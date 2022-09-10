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Перекинуті на Південь "кадирівці" тримаються далеко від передової, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

Українська розвідка фіксує перекидання Росією "кадирівців" на Південь України, однак ті тримаються далеко від передових позицій.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це (перекидання "кадировців" на Південь. - Ред.) фіксується, але, знов-таки, ці тік-ток війська, напевне, не той об’єктив з собою взяли для зйомок своїх досягнень… Вони тримаються досить далеко, усвідомлюючи силу нашого вогневого контролю, який поширений повністю по правому березі Дніпра і дістає трохи лівий берег. І вони намагаються триматись подалі, щоб не потрапляти в зону ураження", - сказала Гуменюк.

Водночас, за її словами, резерви, які підтягуються на правий берег штучно створеними загарбниками альтернативними переправами, становлять "такий собі "пенсійний фонд ЛНР", яким 55-60 років, від яких відмовляються навіть підрозділи, які вони приходять посилювати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках фронту на Півдні, - ОК "Південь"

Речниця також підтвердила, що збільшується кількість спроб загарбників здаватися в полон, однак російські військові потрапляють під вогонь своїх же командирів, які намагаються завадити цьому. Тож триває системна робота з російськими військами, яких ЗСУ закликають здаватися в полон.

Гуменюк також зауважила, що швидше за росіян із захоплених населених пунктів тікають колаборанти, оскільки знають про відповідальність, яка їх чекає після визволення територій.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
❗Волчанск. Часть российской армии отводят на территорию россии. Лиман. Освобожден полностью.
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10.09.2022 15:47
+17
Так вони заградотряди вбивають кацапів в основному
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10.09.2022 15:45
+15
Это просто сброд набранный из дагестанцев и местного уголовного отребья а свою гвардию Кадыров бережет для захвата Кавказа после развала Лапотной Орды.
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10.09.2022 15:46
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Боїться пуйло овцетрахів...
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10.09.2022 15:44 Відповісти
вони не ******* свинину.. подальше від касабів..
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10.09.2022 15:44 Відповісти
Так вони заградотряди вбивають кацапів в основному
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10.09.2022 15:45 Відповісти
Канашенков на брехинге сообщил что: "Украинские войска с позором бегут за нашими войсками.." )
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10.09.2022 16:06 Відповісти
Это просто сброд набранный из дагестанцев и местного уголовного отребья а свою гвардию Кадыров бережет для захвата Кавказа после развала Лапотной Орды.
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10.09.2022 15:46 Відповісти
береже задля спротиву бійцям за незалежнісь Чеченської республіки Ічкерія
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10.09.2022 15:56 Відповісти
береже для штурму кремля і щоб відбирати потім в кацапів майно
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10.09.2022 17:00 Відповісти
Лісів там нема - ніде з деревами воювати…
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10.09.2022 15:46 Відповісти
Хто б сумнівався...
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10.09.2022 15:46 Відповісти
вони на пердовій...
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10.09.2022 15:46 Відповісти



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10.09.2022 15:47 Відповісти
Значить хтось, чиє «місце» вони зайняли, поїхав на передову
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10.09.2022 15:47 Відповісти
❗Волчанск. Часть российской армии отводят на территорию россии. Лиман. Освобожден полностью.
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10.09.2022 15:47 Відповісти
Заградотряди нквд для лднр та орків рф - дуже цікаво - хто більше заїбашить полків - буряти, або чечени? Я, за ЗСУ - перше місце.
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10.09.2022 15:47 Відповісти
Відключити їм ютуб самі з'їбуть
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10.09.2022 15:47 Відповісти
Надо запустить дезу что мы хаймарсы перед пуском смазываем салом.
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10.09.2022 15:47 Відповісти
Идея хороша. Это немного увеличит дальность полёта ракет.
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10.09.2022 16:11 Відповісти
а яка це деза, якщо ми так і робимо? Стволи і ракети змащують салом і ракета вилітає плавно і летить скоріше і далі. Про це всі знають.
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10.09.2022 19:08 Відповісти
А на фига нам пленные лугандонцы их обменная ценность нулевая,никому не нужный биомусор?
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10.09.2022 15:48 Відповісти
Лугадонцы нужны на эксперименты: сколько розг надо всыпать, чтобы людьми стали
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10.09.2022 16:14 Відповісти
Марна справа, які можуть бути експерименти над екскрементами!
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10.09.2022 16:40 Відповісти
"Вони тримаються досить далеко" Джерело: https://censor.net/ua/n3366286

А може вони там, де треба? Такий собі "заградотряд" в славних традиціях улюбленого ****** совка? Скрєпнєнько, чо!
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10.09.2022 15:49 Відповісти
где-то мокшан покрошили не хило.....
https://twitter.com/i/status/1568555684643409920
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10.09.2022 15:49 Відповісти
там кишки треба позмивати...
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10.09.2022 15:52 Відповісти
Там же пишуть,що рузьке звалили з Сватово. Є підозра,тікають по всім фронтам,а депутати в москві почали масово писати ху.лу УХАДІ в АТСТАВКУ
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10.09.2022 15:56 Відповісти
та я слышал про Сватово, но что-то сомневаюсь.....
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10.09.2022 15:59 Відповісти
ну і чому б їм не було триматися ще далі від передової, в Чечні наприклад?
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10.09.2022 15:50 Відповісти
Ждут вазилина фуру!Бо очько горитеме!!!
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10.09.2022 15:50 Відповісти
кадирівці це найцінніший матеріал для обміну полоненими
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10.09.2022 15:50 Відповісти
Як говорилось в одній казці «і королєвская (може кадирівська?) охрана смєло бросілась наутьок»
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10.09.2022 15:51 Відповісти
Ну так було ж відео, що у дирківців на формі напис "на Киев" і як в ній показуватися під Херсоном ? У дома всі вівці засміють.
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10.09.2022 15:51 Відповісти
печалька.....
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10.09.2022 15:52 Відповісти
але виживуть далеко не всі сепари ...
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10.09.2022 16:11 Відповісти
"Воронежский котел", интересная идея.
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10.09.2022 16:22 Відповісти
мне тоже нравится! ))
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10.09.2022 16:24 Відповісти
Хтож овець буде удовлятворати?А КаДырка ***** овцейоб!!!
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10.09.2022 15:52 Відповісти
Овцеебы бородатые в мини юбках могут разве что с пустыми зданиями воевать поправляя стринги
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10.09.2022 16:00 Відповісти
Кабыловцы отсевают рашенмит с тыла,чтоб не убегали..
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10.09.2022 16:03 Відповісти
Кабздыровцы знают что ЗСУ смазывает патроны салом?
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10.09.2022 16:03 Відповісти
Чеченці єдиний народ на пострадянському просторі з якими відмовляюсь мати справу. На мою особисту думку, яка сформувалась протягом двох років спостереження за ними в совєцькій армії, це абсолютно аморальні типи. Навіть кацапи в порівнянні з чеченцями в плані віроломства і надбаної психопатії виглядають "піонерами в коротких штанцях". Де б вони не зявлялись їх швидко починають зневажати і ненавидіти. Україна не виняток. Ніколи не чув про порядного чеченця. Завжди це якесь кримінальне і нахабне лайно яке холуйствує перед сильнішим (потрібнішим в даний момент) і всіляко намагається "возвиситись" за рахунок приниження слабших. І при цьому завжди керуючись егоїзмом підставляє всіх з ким має справу. Цих типів потрібно постійно бити бо тільки фізичну силу вони визнають в якості аргумента. Розум відсутній повністю. Так склалось історично. Жодного винятку за все життя не зустрічав. Теоретично мають бути, але до нас завжди приїздять якісь бандити, злодюги, аферисти, а в самій Чечні вже давно править тейп "беной" на чолі з дебілом Кадировим... Не має жодного чеченського поета, філософа, музиканта, художника, майстра свої справи, інженера, винахідника, архітектора. Вони не здатні отримувати освіту... Зате катів, садистів, вбивць, гвалтівників, брехунів, холуїв, "злодіїв в законі", рекетирів, домашніх тиранів валом...
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10.09.2022 16:06 Відповісти
Абреки.
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10.09.2022 16:12 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2

Чеченська література - література чеченською мовою, або написана чеченськими авторами на деяких інших мовах. Зародилася на основі християнських, а пізніше ісламських богословних текстів, а також місцевого різноманітного фольклору - усної народної творчості, в якому століттями відточувалася філософська думка, мова, художні образи і символи вайнахів. Іноді, разом з інгуською літературою, об'єднується в одну літературну спільність, в зв'язку з близькістю мов і схожістю історичних доль етнічно споріднених народів - чеченців і інгушів.

Література створена за допомогою чеченської писемності почала своє існування з 1925-1927 років, коли було введено це письмо, спочатку на основі латиниці, пізніше кирилиці.

Джерелами виникнення художньої літератури в Чечні є багата усна народна творчість - «Нартський епос», народні пісні, перекази, казки. На місцевий фольклор вплинули історичні процеси пережиті вайнахів, а також взаємозв'язку з іншими кавказькими мистецькими традиціями. У грузинських джерелах є згадки про листування грузинською мовою між вайнахською старійшиною і грузинськими царями. У наступні часи, в зв'язку з поширенням іншої релігії - ісламу, місцевих інтелектуалів влаштовувала прихильність до арабської середньовічної культури з її багатою мусульманською літературною традицією і арабською графікою. Поява на території нинішньої Чечні перших зразків письмової літератури арабською мовою відноситься до кінця XV століття.

Самобутніми формами чеченської літератури можна вважати перші родові хроніки цього народу - тептари - історичні тексти, в яких викладалася історія і генеалогія певної сім'ї-роду (тайпа) протягом тривалого часу, а також найбільш важливі події в житті тайпа і всього народу. Згідно з фольклорними матеріалами, ці записи робилися на шкірі, на дереві і на камені.

Основоположником чеченської радянської літератури став Саїд Бадуєв, автор першої чеченської повісті «Голод». В кінці 1920-х - початку 1930-х років він написав різні оповідання, п'єси і роман присвячений проблемі емансипації жінок - «Петімат». Широку популярність в ці роки набула творчість поетів і письменників Саїдбея Арсанова (роман «Два покоління»), Шамсуддіна Айсханова, А. Дудаєва, Арбі Мамакаєва, Магомета Мамакаєва, Нурдіна Музаєва, Ахмада Нажаєва, Халіда Ошаєва, Ібрагім-Бека Саркаєва та інших.
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10.09.2022 16:18 Відповісти
Ну і що вони мають зараз? Пару "білих воронів" столітньої давності не зробило їх кращими? У них немає свого "Кобзаря" - нічого окрім "сльозливого шансону" в їх родинах не слухають. Старійшини, яких вони буцім то "поважають", насправді залякані тейпом "беной" старці з явними ознаками деменції. За всіма ознаки IQ чеченців такий самий як у диких племен Африки і в гетто США -70-75 одиниць.
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10.09.2022 16:28 Відповісти
А Ви що, проводили дослідження в Ічкерії на замовлення Дона кадирова? Тоді оголосіть свій IQ. Від Вашого допису рашистським презирством до "інородців" смердить.
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10.09.2022 19:07 Відповісти
Мова, як вказано відразу, саме про чеченців як виключення і всі узагальнення зроблені на основі власного досвіду (що не є об'єктивним і про це теж вказано). Зараз мій IQ (методика Амтхауера) 122 одиниці і щороку поступово знижується. Не бо зна що, але вище середнього. В 2018 середній IQ абітурієнтів в Україні був лише 95. А вже в 2019 вони проголосували "по пріколу" за Зєлєнского...
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10.09.2022 19:48 Відповісти
Можливо, Дудаєв? Ні?
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10.09.2022 17:00 Відповісти
Дудаєв це виняток який, власне, підтверджує правило. Тейп "беной" раніше був тейпом воїнів. Чеченці не починали будь які "військові набіги не залучившись підтримкою цього тейпу. Після 1 та 2-ї чеченських війн тейп "беной" складає 60% населення Чечні. Решту тейпів (до війн їх було 62) фактично винищили. Сьогодні це тейп карателів, зрадників та покидьків. Недоумка Кадирова ФСБ зробили лідером лише тому що лідером тейпу був його батько - штатний співробітник КГБ, який грав роль релігійного лідера і зрадив чеченський народ. 40% чеченців, які не належать до тейпу "беной" перетворені на заляканих рабів у власній країні...
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10.09.2022 18:53 Відповісти
Ви, здається, забули про відчайдушний героїчний спротив чеченського народу російській агресії. Забули про Джохара Дудаєва, котрий керував цим чудовим народом, про Ісу Мунаєва, що загинув в Україні, боронячи нашу землю на чолі чеченського загону. Соромтеся! Так склалося, що підступна російська влада зуміла купити зрадників цього народу, зміцнити їх захмарним фінансуванням. В результаті кадирівська шайка витіснила або знищила всіх, хто не згідний з цим дикунським керівництвом. Скільки чеченців покинули рідний край і роз'їхались по світу. Ви б образились, якби про українців судили лише за зрадниками та покидьками.
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10.09.2022 19:02 Відповісти
НБ, не стану комментировать твой поросячий понос, просто отвечу словами Общей газеты.
"Маниакальная ненависть к Чеченцам объясняется подсознательной завистью людей, обделенных генами мужества, нравственности, интеллекта".
("Общая газета" 24.04.1997 года)
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10.09.2022 19:20 Відповісти
А літаки падають тому що "газети про це пишуть"...
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10.09.2022 19:51 Відповісти
НБ, шаболда ты русняцкая, вот что пишут про ваш ублюдочный народ, ваши авторитеты.

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954)

Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» - В. И. Ленин

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». - Иван Тургенев

"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
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11.09.2022 01:57 Відповісти
овечо-віслячі війська дона-гондона
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10.09.2022 16:18 Відповісти
армія)
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10.09.2022 16:27 Відповісти
Так кадирівські вівцейоби вміють тільки над неозброєними, жінками та стариками знущатися. А там де стріляють туди ні-ні... Ну хіба шо загрдотрядами поработать ще можуть...
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10.09.2022 16:20 Відповісти
Вичислити і точкою У привітати .
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10.09.2022 16:43 Відповісти
Заградотряд, щоб не бігли у рашку.
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10.09.2022 16:54 Відповісти
Сцікуни ****** цапами.
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10.09.2022 17:19 Відповісти
жаль,а так хотілось шерсті,бо йде зима,ЗСУ потрібні носки.
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10.09.2022 17:37 Відповісти
потрапляють під вогонь своїх же командирів -А що, не можна їх тупо пристрелити перед тим, як викинути білий прапор?
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10.09.2022 17:57 Відповісти
 
 