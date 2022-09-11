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Зрадники тікають з півдня України швидше за російські війська, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стремоусов

Українські зрадники з півдня евакуюються навіть швидше за війська РФ, оскільки розуміють, що з поверненням української влади на тимчасово захоплені РФ території буде надана абсолютно адекватна оцінка їхній діяльності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Вони (зрадники. - Ред.) навіть біжать попереду військ (РФ. - Ред.), які теж поступово нами відтісняються. Бо (зрадники. - Ред.) розуміють, що з поверненням української влади на окуповані території їм точно будуть не раді і що буде надана абсолютно адекватна оцінка їхній діяльності. Вони в перших рядах евакуюються", - розповіла вона.

Тому, продовжила Гуменюк, зрадники намагаються евакуюватися ще до того, як почнуть відходити війська РФ. При цьому ті, хто пішов на співпрацю з росіянами, вивозять все те, що награбували, все, що "нажили непосильною своєю співпрацею з окупантами".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
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11.09.2022 18:04
+23
Они думают что они Рашке нужны? Януковощ с миллиардами убежал и его за пару лет общипали и назад в Украину хотели впихнуть. А ети голожопые предатели нах. нужны на Рашке. Завтра их всех в шинелку и на новую горячую точку перекинут отрабатывать *любовь раzии*.
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11.09.2022 18:11
+19
один сальдо був прозорливый, урыл первый и за чужой счёт ))
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11.09.2022 18:10
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11.09.2022 18:04 Відповісти
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11.09.2022 18:21 Відповісти
один сальдо був прозорливый, урыл первый и за чужой счёт ))
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11.09.2022 18:10 Відповісти
- Достанем из грядущего - не впервой. "Формула любви".
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11.09.2022 18:10 Відповісти
Они думают что они Рашке нужны? Януковощ с миллиардами убежал и его за пару лет общипали и назад в Украину хотели впихнуть. А ети голожопые предатели нах. нужны на Рашке. Завтра их всех в шинелку и на новую горячую точку перекинут отрабатывать *любовь раzии*.
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11.09.2022 18:11 Відповісти
вчора один з кремлiвських карликiв(медведев)поперся в мiсто тула на вiйськове пiдприэмство,.де закликав прискорити посточання зброi на фронт.все ж захiд дiэ напiв-мiрами забороняючи Украiнi знищувати вiйськову iнфроструктуру в глибинi кацапстану!
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11.09.2022 18:11 Відповісти
вспоминается джамшут из Новой Каховки - жив ли он , или ещё служит новой власти...?
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11.09.2022 18:15 Відповісти
Нужно менее либеральное и "европейское" законодательство по отношению к изменникам и предателям (не нужно с ними сюсюкаться ни сейчас, ни после войны)!
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11.09.2022 18:18 Відповісти
Это бездельники депутаты обязаны подсуетиться и принять поправки к закону,что для коллаборантов никакой "ЗАСТАВЫ"‼️
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11.09.2022 18:34 Відповісти
Депутаты послушлое Зе стадо, это Харанту как обычно не хватает решимости и смелости (пока еще не в ЕС есть шанс решить вопрос с предателями и изменниками), впрочем от части он и сам до сих пор коллобарант со всеми своми подельниками !
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11.09.2022 18:44 Відповісти
Орки тікають навіть з глибоких тилів лугандонії.
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11.09.2022 18:22 Відповісти
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11.09.2022 18:24 Відповісти
"нас нє дагоніш .сєрдцє в ладоні. нас нє дагоніш"
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11.09.2022 18:25 Відповісти
Очень хотелось бы, чтобы предатель Стремоусов понес наказание.
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11.09.2022 18:25 Відповісти
Не передать как нам тут хочется этого.
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11.09.2022 18:38 Відповісти
сдохнет, моторола, гиви, захарченко и тд тоже думали что бессмертные.
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12.09.2022 10:34 Відповісти
Потекло гівно по трубах...
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11.09.2022 18:36 Відповісти
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11.09.2022 18:36 Відповісти
АБалецкого в бочке утопить , как его брательника подонка‼️Этот опарыш украл скифское золото из музея Мелитополя и отдал оккупантам‼️
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11.09.2022 18:37 Відповісти
Скрепоусов давно сбежал в Воронеж...гнида Балицкий сбежал в Крым временно оккупированный...Зе каже мой Моссад найде усіх...🤣
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11.09.2022 18:48 Відповісти
Уже на місті, знімає відосик
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11.09.2022 18:51 Відповісти
То, что бегут военные - это ещё не победа. Воинское счастье переменно. То, что бегут колабаранты - это её не победа - это судьба всех колаборантов. Но то, что бегут завезённые оккупантами учителя - это не победа. Это разгром.
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11.09.2022 19:05 Відповісти
як хочется щоб путин здох! а фашистская армия хай буде знищена.
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11.09.2022 22:45 Відповісти
Это только начало. Самую большую боль парашке нанесет не Украина, а сама парашка, когда начнется гражданская война и все злорадствующие по поводу разрушений в Украине получат свою карму в ответ.
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12.09.2022 10:36 Відповісти
 
 