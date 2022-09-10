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армия РФ (15392) война (46904) ракеты (2744) Резников (1168)

Россия уже израсходовала более половины своих ракет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Россияне, по данным украинской разведки, потратили более 57% своего ракетного потенциала, который у них был на начало вторжения в Украину 24 февраля. Чтобы его восстановить, РФ понадобится как минимум пять лет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они изначально тратили дорогие ракеты - "Искандеры", "Калибры" и остальное. Сегодня когда я вижу в сводках количество потраченных "Искандеров", то их там уже единицы, потому что они уже заканчиваются", - сказал министр.

Резников пояснил, что по стандартам россияне должны держать стратегический запас минимум 25-30% на случай, что на них нападут. "Поэтому если 57% потратили, добавьте еще 25% и вы увидите, сколько остается", - отметил он.

Из-за такой ситуации, по словам министра, оккупанты начали использовать "старую рухлядь, разные "Х", которые где-то на складах". "Они и не думали, но уже начали их использовать. А это более медленные ракеты, немного легче с ними бороться", - подчеркнул Резников.

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Топ комментарии
+7
Особливо Х-22 просто збивати. 4 маха. ИксПЕРД.
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10.09.2022 11:12
+6
Таким псевдоекспертам, немає віри.
Вже було багато подібних заяв, в тому числі від рєзнікова.
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10.09.2022 11:07
+4
За повідомленнями, вже почали розкривати стратегічні артилерійські сховища, створені після Другої Світової та благополучно забуті на півстоліття. Витягають гармати виробництва кінця 40-х-50-х, зчищають іржу, змащують і роблять повну ревізію - які ще повоюють, а які треба посилати на переплавку. Але навіть на ті гармати, які визнали придатними, дивляться іронічно - "Зброя одного пострілу". І гармата одноразова та розрахунок, якому потрапить до рук таке "щастя", теж одноразовий
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10.09.2022 11:12
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Правила форума Совет форумчан
Таким псевдоекспертам, немає віри.
Вже було багато подібних заяв, в тому числі від рєзнікова.
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10.09.2022 11:07 Ответить
Та да, с месяц назад было "потеряли 2/3".
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10.09.2022 11:43 Ответить
Та да, мольфар з нього як з *опи саксафон...
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10.09.2022 12:37 Ответить
до іскандера кажуть всього 200 ракет лишилось, навіть усим їхнім дивізіонам на один залп не вистачить
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10.09.2022 11:08 Ответить
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10.09.2022 11:10 Ответить
За повідомленнями, вже почали розкривати стратегічні артилерійські сховища, створені після Другої Світової та благополучно забуті на півстоліття. Витягають гармати виробництва кінця 40-х-50-х, зчищають іржу, змащують і роблять повну ревізію - які ще повоюють, а які треба посилати на переплавку. Але навіть на ті гармати, які визнали придатними, дивляться іронічно - "Зброя одного пострілу". І гармата одноразова та розрахунок, якому потрапить до рук таке "щастя", теж одноразовий
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10.09.2022 11:12 Ответить
А что может случиться с пушкой на консервации, что ей вдруг разорвёт ствол?
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10.09.2022 11:51 Ответить
С пушкой, находящейся на хранении 70 лет, из которых последние 50 лет ею никто не занимался, при реальном боевом применении может случиться абсолютно ВСЁ!!!
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10.09.2022 11:54 Ответить
Ничего не может. Пушки могут храниться практически вечно. Там нечему портиться.
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10.09.2022 12:06 Ответить
Насчет вечности вы загнули.
Металл стареет сам по себе, без всяких нагрузок
Есть еще такая штука - дефекты металла, которые проявляются со временем.
Их ничто не обнаружит, ни один метод контроля.
Обнаружить их может только время.
Для примера. Внутренняя коррозия металла ствола, разрастается во все стороны со скоростью 0,1 мм в год. За 10 лет 1 мм, за за 50 лет - 5 мм.
И каверна готова.
Внешне все нормально, даже контрольный выстрел выдержит, а при серийной эксплуатации рванет в любой момент
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10.09.2022 12:20 Ответить
Нет. Металл не стареет. Есть термин усталость металла, но на хранении "он не устаёт". И никакой внутренней коррозии в нём быть не может. Коррозия бывает только внешняя.
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10.09.2022 12:27 Ответить
Ценю вашу убежденность, но если бы я своими глазами не видел как рвутся абсолютно надежные и проверенные металлические изделия, то и поверил бы вам.
Правда, это были не стволы, а газовые трубы.
Но в принципе, одно и то же. Да, они были практически новые.
А вот на изделия 70-летней давности ни один производитель гарантии не даст без разницы на супер-пупер хорошие условия хранения.
А какими в реальности бывают "супер-пупер" условия на советско-российских воинских складах, известно давно и известно хорошо.
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10.09.2022 12:40 Ответить
А у меня новый полотенцесушитель потёк. Но он потёк бы и через 100 лет хранения в том же месте. Брак он и есть брак. Поскольку металл не живой организм, то дефекты в нём разрастаться могут только под действием внешней среды. Вероятность серьёзной коррозии ствола пушки (очень толстый и очень качественный металл) мизерна даже в плохих условиях хранения.
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10.09.2022 12:46 Ответить
За полотенцесушитель примите мои соболезнования и один хороший совет - не покупайте дешевый китайский товар. Себе дороже.
Лучше поищите качественные европейские изделия
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10.09.2022 12:50 Ответить
Люблю займатися на кухні різними рецептами та сумішами. Блендер у таких справах необхідний. Протягом 2 років у мене зламалися 3 ручні блендери "Made in Сһіпа" і все з різних причин - мотор, електрошнур, ножі. Пішов у фірмовий магазин і попросив показати добрий і головне НЕКИТАЙСЬКИЙ блендер. Наші, фірма Бош, але виробництво Poland.
Ціна, як троє зламаних разом, але працює і працює і працює і скільки років уже не пам'ятаю. Та економіка, яку осягнеш не лекціями, а кишенею
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10.09.2022 13:43 Ответить
пылесос бош ,сделан Германии ,сломался при втором включении.
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10.09.2022 14:52 Ответить
Вас обманули, это был не германский Бош, а шанхайский барс.
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10.09.2022 15:19 Ответить
С ядрёным, судя по всему, похожая картина? Там же техника намного более деликатная, тоже ведь явно не самосовершенствуется со временем
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10.09.2022 12:33 Ответить
С ядреным оружием поступают проще.
Подошел срок окончания эксплуатации, а замены нет.
Не беда, на бумаге этот срок продляют еще на 15 лет и стоит изделие как новенькое. А что будет при реальном использовании?
Да кого это колышет
Как в известной байке про Ходжу Насреддина и говорящего осла - За 15 лет много чего может произойти. Или шах умрет, или я умру или осел сдохнет
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10.09.2022 12:46 Ответить
Ядерное оружие каждые сколько-то лет перебирают. Уран/плутоний чистят от образовавшихся продуктов распада, облучённую механику/электрику/тротил меняют. Для этого есть специальный завод в ранее секретном (сейчас не знаю) городе Заречный, по сути пригород Пензы.
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10.09.2022 12:50 Ответить
путин хочет воевать как сталин, да вот только народу у него столько нет, чтобы трупами по сталински забрасывать... но дедушка, судя по всему, этого не знает.
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10.09.2022 12:46 Ответить
Да, в этом вопросе товарищ Сталин поступил неразумно.
В той войне людишек до дна выбрал и не подумал о том, что его сменщикам тоже придет охота повоевать.
Как там воевали "великие маршалы победы" - "Людей не жалеть, трупы не считать, бабы еще нарожают".
Правильно считали, но вот незадача - бабы рожать почему то не захотели, а производить людей на заводах, как снаряды, еще не научились
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10.09.2022 12:56 Ответить
сегодняшнее население россии сопоставимо с населением россии начала 19 века, 200 лет войн за счет людишек. Глупые сралины-путины не понимают, что главной ценностью (даже с воееной точки зрения, а не гуманистической) есть человек, а не ржавый танк/пушка... Очень показательно как эти жуковы нарядили лугандонское ополчение в форму 40-х гг, выдали им сидры и винтовки мосина, - какой-то деятель, наверняка, получил за это орден. А че, - пропадают на складе давайте пустим их в дело, а мясо не жалко, ему еще персии платить...
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10.09.2022 13:17 Ответить
Именно, что так.
Сегодня, как никогда ярко, проявилась вековая тенденция россии - человек для государства. а не как в странах нормальных, государство для человека.
Он, этот принцип, боль-мень работал, пока существовал класс русских крестьян, который послушно восполнял людскую массу, которую в своих авантюрах выбивали "великие цари и полководцы".
Но первое, что сделал товарищ сталин, уничтожил крестьянское сословие.
А потом начались все многочисленные "...ации", а потом война, а потом водка, и приплыли. Россия вымирает.
Впрочем, не будем ее жалеть, туда ей и дорога.
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10.09.2022 13:31 Ответить
Особливо Х-22 просто збивати. 4 маха. ИксПЕРД.
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10.09.2022 11:12 Ответить
якось похрєн з якого залишку по нас довбять й вбивають..чи з 43% чи з 25%

раніше він волав, що рфії північна корея щось підкине..
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10.09.2022 11:19 Ответить
Тільки от с-300 у них 7000. Цього на роки їм вистачить.
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10.09.2022 11:21 Ответить
Дальність не та у С-300..
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10.09.2022 11:39 Ответить
Кацапська рухлядь , якою вони гатять по нашим містам , також вбиває
І перетворює все в руїни , пане Резніков , тому розслаблятися зарано !!
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10.09.2022 11:24 Ответить
ще з березня ставлюсь скептично до таких повідомлень
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10.09.2022 11:29 Ответить
Битва за Харків... Ми майже замкнули росіян біля Купянська https://www.youtube.com/watch?v=6IPGuNu4MBU

ще трохи і їх можна з флангів взяти в повне кільце
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10.09.2022 11:33 Ответить
Не гріє . Якби цеи залишок вони на міждуусобицю використовували а вони ж по нас шмаляют.
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10.09.2022 11:37 Ответить
Краще б звітував що і скільки при ньому закуплено для ВСУ. Було б цікавіше.
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10.09.2022 11:59 Ответить
А ці ракети рахують 7 місяць...
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10.09.2022 12:13 Ответить
Це той, що зимовою формою забезпечив усе населення країни з дітьми включно?
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10.09.2022 12:24 Ответить
Зрадое...ам обьясняю, хотя и бесполезно.
Важен не просто факт применения, важен масштаб, количество ударов.
Один калибр в неделю или 100 калибров в неделю есть разница? Для зрадое..ба нет )
Тоже самое касается Искандеров, один выстрел или сотня? Благодаря тому, что их расстреляли основательно, сейчас нечем им крыть по нашим наступающим войскам.
Старые Х-шки, тут сложнее. Есть реально старые, есть модернизированные. Вторых тоже осталось мало, в ход идут всё больше старых. Ониксов тоже остается мало. Всё чаще бьют С-300, но это только по ближним к линии фронта городам можно применять, да и толку мало.
Отсюда вывод, ракетный террор они продолжать могут, но ГОРАЗДО меньшей интенсивности и эффективности. Включите мозги... один доллар или сотня долларов разницу понимаете? И то и другое деньги, но сумма разная. Об этом и речь.
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10.09.2022 12:52 Ответить
победные реляции зелени и его экспертов на меня действуют хуже плохих новостей .
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10.09.2022 14:57 Ответить
Ну що, икспЕрд, допомогли твої 3 ешелони Дніпру? ******* менше потрібно. І мовчки робити свою справу, а не піаритись.
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11.09.2022 11:06 Ответить
 
 