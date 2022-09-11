Предатели бегут с юга Украины быстрее российских войск, - ОК "Південь"

Украинские предатели с юга эвакуируются даже быстрее войск РФ, поскольку понимают, что с возвращением украинской власти на временно захваченные РФ территории будет дана абсолютно адекватная оценка их деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они (предатели. - Ред.) даже бегут впереди войск (РФ. - Ред.), которые тоже постепенно нами оттесняются. Потому что (предатели. - Ред.) понимают, что с возвращением украинской власти на оккупированные территории им точно будут не рады и что будет дана абсолютно адекватная оценка их деятельности. Они в первых рядах эвакуируются", - рассказала она.

Потому, продолжила Гуменюк, предатели пытаются эвакуироваться еще до того, как начнут отходить войска РФ. При этом те, кто пошел на сотрудничество с россиянами вывозят все то, что награбили, все, что "нажили непосильным своим сотрудничеством с оккупантами".

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