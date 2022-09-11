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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться, - Лавров. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться", – сказал российский министр.

Читайте также: Переговоры с Россией пока невозможны, - Зеленский
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Топ комментарии
+86
Нам язык лошади не знаком . И переводчика нет .
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11.09.2022 14:27
+55
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11.09.2022 14:27
+51
А я думаю він правий. Тільки не те, що складніше домовлятися, а неможливо. Ні з ким. Просто знищувати. Дай, Боже, сили і зброї нашим ЗСУ!
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11.09.2022 14:44
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Именно все правильно он говорит, так как время для переговоров закончатся и начнется капитуляция россии.
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11.09.2022 16:44 Ответить
Какое оно конченое...
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11.09.2022 17:58 Ответить
Коняра проситься підкуватись, а найкращі ковалі в ЗСУ. Чекай, ти другий у черзі після *****.
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11.09.2022 18:01 Ответить
Так то воно так, прочитавши стрічку форуму, тут жодного нема за переговори на умовах *****, але ж...

От вже вкотре зустрічаю повідомлення, що Блінкін позавчора приїзжав до Zе з пропозицією ***** до переговорів з ******... Щойно в передачі Віталія Портнікова на Еспресо про це заявив Валерій Чалий - той самий дипломат, колишній посол України в США... А в нього є свої контакти і Держдепі, і в офісі на Банковій, тим більше, в МЗС.
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11.09.2022 18:31 Ответить
Так то воно так, прочитавши стрічку форуму, тут жодного нема за переговори на умовах *****, але ж...

От вже вкотре зустрічаю повідомлення, що Блінкін позавчора приїзжав до Zе з пропозицією ***** до переговорів з ******... Щойно в передачі Віталія Портнікова на Еспресо про це заявив Валерій Чалий - той самий дипломат, колишній посол України в США... А в нього є свої контакти і Держдепі, і в офісі на Банковій, тим більше, в МЗС.
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11.09.2022 18:32 Ответить
А ти можеш допустить варіант, що Блінкен приїжджав зовсім з іншою метою - щоб випадково "Блазень" не пішов на мирну угоду на умовах *****? Після приїздів Джонсона і його "вливань" "Блазень" "виструнчувався" і його спічі ставали більш "патріотичнішими" та зменшувалися "вибрики" проти патріотів Чому-б не допустить що й Блінкен приїжджав з цією ж метою?
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11.09.2022 18:38 Ответить
Київ не сприймає рекомендації західних партнерів до Києва почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.
Про це йдеться у статті Європейської правди "Ялта близько, переговорів з РФ не буде" про форум Yalta European Strategy, що таємно відбувся у Києві.
Як з'ясувала ЄП, днями під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним. Під час форуму YES кілька українських посадовців публічно заперечили таку можливість, хоча не стали визнавати, від якого з партнерів надходили такі рекомендації.
"Ми (за час війни) навчилися багато чому, і в тому числі навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери", - сказав, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков.
*********
Слава Богу, була і така, але це головна відповідь:
"Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій. Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії" Джерело: https://censor.net/ua/n3366339
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11.09.2022 20:03 Ответить
ты прав аркашка ,твоя жопа шыре
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11.09.2022 18:36 Ответить
Дійсно, конеподібному Лаврову буде складно домовлятися про будь-що, окрім як підписання капітуляції та коли вигляд у коня буде як у побитої собаки.
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11.09.2022 18:38 Ответить
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11.09.2022 18:48 Ответить
О чем и с КЕМ!??
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11.09.2022 18:53 Ответить
С Китаем. О том, сколько миллионов гектаров они заберут Сибири.
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11.09.2022 20:10 Ответить
Я знаю типаж таких как "дядюшка Си" - старая комуняка до мозга костей, упрямый и бескомпромисный (но не без интуиции). Китай собрался начать войну с Тайванем, а значит с США, Японией и нормальной Кореей, поэтому кацапня и КИМы - это его вынужденные союзники.
С Японией имеет смысл вести переговоры о военно-техническом сотрудничестве и разделу паРашки после войны!
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11.09.2022 20:22 Ответить
Дайте йому вівса!
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11.09.2022 19:58 Ответить
OMG, какие же убогие эти *********. ))
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11.09.2022 20:20 Ответить
Мерин и моль.
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12.09.2022 12:38 Ответить
Пішов на...й, мерин!
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12.09.2022 13:08 Ответить
Прочитайте йому всесв.істор.видання Москва!! Народ рос живе від Приднестров'я до Курська.Вони не Росія,Заберіть назву,заберете все.Писала презу,мудаку,йому все одно,яка ваша нац.у нього своя.
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30.01.2023 09:27 Ответить
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