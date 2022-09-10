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Российские войска попали в котел в Изюме, - Бутусов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Подразделения нескольких дивизий ВС РФ не успели бежать из Изюма и попали в окружение. Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ очень аккуратно и эффективно уничтожают врага.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российские войска попали в котел в Изюме. Подразделения нескольких дивизий ВС РФ не успели бежать из Изюма и попали в окружение. Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады, одного из самых боеспособных соединений Вооруженных сил Украины, очень акуратны. На фото на экране оператора - дорога и уничтоженный российский танк Т-72Б3 на улице Изюма. Все российские военнослужащие, бросающие оружие, сразу передаются нашим спецслужбам для обмена пленными, а сопротивляющихся последовательно и аккуратно уничтожают. Так, чтобы избежать собственных жертв. Путин и российские генералы бросили без помощи в котле и сливают остатки российских кадровых войск", - рассказал журналист.

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Российские войска попали в котел в Изюме, - Бутусов 01
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Топ комментарии
+131
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10.09.2022 20:02
+101
Ізюм будеш?

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10.09.2022 20:05
+94
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10.09.2022 20:04
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Страница 3 из 3
А тепер до по справжньому гарних новин
Збройні Сили України звільнили Великобурлуцьку громаду, де жили 38 бабаків, зокрема бабак-віщун Тимко
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10.09.2022 21:12 Ответить
Слава героям! Сподіваюсь з бабаками все гаразд)
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10.09.2022 21:21 Ответить
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10.09.2022 22:13 Ответить
тимко брехал правда как сивый мерин, ну то ладно)
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10.09.2022 23:15 Ответить
Слава Львівським десантникам!
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10.09.2022 21:14 Ответить
що б муха з того котла не зажужжала!
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10.09.2022 21:20 Ответить
ну як не порадіти такій новині?
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10.09.2022 21:47 Ответить
Ну шо кацапи, жест доброї волі тепер в Ізюмі ? 🤣
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10.09.2022 23:17 Ответить
Наша львівська 80-ка десантура крошить орків під Ізюмом. Там мій дружбанчик зараз крошить орків - пєтухів!
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10.09.2022 23:19 Ответить
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10.09.2022 23:20 Ответить
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10.09.2022 23:22 Ответить
Красені!Скарб України.Бережи Господь їх,і всіх наших воїнів.
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10.09.2022 23:47 Ответить
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10.09.2022 23:34 Ответить
фото дуууууууууууже інформативне щодо оточення кацапів.
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10.09.2022 23:46 Ответить
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11.09.2022 00:13 Ответить

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11.09.2022 00:47 Ответить
Прочитав дивізії СС РФ. А нє, помилився. Покидьки навіть рядом не стояли. Нашим непереборної вдачі!!!
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11.09.2022 01:14 Ответить
11 вересня до Ізюма мав приїхати газманов з програмою "расєя здєсь навсєгда", але приїхав тільки кобзон...
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11.09.2022 06:34 Ответить
МЫ,КАЗАХИ ВСЕГДА ВЕРИЛИ ВАМ,ГЕРОИ УКРАИНЫ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА ВАМИ. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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11.09.2022 07:56 Ответить
В Мелитополе торговка нижним бельем грозится сдать рашистам пустые квартиры
(фото, видео)

https://ria-m.tv/news/295207/v_melitopole_torgovka_nijnim_belem_grozitsya_sdat_rashistam_pustyie_kvartiryi_%28foto_video%29.html

12 августа 2022



Так случилось, что Центральный и "Образцовый" рынки Мелитополя стали рассадником сепаратистов.

Здесь с шампанским отмечали день рассеи прямо разложив еду на прилавках с товаром.
Хотя, похоже, некоторым предпринимателям все равно что отмечать, хоть день освобождения Африки, лишь бы повод выпить был. Именно этот рынок облюбовали российские солдаты. Здесь к ним особенно любезны.

Дошло до того, что на этом рынке коллаборанты уже даже не выходя из-за прилавка записывают видеообращения в которых призывают жалеть русских солдат. Прославилась на фоне бюстгальтеров и трусов местная любительница «узкого мира» Инна Шелудько. После просмотра этого видео всем покупателям рекомендовано обходить стороной этот киоск. Или, как минимум, держать язык за зубами, чтобы не оказаться в плену у рашистов.

Себя эта дама необъятных размеров называет блогером. И частенько выкладывает разного рода откровенную «дичь» в эфире вроде восхищения российской пайкой в виде дармовых макарон и тушенки от оккупантов.



Однако этим Шелудько решила не ограничиваться. Жители Мелитополя, которые выехали из города из-за своей проукраинской позиции стали жаловаться на то, что богиня маркетинга в сфере трусов и бюстгалтеров грозится направо и налево сдать в комендатуру адреса пустующих квартир из которых эвакуировались люди. Мелитопольцы задают резонный вопрос: что делать в таком случае?









Но и это еще не все. Коллаборантка из Мелитополя уже договорилась до обвинения жены Президента Елены Зеленской в том, что она просит у мирового сообщества помочь Украине с поставками оружия в борьбе со страной-террористом россией. А от самого Зеленского мелитопольская коллаборантка требует стать на колени перед путиным. Как говорится, без комментариев.



В случае, если вам известны факты сотрудничества каких-либо лиц с оккупантами Мелитополя, просим анонимно подавать указанную информацию на специально созданный электронный ящик: [email protected]

Подробнее о возможных формах сотрудничества с оккупационной администрацией и формате предоставления информации - в чат-боте Мелитопольского городского совета:

Вкладка «Сообщить о коллаборанте».
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11.09.2022 17:13 Ответить
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