон, або втеча.
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10.09.2022 10:55 Відповісти
По-перше : після Куп"янська у кацапів "відкрилось друге дихання" і вони "включили форсаж" - тікають набагато швидше
По-друге: наші не пишуть, наскільки збільшилась кількість полонених! А їх при таких темпах наступу повинно буть набагато більше (а ще треба враховувать і "пацюків", що "заникалися" по "норах" У нас шостий місяць пішов, як кацапи втекли, а дезертирів та просто тих, що "заникалися" під час нашого наступу, до цих пір по лісах і покинутих дачах, виловлюють!)
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10.09.2022 11:06 Відповісти
Так і є. Плюс трофеї по кацапській техниці уже в перших сотнях вимірюються.
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10.09.2022 11:10 Відповісти
Тільки що телефонував товариш - наші захопили батарею САУ (152 мм "Мста-С) на бойовій позиції і разом з запасами снарядів!
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10.09.2022 11:15 Відповісти
В мене брат в 92-й, замком батареї, Генштаб дуже обережно підходить до цифр, по американські, оркам там взагалі повний гаплик.
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10.09.2022 11:49 Відповісти
Підтверджую. У нас на Житомирщині ********* навіть на четвертий місяць війни знаходили.
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10.09.2022 11:20 Відповісти
а мене більше цікавлять ось ці цифри

артилерійських систем - 1259 (+22) од,

РСЗВ - 311 (+5) од,

засоби ППО - 162 (+3) од
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!!
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10.09.2022 11:44 Відповісти
А мене ще кiлькисть лiтакiв,гелiкоптерiв, та тактичних беспiлотникiв.
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10.09.2022 13:47 Відповісти
Таи Харківський напрямок не порахований, просто не встигають, взагалі то треба додати строку про полонених, бо прийдеться їх переводити в 200-і.
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10.09.2022 11:47 Відповісти
Украина Сейчас: новости, война, Россия

Украина Сейчас: новости, война, Россия

ВСУ зашли в Изюм, попутно заняв поселки Оскол и Капитоновка в Харьковской области, - сообщил боец Нацгвардии и бывший депутат Изюмского горсовета Никита Каракай Пропагандисты уже пишут, что началась оборона Изюма. Также ранее роспаблики публиковали видео…



1:10



«Изюм сдан», - такое сообщение появляется от российских военкоров

Пишут, что армия РФ отходит колоннами в «ЛНР» под обстрелами.

Информация пока неподтвержденная.

Тем временем, российский гауляйтер Ганчев призвал жителей временно оккупированной части Харьковщины «эвакуироваться в Россию»🤦‍♂️

👉Кажется, подкрепление не помогло.

🇺🇦 Украина Сейчас
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10.09.2022 10:44 Відповісти
Ну звісно, на кацапії ще башато пенсів від військомвтів переховуються.
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10.09.2022 10:47 Відповісти
Цей жест стане для них звичним, нєфіг шастать.
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10.09.2022 11:20 Відповісти
В кінці зведення забули + Купянськ наш
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10.09.2022 11:04 Відповісти
Правильно українською - Купінськ
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10.09.2022 11:16 Відповісти
Дякую
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10.09.2022 11:18 Відповісти
Куп'янськ завжди вважався торговим містом, власне кажучи, від цього і походить його назва від слова «Купець». У минулі часи річка Оскіл була повноводною і навіть судноплавною. Багато купців, пропливаючі вздовж Куп'янська, обов'язково зупинялися тут, щоб трохи відпочити і паралельно поторгувати.

Хоча є й інша теорія походження назви міста Куп'янськ. У стародавні часи практично вся територія міста була всіяна торф'яними горбочками або як їх ще називають місцеві, купинами. Звідси пішла назва ще однієї річки, яка так і називається Куп'янка.
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10.09.2022 12:38 Відповісти
Кацапська арта рветься наздогнати кацапські танки по суїциду - бажаю обом брендам захмарних успіхів у цьому гарячому змаганні.
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10.09.2022 11:56 Відповісти
 
 