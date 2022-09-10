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армія РФ (13505) війна (56581) ракети (2817) Резніков (1386)

Росія вже витратила понад половину своїх ракет, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Росіяни, за даними української розвідки, витратили більше ніж 57% свого ракетного потенціалу, який у них був на початок вторгнення в Україну 24 лютого. На його відновлення РФ знадобиться щонайменше п’ять років.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони спочатку витрачали дорогі ракети - "Іскандери", "Калібри" та решту. Сьогодні, коли я бачу у зведеннях кількість витрачених "Іскандерів", то їх там вже одиниці, тому що вони вже закінчуються", - сказав міністр.

Резніков пояснив, що за стандартами росіяни мають тримати стратегічний запас мінімум 25-30% на випадок, що на них нападуть. "Тому якщо 57% витратили, додайте ще 25% і ви побачите, скільки залишається", - зазначив він.

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Через таку ситуацію, за словами міністра, окупанти почали використовувати "стару рухлядь, різні "Х", які десь на складах". "Вони й не думали, але вже почали їх використовувати. А це більш повільні ракети, трохи легше з ними боротися", - наголосив Резніков.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Особливо Х-22 просто збивати. 4 маха. ИксПЕРД.
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10.09.2022 11:12
+6
Таким псевдоекспертам, немає віри.
Вже було багато подібних заяв, в тому числі від рєзнікова.
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10.09.2022 11:07
+4
За повідомленнями, вже почали розкривати стратегічні артилерійські сховища, створені після Другої Світової та благополучно забуті на півстоліття. Витягають гармати виробництва кінця 40-х-50-х, зчищають іржу, змащують і роблять повну ревізію - які ще повоюють, а які треба посилати на переплавку. Але навіть на ті гармати, які визнали придатними, дивляться іронічно - "Зброя одного пострілу". І гармата одноразова та розрахунок, якому потрапить до рук таке "щастя", теж одноразовий
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10.09.2022 11:12
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Таким псевдоекспертам, немає віри.
Вже було багато подібних заяв, в тому числі від рєзнікова.
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10.09.2022 11:07 Відповісти
Та да, с месяц назад было "потеряли 2/3".
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10.09.2022 11:43 Відповісти
Та да, мольфар з нього як з *опи саксафон...
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10.09.2022 12:37 Відповісти
до іскандера кажуть всього 200 ракет лишилось, навіть усим їхнім дивізіонам на один залп не вистачить
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10.09.2022 11:08 Відповісти
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10.09.2022 11:10 Відповісти
За повідомленнями, вже почали розкривати стратегічні артилерійські сховища, створені після Другої Світової та благополучно забуті на півстоліття. Витягають гармати виробництва кінця 40-х-50-х, зчищають іржу, змащують і роблять повну ревізію - які ще повоюють, а які треба посилати на переплавку. Але навіть на ті гармати, які визнали придатними, дивляться іронічно - "Зброя одного пострілу". І гармата одноразова та розрахунок, якому потрапить до рук таке "щастя", теж одноразовий
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10.09.2022 11:12 Відповісти
А что может случиться с пушкой на консервации, что ей вдруг разорвёт ствол?
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10.09.2022 11:51 Відповісти
С пушкой, находящейся на хранении 70 лет, из которых последние 50 лет ею никто не занимался, при реальном боевом применении может случиться абсолютно ВСЁ!!!
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10.09.2022 11:54 Відповісти
Ничего не может. Пушки могут храниться практически вечно. Там нечему портиться.
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10.09.2022 12:06 Відповісти
Насчет вечности вы загнули.
Металл стареет сам по себе, без всяких нагрузок
Есть еще такая штука - дефекты металла, которые проявляются со временем.
Их ничто не обнаружит, ни один метод контроля.
Обнаружить их может только время.
Для примера. Внутренняя коррозия металла ствола, разрастается во все стороны со скоростью 0,1 мм в год. За 10 лет 1 мм, за за 50 лет - 5 мм.
И каверна готова.
Внешне все нормально, даже контрольный выстрел выдержит, а при серийной эксплуатации рванет в любой момент
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10.09.2022 12:20 Відповісти
Нет. Металл не стареет. Есть термин усталость металла, но на хранении "он не устаёт". И никакой внутренней коррозии в нём быть не может. Коррозия бывает только внешняя.
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10.09.2022 12:27 Відповісти
Ценю вашу убежденность, но если бы я своими глазами не видел как рвутся абсолютно надежные и проверенные металлические изделия, то и поверил бы вам.
Правда, это были не стволы, а газовые трубы.
Но в принципе, одно и то же. Да, они были практически новые.
А вот на изделия 70-летней давности ни один производитель гарантии не даст без разницы на супер-пупер хорошие условия хранения.
А какими в реальности бывают "супер-пупер" условия на советско-российских воинских складах, известно давно и известно хорошо.
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10.09.2022 12:40 Відповісти
А у меня новый полотенцесушитель потёк. Но он потёк бы и через 100 лет хранения в том же месте. Брак он и есть брак. Поскольку металл не живой организм, то дефекты в нём разрастаться могут только под действием внешней среды. Вероятность серьёзной коррозии ствола пушки (очень толстый и очень качественный металл) мизерна даже в плохих условиях хранения.
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10.09.2022 12:46 Відповісти
За полотенцесушитель примите мои соболезнования и один хороший совет - не покупайте дешевый китайский товар. Себе дороже.
Лучше поищите качественные европейские изделия
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10.09.2022 12:50 Відповісти
Люблю займатися на кухні різними рецептами та сумішами. Блендер у таких справах необхідний. Протягом 2 років у мене зламалися 3 ручні блендери "Made in Сһіпа" і все з різних причин - мотор, електрошнур, ножі. Пішов у фірмовий магазин і попросив показати добрий і головне НЕКИТАЙСЬКИЙ блендер. Наші, фірма Бош, але виробництво Poland.
Ціна, як троє зламаних разом, але працює і працює і працює і скільки років уже не пам'ятаю. Та економіка, яку осягнеш не лекціями, а кишенею
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10.09.2022 13:43 Відповісти
пылесос бош ,сделан Германии ,сломался при втором включении.
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10.09.2022 14:52 Відповісти
Вас обманули, это был не германский Бош, а шанхайский барс.
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10.09.2022 15:19 Відповісти
С ядрёным, судя по всему, похожая картина? Там же техника намного более деликатная, тоже ведь явно не самосовершенствуется со временем
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10.09.2022 12:33 Відповісти
С ядреным оружием поступают проще.
Подошел срок окончания эксплуатации, а замены нет.
Не беда, на бумаге этот срок продляют еще на 15 лет и стоит изделие как новенькое. А что будет при реальном использовании?
Да кого это колышет
Как в известной байке про Ходжу Насреддина и говорящего осла - За 15 лет много чего может произойти. Или шах умрет, или я умру или осел сдохнет
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10.09.2022 12:46 Відповісти
Ядерное оружие каждые сколько-то лет перебирают. Уран/плутоний чистят от образовавшихся продуктов распада, облучённую механику/электрику/тротил меняют. Для этого есть специальный завод в ранее секретном (сейчас не знаю) городе Заречный, по сути пригород Пензы.
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10.09.2022 12:50 Відповісти
путин хочет воевать как сталин, да вот только народу у него столько нет, чтобы трупами по сталински забрасывать... но дедушка, судя по всему, этого не знает.
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10.09.2022 12:46 Відповісти
Да, в этом вопросе товарищ Сталин поступил неразумно.
В той войне людишек до дна выбрал и не подумал о том, что его сменщикам тоже придет охота повоевать.
Как там воевали "великие маршалы победы" - "Людей не жалеть, трупы не считать, бабы еще нарожают".
Правильно считали, но вот незадача - бабы рожать почему то не захотели, а производить людей на заводах, как снаряды, еще не научились
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10.09.2022 12:56 Відповісти
сегодняшнее население россии сопоставимо с населением россии начала 19 века, 200 лет войн за счет людишек. Глупые сралины-путины не понимают, что главной ценностью (даже с воееной точки зрения, а не гуманистической) есть человек, а не ржавый танк/пушка... Очень показательно как эти жуковы нарядили лугандонское ополчение в форму 40-х гг, выдали им сидры и винтовки мосина, - какой-то деятель, наверняка, получил за это орден. А че, - пропадают на складе давайте пустим их в дело, а мясо не жалко, ему еще персии платить...
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10.09.2022 13:17 Відповісти
Именно, что так.
Сегодня, как никогда ярко, проявилась вековая тенденция россии - человек для государства. а не как в странах нормальных, государство для человека.
Он, этот принцип, боль-мень работал, пока существовал класс русских крестьян, который послушно восполнял людскую массу, которую в своих авантюрах выбивали "великие цари и полководцы".
Но первое, что сделал товарищ сталин, уничтожил крестьянское сословие.
А потом начались все многочисленные "...ации", а потом война, а потом водка, и приплыли. Россия вымирает.
Впрочем, не будем ее жалеть, туда ей и дорога.
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10.09.2022 13:31 Відповісти
Особливо Х-22 просто збивати. 4 маха. ИксПЕРД.
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10.09.2022 11:12 Відповісти
якось похрєн з якого залишку по нас довбять й вбивають..чи з 43% чи з 25%

раніше він волав, що рфії північна корея щось підкине..
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10.09.2022 11:19 Відповісти
Тільки от с-300 у них 7000. Цього на роки їм вистачить.
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10.09.2022 11:21 Відповісти
Дальність не та у С-300..
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10.09.2022 11:39 Відповісти
Кацапська рухлядь , якою вони гатять по нашим містам , також вбиває
І перетворює все в руїни , пане Резніков , тому розслаблятися зарано !!
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10.09.2022 11:24 Відповісти
ще з березня ставлюсь скептично до таких повідомлень
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10.09.2022 11:29 Відповісти
Битва за Харків... Ми майже замкнули росіян біля Купянська https://www.youtube.com/watch?v=6IPGuNu4MBU

ще трохи і їх можна з флангів взяти в повне кільце
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10.09.2022 11:33 Відповісти
Не гріє . Якби цеи залишок вони на міждуусобицю використовували а вони ж по нас шмаляют.
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10.09.2022 11:37 Відповісти
Краще б звітував що і скільки при ньому закуплено для ВСУ. Було б цікавіше.
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10.09.2022 11:59 Відповісти
А ці ракети рахують 7 місяць...
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10.09.2022 12:13 Відповісти
Це той, що зимовою формою забезпечив усе населення країни з дітьми включно?
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10.09.2022 12:24 Відповісти
Зрадое...ам обьясняю, хотя и бесполезно.
Важен не просто факт применения, важен масштаб, количество ударов.
Один калибр в неделю или 100 калибров в неделю есть разница? Для зрадое..ба нет )
Тоже самое касается Искандеров, один выстрел или сотня? Благодаря тому, что их расстреляли основательно, сейчас нечем им крыть по нашим наступающим войскам.
Старые Х-шки, тут сложнее. Есть реально старые, есть модернизированные. Вторых тоже осталось мало, в ход идут всё больше старых. Ониксов тоже остается мало. Всё чаще бьют С-300, но это только по ближним к линии фронта городам можно применять, да и толку мало.
Отсюда вывод, ракетный террор они продолжать могут, но ГОРАЗДО меньшей интенсивности и эффективности. Включите мозги... один доллар или сотня долларов разницу понимаете? И то и другое деньги, но сумма разная. Об этом и речь.
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10.09.2022 12:52 Відповісти
победные реляции зелени и его экспертов на меня действуют хуже плохих новостей .
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10.09.2022 14:57 Відповісти
Ну що, икспЕрд, допомогли твої 3 ешелони Дніпру? ******* менше потрібно. І мовчки робити свою справу, а не піаритись.
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11.09.2022 11:06 Відповісти
 
 