В Харьковской области предъявили более 100 подозрений в государственной измене

В Харьковской области предъявлены более 100 подозрений в измене, часть из них вручены очно, подозреваемые задержаны.

Об этом в телеграм-канале сообщает Харьковская ОВА со ссылкой на начальника ХОВА Олега Синегубова, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас предъявлено уже более 100 подозрений по территории Харьковской области. Некоторым очно, то есть непосредственно врученные органами прокуратуры, Национальной полиции, Службы безопасности Украины подозрения. И люди задержаны, в том числе военнослужащие Российской Федерации", - отметил Синегубов.

Он отметил, что есть люди, которым заочно объявлено это подозрение.

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"Отчасти эти заочные подозрения перерастут в очные, когда наши Вооруженные Силы будут деоккупировать территории", - уверяет Синегубов.

По его убеждению, к этому необходимо подойти принципиально, потому что речь идет о безопасности нашего государства.