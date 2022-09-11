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В Харьковской области предъявили более 100 подозрений в государственной измене

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

поліція

В Харьковской области предъявлены более 100 подозрений в измене, часть из них вручены очно, подозреваемые задержаны.

Об этом в телеграм-канале сообщает Харьковская ОВА со ссылкой на начальника ХОВА Олега Синегубова, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас предъявлено уже более 100 подозрений по территории Харьковской области. Некоторым очно, то есть непосредственно врученные органами прокуратуры, Национальной полиции, Службы безопасности Украины подозрения. И люди задержаны, в том числе военнослужащие Российской Федерации", - отметил Синегубов.

Он отметил, что есть люди, которым заочно объявлено это подозрение.

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"Отчасти эти заочные подозрения перерастут в очные, когда наши Вооруженные Силы будут деоккупировать территории", - уверяет Синегубов.

По его убеждению, к этому необходимо подойти принципиально, потому что речь идет о безопасности нашего государства.
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Топ комментарии
+11
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11.09.2022 18:31
+10
А мало бути виявлено 100 трупів зрадників. Через місяць ЗЕбуїн їх випустить, от побачите!!
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11.09.2022 18:20
+10
На Бородянщині, піп МП відкрито співпрацював з окупантами, факти є, навіть сюжет від Прямого був.
Ходить на волі і ніхто його не чіпає.
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11.09.2022 18:23
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Оперативно, так і потрібно.
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11.09.2022 18:14 Ответить
А Синєгубову довіряють ???
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11.09.2022 20:32 Ответить
пред`явили 100 підозр - виявили 100 підор!
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11.09.2022 18:18 Ответить
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11.09.2022 18:20 Ответить
"..она проигрывает даже Украине.." Абидна,дааа...
А яким державам було б не взападло програти?
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11.09.2022 19:47 Ответить
А мало бути виявлено 100 трупів зрадників. Через місяць ЗЕбуїн їх випустить, от побачите!!
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11.09.2022 18:20 Ответить
он их и не закроет.. 8 из 10 принайми
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11.09.2022 18:28 Ответить
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11.09.2022 18:29 Ответить
цифру вашу еще доказать надо)
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11.09.2022 18:34 Ответить
Доказывать ,рашистский длбб,ты будешь возле параши ,что не петух
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11.09.2022 19:30 Ответить
у тебя мозг пингвина ,даже не петуха ибо он мог цифру и увеличить.. ясно гребешок)
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11.09.2022 19:35 Ответить
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11.09.2022 19:43 Ответить
а це й не дивно, туди патріотів не брали
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11.09.2022 18:48 Ответить
Мертвого ковальова рахувати?
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11.09.2022 19:49 Ответить
Ух ти аж 100 підозр, ні одного затримання, ні арешту, усіх відпустили, а доля їх як у Нелі Штепи чи як? Через рік у депутати полізуть. На жаль немає норми про позбавлення у громадянських правах. 100 підозр -тільки по адміністрації одного району уже набереться, а то по цілій області... Але і те добре, щоб усі знали, що покарання невідворотне, навіть за кодексом портного-татарова.
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11.09.2022 18:43 Ответить
тим виродкам - тільки розстріл
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11.09.2022 18:22 Ответить
На Бородянщині, піп МП відкрито співпрацював з окупантами, факти є, навіть сюжет від Прямого був.
Ходить на волі і ніхто його не чіпає.
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11.09.2022 18:23 Ответить
тим МП поголовно..по всій Україні треба підозри вручити..й срачельниками гнати з України..гебню кляту
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11.09.2022 18:30 Ответить
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11.09.2022 18:33 Ответить
Коли ж вже прикриють цю гундяєвську (фсбшну) контору. Це ж такі самі вороги козломорді
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11.09.2022 18:37 Ответить
Предатели из Купянска, Балаклеи и Изюма бегут в РФ. Россия их не пускает, ночуют в пунктах пропуска. Прекрасно. Хотели жить в России? Пожалуйте из Украины в свою землю обетованную. Европейцы украинцам давали жильё. Россияне тоже бесплатно селят у себя беженцев? Своих не бросаем?
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11.09.2022 18:28 Ответить
згодна! ще відібрати громадянство..якщо хтось почне вийожуватись - типу ай забіжают людєй - нехай до себе беруть..он доблісні МЧХ можуть починати..до сирійських таборів у Європі
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11.09.2022 18:34 Ответить
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11.09.2022 18:31 Ответить
..и службу служит и "храм" полон прихожан
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11.09.2022 18:31 Ответить
оце є щонайгірше - храм повний прихожан
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11.09.2022 18:50 Ответить
краще пошукайте зрадників в опі і раді.
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11.09.2022 18:33 Ответить
Борислав Береза з окопу вчергове нагадує, що вже сьогодні (насправді - ще вчора) Україні конче потрібен закон про колабораціонізм! "Ми маємо вимагати у Верховної Ради негайно ухвалити закон про колабораціонізм! Інакше цю хворобу ми ніколи не вилікуємо. Хочу вірити в те, що монобільшість ВР здатне усвідомити необхідність і нагальність такого закону. Бо завтра може бути пізно".
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11.09.2022 18:34 Ответить
прийняти можна будь що..хз, що там понапісюкують..
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11.09.2022 18:36 Ответить
Знаючи нащі суди оптимізму не виникає, на судах повинні бути присутні ійці ЗСУ з автоматами, по іншому нащі суддя справедливо судити колаборантів не вміють, бо грощі їм не пахнут
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11.09.2022 18:54 Ответить
Задержаны и предьявлены подозрения... Ну если действует дурацкая капитулянтская "залоговая" система то им ничего не грозит. Деньги вносят и эти преступники на все четыре стороны...
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11.09.2022 19:17 Ответить
15 лет ударного труда - и на свободу с чистой совестью
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11.09.2022 19:18 Ответить
 
 