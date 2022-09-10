Российские войска попали в котел в Изюме, - Бутусов. ФОТО
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Подразделения нескольких дивизий ВС РФ не успели бежать из Изюма и попали в окружение. Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ очень аккуратно и эффективно уничтожают врага.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российские войска попали в котел в Изюме. Подразделения нескольких дивизий ВС РФ не успели бежать из Изюма и попали в окружение. Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады, одного из самых боеспособных соединений Вооруженных сил Украины, очень акуратны. На фото на экране оператора - дорога и уничтоженный российский танк Т-72Б3 на улице Изюма. Все российские военнослужащие, бросающие оружие, сразу передаются нашим спецслужбам для обмена пленными, а сопротивляющихся последовательно и аккуратно уничтожают. Так, чтобы избежать собственных жертв. Путин и российские генералы бросили без помощи в котле и сливают остатки российских кадровых войск", - рассказал журналист.
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(фото, видео)
https://ria-m.tv/news/295207/v_melitopole_torgovka_nijnim_belem_grozitsya_sdat_rashistam_pustyie_kvartiryi_%28foto_video%29.html
12 августа 2022
Так случилось, что Центральный и "Образцовый" рынки Мелитополя стали рассадником сепаратистов.
Здесь с шампанским отмечали день рассеи прямо разложив еду на прилавках с товаром.
Хотя, похоже, некоторым предпринимателям все равно что отмечать, хоть день освобождения Африки, лишь бы повод выпить был. Именно этот рынок облюбовали российские солдаты. Здесь к ним особенно любезны.
Дошло до того, что на этом рынке коллаборанты уже даже не выходя из-за прилавка записывают видеообращения в которых призывают жалеть русских солдат. Прославилась на фоне бюстгальтеров и трусов местная любительница «узкого мира» Инна Шелудько. После просмотра этого видео всем покупателям рекомендовано обходить стороной этот киоск. Или, как минимум, держать язык за зубами, чтобы не оказаться в плену у рашистов.
Себя эта дама необъятных размеров называет блогером. И частенько выкладывает разного рода откровенную «дичь» в эфире вроде восхищения российской пайкой в виде дармовых макарон и тушенки от оккупантов.
Однако этим Шелудько решила не ограничиваться. Жители Мелитополя, которые выехали из города из-за своей проукраинской позиции стали жаловаться на то, что богиня маркетинга в сфере трусов и бюстгалтеров грозится направо и налево сдать в комендатуру адреса пустующих квартир из которых эвакуировались люди. Мелитопольцы задают резонный вопрос: что делать в таком случае?
Но и это еще не все. Коллаборантка из Мелитополя уже договорилась до обвинения жены Президента Елены Зеленской в том, что она просит у мирового сообщества помочь Украине с поставками оружия в борьбе со страной-террористом россией. А от самого Зеленского мелитопольская коллаборантка требует стать на колени перед путиным. Как говорится, без комментариев.
В случае, если вам известны факты сотрудничества каких-либо лиц с оккупантами Мелитополя, просим анонимно подавать указанную информацию на специально созданный электронный ящик: [email protected]
Подробнее о возможных формах сотрудничества с оккупационной администрацией и формате предоставления информации - в чат-боте Мелитопольского городского совета:
Вкладка «Сообщить о коллаборанте».