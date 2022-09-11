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Російські війська потрапили в котел в Ізюмі, - Бутусов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Підрозділи кількох дивізій ЗС РФ не встигли втекти з Ізюму і потрапили в оточення. Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ дуже акуратно та ефективно знищують ворога.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські війська потрапили в котел в Ізюмі. Підрозділи кількох дивізій ЗС РФ не встигли втекти з Ізюму, і потрапили в оточення. Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади, одного з найбоєздатніших з’єднань Збройних сил України, дуже акуратно та ефективно знищують ворога. На фото на екрані оператора дорога - знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма. Усі російські військовослужбовці, які кидають зброю, одразу передаються нашим спецслужбам для обміну полоненими, а тих, хто чинить опір, - послідовно та акуратно знищують, так, щоб уникнути власних жертв. Путін та російські генерали кинули без підмоги у котлі та зливають залишки російських кадрових військ", - розповів журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Донбас" захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Калайда. ФОТО

Російські війська потрапили в котел в Ізюмі, - Бутусов 01
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Топ коментарі
+131
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10.09.2022 20:02
+101
Ізюм будеш?

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10.09.2022 20:05
+94
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10.09.2022 20:04
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А тепер до по справжньому гарних новин
Збройні Сили України звільнили Великобурлуцьку громаду, де жили 38 бабаків, зокрема бабак-віщун Тимко
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10.09.2022 21:12 Відповісти
Слава героям! Сподіваюсь з бабаками все гаразд)
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10.09.2022 21:21 Відповісти
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10.09.2022 22:13 Відповісти
тимко брехал правда как сивый мерин, ну то ладно)
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10.09.2022 23:15 Відповісти
Слава Львівським десантникам!
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10.09.2022 21:14 Відповісти
що б муха з того котла не зажужжала!
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10.09.2022 21:20 Відповісти
ну як не порадіти такій новині?
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10.09.2022 21:47 Відповісти
Ну шо кацапи, жест доброї волі тепер в Ізюмі ? 🤣
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10.09.2022 23:17 Відповісти
Наша львівська 80-ка десантура крошить орків під Ізюмом. Там мій дружбанчик зараз крошить орків - пєтухів!
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10.09.2022 23:19 Відповісти
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10.09.2022 23:20 Відповісти
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10.09.2022 23:22 Відповісти
Красені!Скарб України.Бережи Господь їх,і всіх наших воїнів.
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10.09.2022 23:47 Відповісти
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10.09.2022 23:34 Відповісти
фото дуууууууууууже інформативне щодо оточення кацапів.
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10.09.2022 23:46 Відповісти
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11.09.2022 00:13 Відповісти

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11.09.2022 00:47 Відповісти
Прочитав дивізії СС РФ. А нє, помилився. Покидьки навіть рядом не стояли. Нашим непереборної вдачі!!!
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11.09.2022 01:14 Відповісти
11 вересня до Ізюма мав приїхати газманов з програмою "расєя здєсь навсєгда", але приїхав тільки кобзон...
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11.09.2022 06:34 Відповісти
МЫ,КАЗАХИ ВСЕГДА ВЕРИЛИ ВАМ,ГЕРОИ УКРАИНЫ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА ВАМИ. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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11.09.2022 07:56 Відповісти
В Мелитополе торговка нижним бельем грозится сдать рашистам пустые квартиры
(фото, видео)

https://ria-m.tv/news/295207/v_melitopole_torgovka_nijnim_belem_grozitsya_sdat_rashistam_pustyie_kvartiryi_%28foto_video%29.html

12 августа 2022



Так случилось, что Центральный и "Образцовый" рынки Мелитополя стали рассадником сепаратистов.

Здесь с шампанским отмечали день рассеи прямо разложив еду на прилавках с товаром.
Хотя, похоже, некоторым предпринимателям все равно что отмечать, хоть день освобождения Африки, лишь бы повод выпить был. Именно этот рынок облюбовали российские солдаты. Здесь к ним особенно любезны.

Дошло до того, что на этом рынке коллаборанты уже даже не выходя из-за прилавка записывают видеообращения в которых призывают жалеть русских солдат. Прославилась на фоне бюстгальтеров и трусов местная любительница «узкого мира» Инна Шелудько. После просмотра этого видео всем покупателям рекомендовано обходить стороной этот киоск. Или, как минимум, держать язык за зубами, чтобы не оказаться в плену у рашистов.

Себя эта дама необъятных размеров называет блогером. И частенько выкладывает разного рода откровенную «дичь» в эфире вроде восхищения российской пайкой в виде дармовых макарон и тушенки от оккупантов.



Однако этим Шелудько решила не ограничиваться. Жители Мелитополя, которые выехали из города из-за своей проукраинской позиции стали жаловаться на то, что богиня маркетинга в сфере трусов и бюстгалтеров грозится направо и налево сдать в комендатуру адреса пустующих квартир из которых эвакуировались люди. Мелитопольцы задают резонный вопрос: что делать в таком случае?









Но и это еще не все. Коллаборантка из Мелитополя уже договорилась до обвинения жены Президента Елены Зеленской в том, что она просит у мирового сообщества помочь Украине с поставками оружия в борьбе со страной-террористом россией. А от самого Зеленского мелитопольская коллаборантка требует стать на колени перед путиным. Как говорится, без комментариев.



В случае, если вам известны факты сотрудничества каких-либо лиц с оккупантами Мелитополя, просим анонимно подавать указанную информацию на специально созданный электронный ящик: [email protected]

Подробнее о возможных формах сотрудничества с оккупационной администрацией и формате предоставления информации - в чат-боте Мелитопольского городского совета:

Вкладка «Сообщить о коллаборанте».
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11.09.2022 17:13 Відповісти
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