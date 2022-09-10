Переброшенные на юг "кадыровцы" держатся далеко от передовой, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская разведка фиксирует переброску Россией "кадыровцев" на юг Украины, однако те держатся как можно дальше от передовых позиций.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это (переброска "кадыровцев" на юг - ред.) фиксируется, но, опять же, эти ток-ток войска, наверное, не тот объектив с собой взяли для съемок своих достижений… Они держатся достаточно далеко, осознавая силу нашего огневого контроля, который распространен полностью по правому берегу Днепра и достает немного левый берег. И они пытаются держаться подальше, чтобы не попадать в зону поражения", - сказала Гуменюк.
В то же время, по ее словам, резервы, которые подтягиваются на правый берег по искусственно созданным захватчиками альтернативным переправам, составляют "этакий "пенсионный фонд лнр", которым 55-60 лет, от которых отказываются даже подразделения, которые они приходят усиливать".
Пресс-секретарь также подтвердила, что увеличивается количество попыток захватчиков сдаваться в плен, однако российские военные попадают под огонь своих же командиров, пытающихся помешать этому. Поэтому идет системная работа с российскими войсками, которых ВСУ призывают сдаваться в плен.
Гуменюк также отметила, что быстрее россиян из захваченных населенных пунктов бегут коллаборанты, поскольку знают об ответственности, которая их ждет после освобождения территорий.
Пожалуйста, подождите...
А може вони там, де треба? Такий собі "заградотряд" в славних традиціях улюбленого ****** совка? Скрєпнєнько, чо!
https://twitter.com/i/status/1568555684643409920
Чеченська література - література чеченською мовою, або написана чеченськими авторами на деяких інших мовах. Зародилася на основі християнських, а пізніше ісламських богословних текстів, а також місцевого різноманітного фольклору - усної народної творчості, в якому століттями відточувалася філософська думка, мова, художні образи і символи вайнахів. Іноді, разом з інгуською літературою, об'єднується в одну літературну спільність, в зв'язку з близькістю мов і схожістю історичних доль етнічно споріднених народів - чеченців і інгушів.
Література створена за допомогою чеченської писемності почала своє існування з 1925-1927 років, коли було введено це письмо, спочатку на основі латиниці, пізніше кирилиці.
Джерелами виникнення художньої літератури в Чечні є багата усна народна творчість - «Нартський епос», народні пісні, перекази, казки. На місцевий фольклор вплинули історичні процеси пережиті вайнахів, а також взаємозв'язку з іншими кавказькими мистецькими традиціями. У грузинських джерелах є згадки про листування грузинською мовою між вайнахською старійшиною і грузинськими царями. У наступні часи, в зв'язку з поширенням іншої релігії - ісламу, місцевих інтелектуалів влаштовувала прихильність до арабської середньовічної культури з її багатою мусульманською літературною традицією і арабською графікою. Поява на території нинішньої Чечні перших зразків письмової літератури арабською мовою відноситься до кінця XV століття.
Самобутніми формами чеченської літератури можна вважати перші родові хроніки цього народу - тептари - історичні тексти, в яких викладалася історія і генеалогія певної сім'ї-роду (тайпа) протягом тривалого часу, а також найбільш важливі події в житті тайпа і всього народу. Згідно з фольклорними матеріалами, ці записи робилися на шкірі, на дереві і на камені.
Основоположником чеченської радянської літератури став Саїд Бадуєв, автор першої чеченської повісті «Голод». В кінці 1920-х - початку 1930-х років він написав різні оповідання, п'єси і роман присвячений проблемі емансипації жінок - «Петімат». Широку популярність в ці роки набула творчість поетів і письменників Саїдбея Арсанова (роман «Два покоління»), Шамсуддіна Айсханова, А. Дудаєва, Арбі Мамакаєва, Магомета Мамакаєва, Нурдіна Музаєва, Ахмада Нажаєва, Халіда Ошаєва, Ібрагім-Бека Саркаєва та інших.
"Маниакальная ненависть к Чеченцам объясняется подсознательной завистью людей, обделенных генами мужества, нравственности, интеллекта".
("Общая газета" 24.04.1997 года)
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954)
Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» - В. И. Ленин
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». - Иван Тургенев
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин