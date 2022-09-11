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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться, - Лавров. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться", – сказал российский министр.
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От вже вкотре зустрічаю повідомлення, що Блінкін позавчора приїзжав до Zе з пропозицією ***** до переговорів з ******... Щойно в передачі Віталія Портнікова на Еспресо про це заявив Валерій Чалий - той самий дипломат, колишній посол України в США... А в нього є свої контакти і Держдепі, і в офісі на Банковій, тим більше, в МЗС.
От вже вкотре зустрічаю повідомлення, що Блінкін позавчора приїзжав до Zе з пропозицією ***** до переговорів з ******... Щойно в передачі Віталія Портнікова на Еспресо про це заявив Валерій Чалий - той самий дипломат, колишній посол України в США... А в нього є свої контакти і Держдепі, і в офісі на Банковій, тим більше, в МЗС.
Про це йдеться у статті Європейської правди "Ялта близько, переговорів з РФ не буде" про форум Yalta European Strategy, що таємно відбувся у Києві.
Як з'ясувала ЄП, днями під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним. Під час форуму YES кілька українських посадовців публічно заперечили таку можливість, хоча не стали визнавати, від якого з партнерів надходили такі рекомендації.
"Ми (за час війни) навчилися багато чому, і в тому числі навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери", - сказав, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков.
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Слава Богу, була і така, але це головна відповідь:
"Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій. Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії" Джерело: https://censor.net/ua/n3366339
С Японией имеет смысл вести переговоры о военно-техническом сотрудничестве и разделу паРашки после войны!