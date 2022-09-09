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Передсмертна записка окупанта із "ЛНР" Тарасенка: "Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські найманці, які воювали в складі так званої "ЛНР", скаржаться, що з них Росія зробила гарматне м’ясо.
Про це йдеться у передсмертній записці бійця т.зв. "ЛНР" із смт Калініне Луганської області Тарасенка В.В., яка була знайдена розвідкою батальйону спецпризначення "Дике поле" Бригади Богуна поблизу Балаклеї. Записку поширив у фейсбуці пресофіцер бригади Тарас Березовець, інформує Цензор.НЕТ.
"У листі, адресованому його дружині, він нарікає, що росіяни зробили з них гарматне м‘ясо, залишивши без зброї, засобів особистого захисту і боєкомплекта. "Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать і летом щас бы на море:))" (орфографію збережено)", - зазначає Березовець.
Топ коментарі
+56 Ksenia VB
показати весь коментар09.09.2022 10:14
+55 аспм мпри
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+52 piter piter
показати весь коментар09.09.2022 10:10
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Будь ласка, зачекайте...
Получив своїми ж лаптями по пиці, почав нити - та ну її таку війну
Воно раділо, коли наших вбивали та захоплювали землі.
Статус переможеного лайна йому не подобається.
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
Кінчена мразота!
а на морі вже досить прохладно по вечорам, хоча зранку й вдень приємно - зараз той званий "бархатний сезон"
Якщо бажаєте щось сказати про те що "Донбас сам кликав рузькій мір", то я бачив відео де в Херсоні люди раділи москалям - тобто треба мочити всіх херсонців, бо русня по тєлєку показала декілька йолопів з куркою на стягах.
Звикайте ОРЛО = ОРДО = ОРЗО = ОРХ(ерсон)О = ОРХ(арків)О. Це наші люди під окупацією москалів, 6 місяців чи 8 років - байдуже. Нам треба їх рятувати, а не вбивати.
Дуже зручно бути на безпечній теріторіі та казати як іншим треба робити. Мені всі харків'яни в 2014-2015р. казали що будуть захищати Харкіщину до остатнього, зараз вони в ТрО - ТрО Мюнхена, ТрО Праги, ТрО Риму тощо. Сподіваюсь що ви насправді герої та будете робити вчинки як герої, а не тікати в жіночій білизні через кордон з Молдавією.
А громада Бучі що прийняла одноголосно лишитись в УПЦ МП з попом що хлібом-сіллю вітав "визволителів" в березні а потім "відморозився"?? Я от думаю - а може в тій Бучі і не було нічого? а може кацапи дійсно там всіх поїли-годували, велелили та плекали??? які ЩЕ страждання треба цьому народу щоб вкінець покінчити з цим кацапським "миром"????
Он сделал свой выбор, зачем жаловаться.
І головне, тебе 8 років не примушували шукати своє прізвище українською мовою у зарплатній відомості!
Міг вільно розмовляти угольношвейцарською...
За це ж варто було помирати?
Як на мене, публікація відвертої посмертної записки для журналіста такого рівня не камільфо.
А глумитись над її текстом - не гоже.
Ще й як гоже.
Цей текст варто зачитувати у школах РФ, клеїти на стіни на призовних пунктах, він має увійти у підручники їхньої істрії.
воно не загинуло б, якби добровільно здалося у полон, але ж воно мріяло про відповідну амуніцію і озброєння, щоб вбивати українців,
адже у листі воно скаржиться, що йому не дали броні, боєкомплекту і зброї. Ну дали б йому це все, і що б воно з ним робило далі?
це був мутант, прізвище українське, але нічого українського в ньому не залишилося, погодився вбивати колишніх співвітчизників і допомагати Мордору знищити Українську державу
Насильно мбилизованный, без оружия? Руки кровью не замарал? Нет к тебе никаких претензий, иди строй свою жизнь заново. Вот и все.
Не дума як він опинився в окопі і що він там робить.
Подох-туди йому і дорога.
"Папа" був довбо(ОЙ)бом!
А пив він чи ні, то вже якось пох*й...