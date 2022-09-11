УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12925 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 571 34
війна (56620) Харківщина (4289) державна зрада (1076) Синєгубов (760)

На Харківщині пред’явили понад 100 підозр у державній зраді

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція

На Харківщині пред’явлені більше 100 підозр у зраді, частина з них вручені очно, підозрювані затримані.

Про це у телеграмі повідомляє Харківська ОВА з посиланням на начальника ХОВА Олега Синєгубова, передає Цензор.НЕТ.

"У нас зараз пред’явлено вже більше 100 підозр по території Харківської області. Деяким очно, тобто безпосередньо вручені органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України підозри. І люди затримані, зокрема військовослужбовці Російської Федерації", - зазначив Синєгубов.

Він зауважив, що є люди, яким заочно оголошена ця підозра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Коригувала вогонь і здавала розробки стратегічного оборонного підприємства: у Дніпрі викрито агентку ФСБ РФ. ВIДЕО

"Частково ці заочні підозри переростуть в очні, коли наші Збройні Сили будуть деокуповувати території", - запевняє Синєгубов.

На його переконання, до цього необхідно підійти принципово, бо йдеться про безпеку нашої держави.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
11.09.2022 18:31
+10
А мало бути виявлено 100 трупів зрадників. Через місяць ЗЕбуїн їх випустить, от побачите!!
показати весь коментар
11.09.2022 18:20
+10
На Бородянщині, піп МП відкрито співпрацював з окупантами, факти є, навіть сюжет від Прямого був.
Ходить на волі і ніхто його не чіпає.
показати весь коментар
11.09.2022 18:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оперативно, так і потрібно.
показати весь коментар
11.09.2022 18:14 Відповісти
А Синєгубову довіряють ???
показати весь коментар
11.09.2022 20:32 Відповісти
пред`явили 100 підозр - виявили 100 підор!
показати весь коментар
11.09.2022 18:18 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 18:20 Відповісти
"..она проигрывает даже Украине.." Абидна,дааа...
А яким державам було б не взападло програти?
показати весь коментар
11.09.2022 19:47 Відповісти
А мало бути виявлено 100 трупів зрадників. Через місяць ЗЕбуїн їх випустить, от побачите!!
показати весь коментар
11.09.2022 18:20 Відповісти
он их и не закроет.. 8 из 10 принайми
показати весь коментар
11.09.2022 18:28 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 18:29 Відповісти
цифру вашу еще доказать надо)
показати весь коментар
11.09.2022 18:34 Відповісти
Доказывать ,рашистский длбб,ты будешь возле параши ,что не петух
показати весь коментар
11.09.2022 19:30 Відповісти
у тебя мозг пингвина ,даже не петуха ибо он мог цифру и увеличить.. ясно гребешок)
показати весь коментар
11.09.2022 19:35 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 19:43 Відповісти
а це й не дивно, туди патріотів не брали
показати весь коментар
11.09.2022 18:48 Відповісти
Мертвого ковальова рахувати?
показати весь коментар
11.09.2022 19:49 Відповісти
Ух ти аж 100 підозр, ні одного затримання, ні арешту, усіх відпустили, а доля їх як у Нелі Штепи чи як? Через рік у депутати полізуть. На жаль немає норми про позбавлення у громадянських правах. 100 підозр -тільки по адміністрації одного району уже набереться, а то по цілій області... Але і те добре, щоб усі знали, що покарання невідворотне, навіть за кодексом портного-татарова.
показати весь коментар
11.09.2022 18:43 Відповісти
тим виродкам - тільки розстріл
показати весь коментар
11.09.2022 18:22 Відповісти
На Бородянщині, піп МП відкрито співпрацював з окупантами, факти є, навіть сюжет від Прямого був.
Ходить на волі і ніхто його не чіпає.
показати весь коментар
11.09.2022 18:23 Відповісти
тим МП поголовно..по всій Україні треба підозри вручити..й срачельниками гнати з України..гебню кляту
показати весь коментар
11.09.2022 18:30 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 18:33 Відповісти
Коли ж вже прикриють цю гундяєвську (фсбшну) контору. Це ж такі самі вороги козломорді
показати весь коментар
11.09.2022 18:37 Відповісти
Предатели из Купянска, Балаклеи и Изюма бегут в РФ. Россия их не пускает, ночуют в пунктах пропуска. Прекрасно. Хотели жить в России? Пожалуйте из Украины в свою землю обетованную. Европейцы украинцам давали жильё. Россияне тоже бесплатно селят у себя беженцев? Своих не бросаем?
показати весь коментар
11.09.2022 18:28 Відповісти
згодна! ще відібрати громадянство..якщо хтось почне вийожуватись - типу ай забіжают людєй - нехай до себе беруть..он доблісні МЧХ можуть починати..до сирійських таборів у Європі
показати весь коментар
11.09.2022 18:34 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 18:31 Відповісти
..и службу служит и "храм" полон прихожан
показати весь коментар
11.09.2022 18:31 Відповісти
оце є щонайгірше - храм повний прихожан
показати весь коментар
11.09.2022 18:50 Відповісти
краще пошукайте зрадників в опі і раді.
показати весь коментар
11.09.2022 18:33 Відповісти
Борислав Береза з окопу вчергове нагадує, що вже сьогодні (насправді - ще вчора) Україні конче потрібен закон про колабораціонізм! "Ми маємо вимагати у Верховної Ради негайно ухвалити закон про колабораціонізм! Інакше цю хворобу ми ніколи не вилікуємо. Хочу вірити в те, що монобільшість ВР здатне усвідомити необхідність і нагальність такого закону. Бо завтра може бути пізно".
показати весь коментар
11.09.2022 18:34 Відповісти
прийняти можна будь що..хз, що там понапісюкують..
показати весь коментар
11.09.2022 18:36 Відповісти
Знаючи нащі суди оптимізму не виникає, на судах повинні бути присутні ійці ЗСУ з автоматами, по іншому нащі суддя справедливо судити колаборантів не вміють, бо грощі їм не пахнут
показати весь коментар
11.09.2022 18:54 Відповісти
Задержаны и предьявлены подозрения... Ну если действует дурацкая капитулянтская "залоговая" система то им ничего не грозит. Деньги вносят и эти преступники на все четыре стороны...
показати весь коментар
11.09.2022 19:17 Відповісти
15 лет ударного труда - и на свободу с чистой совестью
показати весь коментар
11.09.2022 19:18 Відповісти
 
 