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Предатели бегут с юга Украины быстрее российских войск, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стремоусов

Украинские предатели с юга эвакуируются даже быстрее войск РФ, поскольку понимают, что с возвращением украинской власти на временно захваченные РФ территории будет дана абсолютно адекватная оценка их деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они (предатели. - Ред.) даже бегут впереди войск (РФ. - Ред.), которые тоже постепенно нами оттесняются. Потому что (предатели. - Ред.) понимают, что с возвращением украинской власти на оккупированные территории им точно будут не рады и что будет дана абсолютно адекватная оценка их деятельности. Они в первых рядах эвакуируются", - рассказала она.

Потому, продолжила Гуменюк, предатели пытаются эвакуироваться еще до того, как начнут отходить войска РФ. При этом те, кто пошел на  сотрудничество с россиянами вывозят все то, что награбили, все, что "нажили непосильным своим сотрудничеством с оккупантами".

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Топ комментарии
+51
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11.09.2022 18:04
+23
Они думают что они Рашке нужны? Януковощ с миллиардами убежал и его за пару лет общипали и назад в Украину хотели впихнуть. А ети голожопые предатели нах. нужны на Рашке. Завтра их всех в шинелку и на новую горячую точку перекинут отрабатывать *любовь раzии*.
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11.09.2022 18:11
+19
один сальдо був прозорливый, урыл первый и за чужой счёт ))
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11.09.2022 18:10
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11.09.2022 18:04 Ответить
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11.09.2022 18:21 Ответить
один сальдо був прозорливый, урыл первый и за чужой счёт ))
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11.09.2022 18:10 Ответить
- Достанем из грядущего - не впервой. "Формула любви".
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11.09.2022 18:10 Ответить
Они думают что они Рашке нужны? Януковощ с миллиардами убежал и его за пару лет общипали и назад в Украину хотели впихнуть. А ети голожопые предатели нах. нужны на Рашке. Завтра их всех в шинелку и на новую горячую точку перекинут отрабатывать *любовь раzии*.
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11.09.2022 18:11 Ответить
вчора один з кремлiвських карликiв(медведев)поперся в мiсто тула на вiйськове пiдприэмство,.де закликав прискорити посточання зброi на фронт.все ж захiд дiэ напiв-мiрами забороняючи Украiнi знищувати вiйськову iнфроструктуру в глибинi кацапстану!
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11.09.2022 18:11 Ответить
вспоминается джамшут из Новой Каховки - жив ли он , или ещё служит новой власти...?
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11.09.2022 18:15 Ответить
Нужно менее либеральное и "европейское" законодательство по отношению к изменникам и предателям (не нужно с ними сюсюкаться ни сейчас, ни после войны)!
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11.09.2022 18:18 Ответить
Это бездельники депутаты обязаны подсуетиться и принять поправки к закону,что для коллаборантов никакой "ЗАСТАВЫ"‼️
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11.09.2022 18:34 Ответить
Депутаты послушлое Зе стадо, это Харанту как обычно не хватает решимости и смелости (пока еще не в ЕС есть шанс решить вопрос с предателями и изменниками), впрочем от части он и сам до сих пор коллобарант со всеми своми подельниками !
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11.09.2022 18:44 Ответить
Орки тікають навіть з глибоких тилів лугандонії.
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11.09.2022 18:22 Ответить
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11.09.2022 18:24 Ответить
"нас нє дагоніш .сєрдцє в ладоні. нас нє дагоніш"
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11.09.2022 18:25 Ответить
Очень хотелось бы, чтобы предатель Стремоусов понес наказание.
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11.09.2022 18:25 Ответить
Не передать как нам тут хочется этого.
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11.09.2022 18:38 Ответить
сдохнет, моторола, гиви, захарченко и тд тоже думали что бессмертные.
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12.09.2022 10:34 Ответить
Потекло гівно по трубах...
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11.09.2022 18:36 Ответить
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11.09.2022 18:36 Ответить
АБалецкого в бочке утопить , как его брательника подонка‼️Этот опарыш украл скифское золото из музея Мелитополя и отдал оккупантам‼️
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11.09.2022 18:37 Ответить
Скрепоусов давно сбежал в Воронеж...гнида Балицкий сбежал в Крым временно оккупированный...Зе каже мой Моссад найде усіх...🤣
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11.09.2022 18:48 Ответить
Уже на місті, знімає відосик
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11.09.2022 18:51 Ответить
То, что бегут военные - это ещё не победа. Воинское счастье переменно. То, что бегут колабаранты - это её не победа - это судьба всех колаборантов. Но то, что бегут завезённые оккупантами учителя - это не победа. Это разгром.
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11.09.2022 19:05 Ответить
як хочется щоб путин здох! а фашистская армия хай буде знищена.
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11.09.2022 22:45 Ответить
Это только начало. Самую большую боль парашке нанесет не Украина, а сама парашка, когда начнется гражданская война и все злорадствующие по поводу разрушений в Украине получат свою карму в ответ.
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12.09.2022 10:36 Ответить
 
 