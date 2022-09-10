Росія вже витратила понад половину своїх ракет, - Міноборони
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Росіяни, за даними української розвідки, витратили більше ніж 57% свого ракетного потенціалу, який у них був на початок вторгнення в Україну 24 лютого. На його відновлення РФ знадобиться щонайменше п’ять років.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони спочатку витрачали дорогі ракети - "Іскандери", "Калібри" та решту. Сьогодні, коли я бачу у зведеннях кількість витрачених "Іскандерів", то їх там вже одиниці, тому що вони вже закінчуються", - сказав міністр.
Резніков пояснив, що за стандартами росіяни мають тримати стратегічний запас мінімум 25-30% на випадок, що на них нападуть. "Тому якщо 57% витратили, додайте ще 25% і ви побачите, скільки залишається", - зазначив він.
Через таку ситуацію, за словами міністра, окупанти почали використовувати "стару рухлядь, різні "Х", які десь на складах". "Вони й не думали, але вже почали їх використовувати. А це більш повільні ракети, трохи легше з ними боротися", - наголосив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Вже було багато подібних заяв, в тому числі від рєзнікова.
Металл стареет сам по себе, без всяких нагрузок
Есть еще такая штука - дефекты металла, которые проявляются со временем.
Их ничто не обнаружит, ни один метод контроля.
Обнаружить их может только время.
Для примера. Внутренняя коррозия металла ствола, разрастается во все стороны со скоростью 0,1 мм в год. За 10 лет 1 мм, за за 50 лет - 5 мм.
И каверна готова.
Внешне все нормально, даже контрольный выстрел выдержит, а при серийной эксплуатации рванет в любой момент
Правда, это были не стволы, а газовые трубы.
Но в принципе, одно и то же. Да, они были практически новые.
А вот на изделия 70-летней давности ни один производитель гарантии не даст без разницы на супер-пупер хорошие условия хранения.
А какими в реальности бывают "супер-пупер" условия на советско-российских воинских складах, известно давно и известно хорошо.
Лучше поищите качественные европейские изделия
Ціна, як троє зламаних разом, але працює і працює і працює і скільки років уже не пам'ятаю. Та економіка, яку осягнеш не лекціями, а кишенею
Подошел срок окончания эксплуатации, а замены нет.
Не беда, на бумаге этот срок продляют еще на 15 лет и стоит изделие как новенькое. А что будет при реальном использовании?
Да кого это колышет
Как в известной байке про Ходжу Насреддина и говорящего осла - За 15 лет много чего может произойти. Или шах умрет, или я умру или осел сдохнет
В той войне людишек до дна выбрал и не подумал о том, что его сменщикам тоже придет охота повоевать.
Как там воевали "великие маршалы победы" - "Людей не жалеть, трупы не считать, бабы еще нарожают".
Правильно считали, но вот незадача - бабы рожать почему то не захотели, а производить людей на заводах, как снаряды, еще не научились
Сегодня, как никогда ярко, проявилась вековая тенденция россии - человек для государства. а не как в странах нормальных, государство для человека.
Он, этот принцип, боль-мень работал, пока существовал класс русских крестьян, который послушно восполнял людскую массу, которую в своих авантюрах выбивали "великие цари и полководцы".
Но первое, что сделал товарищ сталин, уничтожил крестьянское сословие.
А потом начались все многочисленные "...ации", а потом война, а потом водка, и приплыли. Россия вымирает.
Впрочем, не будем ее жалеть, туда ей и дорога.
раніше він волав, що рфії північна корея щось підкине..
І перетворює все в руїни , пане Резніков , тому розслаблятися зарано !!
ще трохи і їх можна з флангів взяти в повне кільце
Важен не просто факт применения, важен масштаб, количество ударов.
Один калибр в неделю или 100 калибров в неделю есть разница? Для зрадое..ба нет )
Тоже самое касается Искандеров, один выстрел или сотня? Благодаря тому, что их расстреляли основательно, сейчас нечем им крыть по нашим наступающим войскам.
Старые Х-шки, тут сложнее. Есть реально старые, есть модернизированные. Вторых тоже осталось мало, в ход идут всё больше старых. Ониксов тоже остается мало. Всё чаще бьют С-300, но это только по ближним к линии фронта городам можно применять, да и толку мало.
Отсюда вывод, ракетный террор они продолжать могут, но ГОРАЗДО меньшей интенсивности и эффективности. Включите мозги... один доллар или сотня долларов разницу понимаете? И то и другое деньги, но сумма разная. Об этом и речь.