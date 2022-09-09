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Передсмертна записка окупанта із "ЛНР" Тарасенка: "Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

записка

Російські найманці, які воювали в складі так званої "ЛНР", скаржаться, що з них Росія зробила гарматне м’ясо.

Про це йдеться у передсмертній записці бійця т.зв. "ЛНР" із смт Калініне Луганської області Тарасенка В.В., яка була знайдена розвідкою батальйону спецпризначення "Дике поле" Бригади Богуна поблизу Балаклеї. Записку поширив у фейсбуці пресофіцер бригади Тарас Березовець, інформує Цензор.НЕТ. 

"У листі, адресованому його дружині, він нарікає, що росіяни зробили з них гарматне м‘ясо, залишивши без зброї, засобів особистого захисту і боєкомплекта. "Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать і летом щас бы на море:))" (орфографію збережено)", - зазначає Березовець.

Передсмертна записка окупанта із ЛНР Тарасенка: Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
Типовий коцап
Получив своїми ж лаптями по пиці, почав нити - та ну її таку війну
Воно раділо, коли наших вбивали та захоплювали землі.
Статус переможеного лайна йому не подобається.
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09.09.2022 10:14
+55
Мастер-класс по переобуванию в воздухе от петушария
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09.09.2022 10:08
+52
Лучше бы папа имел мозги, чем был спортсменом...
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09.09.2022 10:10
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Мастер-класс по переобуванию в воздухе от петушария
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09.09.2022 10:08 Відповісти
Типовий коцап
Получив своїми ж лаптями по пиці, почав нити - та ну її таку війну
Воно раділо, коли наших вбивали та захоплювали землі.
Статус переможеного лайна йому не подобається.
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09.09.2022 10:14 Відповісти
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
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09.09.2022 14:02 Відповісти
Він змушений був це написати після того як Фейгін, чи як його там, виклав запис суду десь в Італії, чи де воно там. Де воно, щоб уникнути депортації казало все що треба...
Кінчена мразота!
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09.09.2022 10:19 Відповісти
Прокацапські зрадники огидніші за самих кацапів.
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09.09.2022 10:31 Відповісти
Петушарий он и в Литве петушарий и на зоне будет петушарием.
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09.09.2022 10:37 Відповісти
это не его канал. его юристы очень хорошо просматривают его видео перед публикацией.
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09.09.2022 11:19 Відповісти
Море - для українців, для орків і їх рабів - тільки пекло
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09.09.2022 10:10 Відповісти
Лучше бы папа имел мозги, чем был спортсменом...
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09.09.2022 10:10 Відповісти
Где был мозг, там осталась вата.
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09.09.2022 11:03 Відповісти
Оно пишет, что оно бухое и поэтому пишет эмоционально, а самке своей пишет, чтобы детям сказала, что он не курил, не пил и был спортсменом. Так что из всех видов спорта там только литробол.
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09.09.2022 12:10 Відповісти
подох за путіна
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09.09.2022 10:11 Відповісти
щоб не здихати як курва в канаві - достаньо було не бути подонком та зрадником, просто пам'ятати про Бандеру, про його боротьбу, та про бандеровський тризуб, що ти курва проросійська носиш на своєму паспорті

а на морі вже досить прохладно по вечорам, хоча зранку й вдень приємно - зараз той званий "бархатний сезон"
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09.09.2022 10:12 Відповісти
оксамитовий сезон.
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09.09.2022 10:47 Відповісти
Я вибачаюсь, але поясніть мені одну річ. Якщо наших хлопців зараз на Херсонщині (яки зараз живуть під флагом окупанта) візьмуть та насильно призовуть до армії та пошлють проти наших, то треба їх вбивати, бо "нічого було бути сратим херсонцем та колоборантом". Я правильно розумію? Москалів вбивати, то нормально, взагалі не сперичаюсь. Але вбивати наших які живуть в окупаціі це погано.

Якщо бажаєте щось сказати про те що "Донбас сам кликав рузькій мір", то я бачив відео де в Херсоні люди раділи москалям - тобто треба мочити всіх херсонців, бо русня по тєлєку показала декілька йолопів з куркою на стягах.

Звикайте ОРЛО = ОРДО = ОРЗО = ОРХ(ерсон)О = ОРХ(арків)О. Це наші люди під окупацією москалів, 6 місяців чи 8 років - байдуже. Нам треба їх рятувати, а не вбивати.
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09.09.2022 11:15 Відповісти
А що мішає тобі, коли тебе силою кацапи призвали, але ти патріот, вночі зі збоєю вилізти з окопа і піти в ліс партизанити, чи знайти спосіб перейти лінію фронту ? Всі оті "терпіли" просто хотіли відсидітись під спідницямии своіх дружин, а воно не так виходить як хочеться, а більшість з них просто зрадники. Здохне, туди йому і дорога.
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09.09.2022 11:25 Відповісти
Я сам з Луганська. Коли я в 2014 році вийхав з окупованих земель - так всі срали що "чого не залишився там вмирати?", зараз іншим всі сруть "чого не покинули окуповані землі?". Ви оберіть хоча б одну модель поведінки.
Дуже зручно бути на безпечній теріторіі та казати як іншим треба робити. Мені всі харків'яни в 2014-2015р. казали що будуть захищати Харкіщину до остатнього, зараз вони в ТрО - ТрО Мюнхена, ТрО Праги, ТрО Риму тощо. Сподіваюсь що ви насправді герої та будете робити вчинки як герої, а не тікати в жіночій білизні через кордон з Молдавією.
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10.09.2022 14:37 Відповісти
Так ви там всі такі , що повтікали хто куди, а от хлопці з Херсона партизанять дома. Вас і у Львові багато таких бігунів, що по ресторанах звечора до ранку, ще й за гуманітаркою в чергах стоіте?Чужою кров"ю хочете свій дім захищати? Так що не дуже обурюйся. Недавно "друузі" наші з Харкова заховались у Львові , відсиділись,а на прощання ще й в душу львів"янам насрали, відосік опубліквали - не сподобалось ім відношення до них, "пастрадавших". Таким треба було зразу на москалі іхати і не повертатись.
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13.09.2022 16:49 Відповісти
Ну то коли будуть стріляти тобі в лоба поцілуй їх у сраку бо "наші"
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09.09.2022 11:54 Відповісти
это Война, друг..... тут все просто: оккупант пришел - выезжай.... не выехал, значит потенциально ты можешь быть врагом.... а дальше все решает, либо суд, либо пуля.....
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09.09.2022 13:37 Відповісти
Да, уважаемый, их нужно будет убивать, иначе они убьют вас. Они могли бы дезертировать из казлячей армии, могли бы сдаться в плен, но нет, они этого не сделали. Поэтому должны быть уничтожены.
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09.09.2022 16:08 Відповісти
які ж вони грьобані мудаки... 8 років чекати від окупантів якоїсь обгризеної кістки, і дочекатись нарешті смерті, як нагороди за собачу відданість..., тьху...
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09.09.2022 10:12 Відповісти
а скільки таких лишилось у нас, на територіях України де ніби мирно??? Що в головах тих 5 тисяч з лишнім "православних ходоків" що йдуть в Хмельниччині та Тернопільщині в гніздо РПЦ Почаївську Лавру з хрестом увінчаним стрічками кацапського триколору??? Як це розуміти? Вони ******* Україну чи ******* кацапію та чекають "визволителів"???
А громада Бучі що прийняла одноголосно лишитись в УПЦ МП з попом що хлібом-сіллю вітав "визволителів" в березні а потім "відморозився"?? Я от думаю - а може в тій Бучі і не було нічого? а може кацапи дійсно там всіх поїли-годували, велелили та плекали??? які ЩЕ страждання треба цьому народу щоб вкінець покінчити з цим кацапським "миром"????
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09.09.2022 11:21 Відповісти
Північ Молдавіі, південна частина Вінничини і Хмельниччини є оплотом мракобісся московськоі секти в Украіні і саме звіддти кожен рік йдуть оті "крестные ходи" на Почаів. Там таке забите населення цією попівською братією, що попи відверто насміхаються над своім баранячим стадом і навіть іздять верхи на ідіотах , обіцяючи зцілення і вигнаня бісів. https://www.youtube.com/watch?v=M6i4nZYZmeQ
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13.09.2022 16:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M6i4nZYZmeQ "Изгнание бесов" московскими попами.
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13.09.2022 17:02 Відповісти
Оружие может стрелять в диаметрально противоположные стороны.
Он сделал свой выбор, зачем жаловаться.
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09.09.2022 10:16 Відповісти
Я тебя уверяю, что масковским марячкам думалось "счас бы на сушу куда-нибудь, пивка попить с раками", а не наоборот.
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09.09.2022 10:16 Відповісти
Березовець точно сліпак - немає там ніякої "і" то просто з того боку перевелись грані від букв написаних з іншого боку аркуша !!!!!
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09.09.2022 10:18 Відповісти
Чувак, не расстраивайся. Твоя семья теперь будет жить в угольной швейцарії (правда недовго, десь до весни).

І головне, тебе 8 років не примушували шукати своє прізвище українською мовою у зарплатній відомості!
Міг вільно розмовляти угольношвейцарською...

За це ж варто було помирати?
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09.09.2022 10:22 Відповісти
Класичні ватніки, що мріяли про нового сраліна та ссср, і зрештою отримали і те, і інше.
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09.09.2022 10:25 Відповісти
Смерть рівняє всіх - і бідних і багатих, успішних й відомих людей і не дуже.
Як на мене, публікація відвертої посмертної записки для журналіста такого рівня не камільфо.
А глумитись над її текстом - не гоже.
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09.09.2022 10:26 Відповісти
Гоже.
Ще й як гоже.
Цей текст варто зачитувати у школах РФ, клеїти на стіни на призовних пунктах, він має увійти у підручники їхньої істрії.
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09.09.2022 10:34 Відповісти
Он сейчас военнослужащий ЗСУ, а на войне оккупанта убивают всем, до чего дотянешься. Если до сапёрной лопатки не дотянулся - души руками. Тут не до сказок, как мы там с ними в одном зале кобзона слушать будем.
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09.09.2022 10:40 Відповісти
Отаке вічне украінське слюнтяйство, яким і ти займаєшся, переконало кацапів, що за три дні вони будуть в Києві парад проводити. Ворог є ворогом і жаліти його не треба, тим більше -зрадника, бо зрадник -то є наймерзенніша мерзота серед всіх мерзот. Ти знаєш яке гидке почуття навіть від того, що ти на вулиці зустрів того, хто тебе зрадив в важкий для тебе час ? А тут зрадники, твоі і твого народу, через яких гинуть діти, жінки, хлопці на фронті.
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09.09.2022 11:33 Відповісти
Така вже в тебе доля, зраднику - здихати за комфорт і благополуччя мАскви.
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09.09.2022 10:33 Відповісти
ця гніда з півночі Луганщини, не з ЛНР, тобто скоріше дабраволєц
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09.09.2022 10:33 Відповісти
Не існує ніякого лнр
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09.09.2022 10:58 Відповісти
Скажи детям, папа был реальный кацапсин - сдох за золотой унитаз Путлера !
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09.09.2022 10:35 Відповісти
Путлерівське м'ясо було нещирим навіть у передсмертній записці,
воно не загинуло б, якби добровільно здалося у полон, але ж воно мріяло про відповідну амуніцію і озброєння, щоб вбивати українців,
адже у листі воно скаржиться, що йому не дали броні, боєкомплекту і зброї. Ну дали б йому це все, і що б воно з ним робило далі?
це був мутант, прізвище українське, але нічого українського в ньому не залишилося, погодився вбивати колишніх співвітчизників і допомагати Мордору знищити Українську державу
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09.09.2022 10:37 Відповісти
Дивно те, що воно вміло писати. Для таких лугандонців це високий рівень освіти. Мріяло про квартиру в Москві і генеральську зарплату, а отримало по заслугам.
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09.09.2022 10:37 Відповісти
По почерку і стилю письма видно що цей примат не дуже відрізняється інтелектом від макаки. Ідіоту лише амуніціі не вистачало для того, щоб здохнути десь в посадці.
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09.09.2022 11:37 Відповісти
откуда у этого обмудка украинская фамилия, риторический знак вопроса
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09.09.2022 10:43 Відповісти
Та їх мільйони манкуртів в мордорі з українським корінням. Ордиинська тактика в кацапії процвітає: захоплення територій і подальше кидання завойованих народів для завоювання наступних.
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09.09.2022 10:51 Відповісти
З тексту цієї писульки не бачу патріота "за Україну з душой".Тільки нарікання на поневолювачів що не дали серйозного озброєння і амуніції. То є манкурт "безродний".
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09.09.2022 10:55 Відповісти
Та что делать. Мог бы развернуть автомат и положить пару-тройку кадыровцев перед смертью. Умер бы как герой. А так умер как предатель. Вот и вся разница...
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09.09.2022 10:57 Відповісти
На Херсонщині справжній патріот, коли до нього орки прийшли арештовувати, він підірвав себе разом з орками гранатою. Ці "новороси" не здатні на таке.
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09.09.2022 11:40 Відповісти
Заградотряд, как вы точно заметили - сзади. А впереди - ВСУ. Поднимай руки и иди.
Насильно мбилизованный, без оружия? Руки кровью не замарал? Нет к тебе никаких претензий, иди строй свою жизнь заново. Вот и все.
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09.09.2022 16:14 Відповісти
які ж вони миленькі коли стають 200-ми.
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09.09.2022 10:50 Відповісти
Бийте цих виродків хлопці! Слава ЗСУ!
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09.09.2022 10:51 Відповісти
папа был сепаратил, колорад и коллаборант-предатель... но хуже всего, что папа был дурак, потому, что его кинули те, кому он поверил.
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09.09.2022 11:02 Відповісти
Що, сепар, рузьке мір - це тобі не PUBG? А ти думав...
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09.09.2022 11:04 Відповісти
Море, не море, а казан з підігрівом йому гарантований. Правда, замість води в казані буде смола.
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09.09.2022 11:09 Відповісти
А возле казана, будет стоять чёрт с вилами!!!
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09.09.2022 20:59 Відповісти
Саме з так званих лднр пішла війна, саме це бидло і гопота кричали расія в 2014 році ,а наша влада дуже раділи що ************ пенсії сепарам,та ще і студентів з тих територій набрати в наші ВУЗ ,ну ось тепер це бидло взяло в руки зброю ,що б принести "русский мир" на інші території України ,тому жодного жалю до цих виродків ,вони навіть гірші рашистів ,вони колоборанти.
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09.09.2022 11:13 Відповісти
Воно жалкує що нема доброї зброї та боєкомплекту.
Не дума як він опинився в окопі і що він там робить.
Подох-туди йому і дорога.
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09.09.2022 11:13 Відповісти
А на *** ты вообще поперся на войну , инфантильное чудо . Украина воюет за свою землю , за детей, а вы за что , за ***** . Плохо вам жилось при Украине , зато сейчас есть за ,что здохнуть .
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09.09.2022 11:14 Відповісти
Kfor fanat ,дичь не пишите ,всей душой , восемь, лет Карл ,восемь лет , он сидел и ждал уский мир . Почему не уехал.???? Пока была возможность.
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09.09.2022 11:20 Відповісти
Ага спортсменом був ...довбой..ом та зрадником був,який зганьбив свій рід на кілька поколінь!
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09.09.2022 11:28 Відповісти
"сльози мєшают мнє гаваріть" (С)
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09.09.2022 11:40 Відповісти
Я свалил из лугандонии и взрослых детей вывез ( упирались ,сегодня ноги целуют )
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09.09.2022 11:41 Відповісти
В універі навчався з луганчанином на прізвище Тарасенко. Досить розумний був чувак... Прочитав заголовок з таким прізвищем, аж моторошно стало. Однак пронесло, це не він.
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09.09.2022 11:53 Відповісти
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09.09.2022 11:56 Відповісти
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09.09.2022 11:58 Відповісти
Да, это очень редкая для Украины фамилия ))
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09.09.2022 16:15 Відповісти
Я так і не зрозумів, цей тарасенко здох чи в полон потрапив?
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09.09.2022 12:05 Відповісти
В 2014 году эти мрази думали что параша им принесёт мир и процветание. Но дурачкам не хватило мозгов понять что их используют как гондоны и выбросит. Теперь до некоторых дошло но поздно.
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09.09.2022 12:13 Відповісти
"Папа бил спартсменом, нє піл, нє куріл"...
"Папа" був довбо(ОЙ)бом!
А пив він чи ні, то вже якось пох*й...
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09.09.2022 12:22 Відповісти
В PUBG играет. Совсем еще молодой судя по всему.
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09.09.2022 13:28 Відповісти
Прям плачу. Яке кончене. І за це ти так любив руський мір.
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09.09.2022 13:36 Відповісти
яке море?сємочки
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09.09.2022 14:13 Відповісти
Смерть ******** - нелепая и смешная. Все было: жена, ребенок - живе, че еще надо? Зачем умирать в Украине за ***** кабаевой и в ней член путина, за его дворцы, говно в чемодане и пляшущие ножки в коротеньких штанцах. Тупо менять свою жизнь на это.
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09.09.2022 16:26 Відповісти
2014 -РАССІЯ РАССІЯ ,ПУТІН ПРІЙДІ , 2022- ПЛОХА УМІРАТЬ -ось така доля зрадника-лугандона .
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09.09.2022 17:44 Відповісти
Море-ні, а Сиікс чекає на тебе
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10.09.2022 20:22 Відповісти
 
 