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Россия еще может пойти в контрнаступление, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Несмотря на блестящее продвижение украинских войск, праздновать победу еще рано. Ведь враг может вскоре пойти в контрнаступление.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам министра, Киеву важно обеспечить безопасность территорий после того, как наши военные осуществили контрнаступление, которое прошло "лучше, чем ожидалось", поскольку Москва может попытаться осуществить аналогичное наступление.

"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать", - заявил Резников.

По словам Резникова,"украинский блицкриг" как "снежный ком, который катится вниз по склону", стал самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

Министр отметил, что наши защитники устали после шестидневной атаки. В то же время, моральный дух наоборот – на очень высоком уровне. Резников говорит, что "украинцы хотели перейти в это контрнаступление". Ведь успех последних дней показал – Россию можно победить.

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Топ комментарии
+29
А хто і де святкує? Навіщо от таку .....ню пнздіти резніков?
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12.09.2022 08:44
+24
Саме тому ви будуєте дороги біля Києва, зокрема біля Чорнобиля.
Попитку номер два чекаєте ?
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12.09.2022 08:48
+24
Зеля святкує. Ніби саморуч сто танків підбив. Мабуть він про нього.
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12.09.2022 08:50
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А хто і де святкує? Навіщо от таку .....ню пнздіти резніков?
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12.09.2022 08:44 Ответить
Не знаю про святкування, але легка ейфорія та раш відчувається у повітрі, потрібно пам'ятати, що війна не закінчена
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12.09.2022 08:48 Ответить
Я святкую,мабуть анкаголіком стану,радія перемогам наших Захисників.Сьогодні ніч була жахлива в Харкові.Вона показує,що треба утеплятись ,Мабуть мешканцям мурашників треба рити землянки повсюди.Бо в них літом не жарко,зимою-холодно,але плюс.І ще .Треба знищувати всю війскову структуру ворога на 12о км вглуб від поребріка.Військовим нашим набагато відніше,але логістика -головне.
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12.09.2022 10:18 Ответить
Зеля святкує. Ніби саморуч сто танків підбив. Мабуть він про нього.
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12.09.2022 08:50 Ответить
Киньте этого п.....на передовую
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12.09.2022 09:37 Ответить
Зараз на 2+2 іде фільм про теракт 11 вересня у США. Ага, і там Бен Ладен - креатура ЦРУ і взагалі, той теракт влаштували самі американці.
"Амєріка! Дай нам ісчьо ракєт!"
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12.09.2022 14:57 Ответить
коломойшевчина
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12.09.2022 15:13 Ответить
Він час від часу таку херню і несе.
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12.09.2022 08:51 Ответить
Бо в голові у нього хєрня. Людина абсолютно не відповідає посаді.
Він не виконав посадових обов'язків через власні переконання, що призвело до втрат серед цивільного населення.
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12.09.2022 09:10 Ответить
І не тільки. Захоплення мордором півдня і частини півночі цілком на совісті команди зечмонь.
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12.09.2022 10:57 Ответить
Саме цікаве, що зелені бовдури ще і звітували про розмінування.
Особливих доказів навіть не треба. Наступна влада їх посадить, бо народ буде незадоволений економічним крахом, тому прийдеться карати винних.
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12.09.2022 11:30 Ответить
Це він все для того меле, що західні партнери не переставали давати лавє, бо звідкіля ж його розкрадати буде, якщо не буде вливань..
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12.09.2022 09:36 Ответить
У вас досить особистого складу, щоб дати Воїнам відпочити. І досить зброї,щоб тримати фронт .
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12.09.2022 08:46 Ответить
Зброї недостатньо взагалі. З 700 000 важкою зброєю танками і артилерією, забезпечено десь тисяч 200, решта пішки з автоматом ходить. І тих вже патронів не багато.
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12.09.2022 13:29 Ответить
Він правий, якщо не знищувати ворога на його території він там спокійно підготовитись до наступного наступу... питання лише часу...
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12.09.2022 08:48 Ответить
Рєзніков, здається, засмучений успіхами наших воїнів.
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12.09.2022 08:48 Ответить
Саме тому ви будуєте дороги біля Києва, зокрема біля Чорнобиля.
Попитку номер два чекаєте ?
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12.09.2022 08:48 Ответить
Хліб -сіль)
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12.09.2022 13:27 Ответить
Рєзніков "відкрив Америку". Напевне для поціновувачів загального телемамафону?.
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12.09.2022 08:50 Ответить
Ну так да. Вони ж про війну, яка почалась в 2014, довідались лише 24.02.22
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12.09.2022 09:12 Ответить
Росія ще може піти в контрнаступ
_________________________________________________________________________________
Припущення правильне.
Тут треба розуміти психологію неповноцінної особистості російського "вождя". Усі його комплекси, всі негативні риси, вся його злість і мстивість йде з дитинства. Саме тоді заклалася основа його характеру і він і став тим, ким він став.
Один епізод із спогадів путіна пояснює багато чого в його поведінці. Це коли він загнав щура в куток, і той від безвиході та розпачу кинувся йому в обличчя. Якщо путін так докладно описав цей випадок, то він справив на нього величезне враження.
І що маємо зараз...?
Щур загнаний у кут...
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12.09.2022 08:53 Ответить
Крыса, загнанная в угол, прыгает в лицо человеку: человек должен в этот момент схватить крысу за хвост, сильно размахнуться и разбить её башку об каменный угол.
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12.09.2022 10:30 Ответить
Це показує його тупість. В мене був подібний випадок в квартирі в Кунгурі.(біля Пермі) в 89 році. Я його прижав в кутку коробкою з книгами і добив синовою клюшкою.
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12.09.2022 11:05 Ответить
Зараз деокуповано Вовчанск де до Белгорода 45 км та звільнена Козачя Лопань також десь 43 км можна херячити сміло
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12.09.2022 08:54 Ответить
отгадай загадку: маленькое, зеленое, сморщенное, живет в опе.....
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12.09.2022 08:57 Ответить
можна,але американці заборонили.
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12.09.2022 09:00 Ответить
Всі кажуть що вітчизняна туда достане
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12.09.2022 09:10 Ответить
не трынди бот
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12.09.2022 15:19 Ответить
підказую. підводите хаймарси, сюзанни, краби, всілякі трофейні САУ максимально близько до Пісок, Мар'їнки, Авдіївки, Бахмута - і хєрячите по рашистам. бажано не просто куди попало, а де там у них склади, штаби і скупчення їх іржавої техніки. як бабка пошепче.
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12.09.2022 09:03 Ответить
Ничесе! Где ж ты раньше была?
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12.09.2022 09:43 Ответить
куди попало - це до кацапів. А наші стріляють куди треба. І не розказуй, що їм робити, готуй борщ, можливо у тебе це краще виходить ніж давати поради, які нахрін нікому не потрібні.
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12.09.2022 09:44 Ответить
яке ти тупе, точно як виборець зеленського. іронія - чув про таке? чи ти думаєш, що Сирський і Залужний тут сидять, порад шукають?
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12.09.2022 09:47 Ответить
ТП, я так зрозумів ти і борщ варити не вмієш, тому й тупі поради роздаєш, а ще скаржитись навчилось.
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12.09.2022 14:00 Ответить
ооо, ну точно зебіл. вони всі такі.
скаржилась не я, моя позиція - хай всі бачать, яке ти невиховане і дебільне.
я тут і не була цілий день.
ми тебе запам'ятали, зайди ще сюди, довбень. ме-ме-менеджер з ведення дискусій на підсосі у подоляка.
що-що, а інститут репутації працює.
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12.09.2022 18:37 Ответить
що ти прохрюкало, само зрозуміло?
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12.09.2022 18:50 Ответить
на берлин решили пойти??
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12.09.2022 09:05 Ответить
Тебя до 11.09.2022 война не интересовала.
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12.09.2022 09:19 Ответить
Лапоть, ти помилився сайтом.
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12.09.2022 09:23 Ответить
Розслаблятись не треба.
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12.09.2022 09:16 Ответить
За словами міністра, Києву важливо забезпечити безпеку територій після того, як наші військові здійснили контрнаступ, який пройшов "краще, ніж очікувалось", через те , що рашистські агенти з ОП знали менше про контрнаступ ,щоб було "гірше, як планувалося"
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12.09.2022 09:22 Ответить
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12.09.2022 09:36 Ответить
"Мальчик водочки нам мы домой приехали".
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12.09.2022 10:29 Ответить
в песту они приедут
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12.09.2022 15:21 Ответить
Hellis

Да да... Той самий "хАроший руський", якого таскає по українським каналам зелена шобла з подоляками та арестовичами...

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12.09.2022 10:31 Ответить
Вячеслав Сикора

Дмитрий Быков с Эхо заявил "- Я против войны, но я не могу пожелать поражения российской армии!!!"

Что ***???
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12.09.2022 10:32 Ответить
Фу, ***, какие все мерзкие пропагандоны.
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12.09.2022 17:05 Ответить
Контрнаступ завжди має приховані небезпеки, які можуть привести до непоправної трагедії.
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12.09.2022 09:40 Ответить
критично важно не поддаваться эйфории и не считать что дело сделано. Нужно держать ухо востро.
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12.09.2022 09:50 Ответить
Не так давно це опудало говорило в одному з інтерв'ю, що він, мовляв, громадянський міністр і не надто розбирається у військових питаннях. А тут раптом такі заяви...
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12.09.2022 10:01 Ответить
Резников что уже подался в генералы? Залужный с этим разберется получше, каждый пусть своим делом занимается.
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12.09.2022 10:04 Ответить
А кто уже празднует победу , интересно ? Откуда это вообще все ?
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12.09.2022 10:05 Ответить
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12.09.2022 10:12 Ответить
Рєзніков, Генштаб і без тебе знає, що треба на полі бою робити.
Ти, падлюка, хоча б військових зимовим одягом забезпеч.
Чи знову волонтери по копійці соберуть, а ти такий, тіпа, "військо до зими готове".
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12.09.2022 10:17 Ответить
А він потім скаже - я думав, що війна восени закінчиться, тому і зимового одягу не приготував. Звиняйте. Вважав коцапів кращими людьми, ніж вони є.
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12.09.2022 10:23 Ответить
Частинамполіти ного керівництва країни не була залучена до інформацї по плани ЗСУ ТА ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ про дату початку контрнаступу та його напрямку~ джерела яки особисто я довіряю а саме:Юрій Швець, Тарас Березовець,посилання пізніше на два дні того ж Швеця на видання США Foreign Policy . Чомусь видається ,дивлячись на вчорашній піар спектакль влади з «таємним» ЗБОРИЩЕМ Yesна кошти ПІНЧУКА ,не знав про плани наступу не тільки Єрмак
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12.09.2022 12:39 Ответить
Розлючений Єрмак знаходячись на у дєл,вкинув редакцїї УПдезу про те,що Блінкен приїжджав з вимогою від Байдена про перемовини . УП В КОТРЕ ДОВОДИТЬ ПРО СВОЇ ФСБЕШНИ СТОСУНКИ -исторія з омбудсменом, історія зі Спартц й учарошня розганяла дези Кремля на збіговиську лобіста рашистів ПІНЧУКА ДУ-МАЙ-ТЕ!!
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12.09.2022 12:44 Ответить
еще так же интернет сайт "Европейская правда" зашкварилась тоже консервы ермаковско - кремлевские
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12.09.2022 15:25 Ответить
Лисиця🇺🇦Кіцуне
@lisitcya
·
21 год
У нас вже були окуповані території, збитий пасажирський літак, обстріляні мирні міста, катівні, розстріляний зелений коридор, бої за ДАП, переселенці.
У нас було вже море горя від росіі.
А вони такі "А хто ж знав?!"
Бо вони справді не жили тим.
Тисячі жертв.
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12.09.2022 10:22 Ответить
Завхоз, розказуй як ти забезпечив військових зимовою формою.
Що в них є для риття та облаштування окопів, їхнього обігріву?
Все це везуть воїнам волонтери, поки завхоз меле язиком.
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12.09.2022 10:26 Ответить
Заткніть цього очколупа підарнявого! Немає слів на цих зелених вилупків!
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12.09.2022 10:45 Ответить
Дурник досі не розуміє власних функціональних обов'язків.
Замість дбати про зимовий одяг,буржуйки,дрова,ліс для землянок,лізе в стратегічне планування....
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12.09.2022 10:49 Ответить
Задача министра обороны проста...обеспечивать доставку продовольствия,медикаментов,ГСМ,БК,а также систем вооружений на передовую...других обязанностей у министра нет...
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12.09.2022 10:51 Ответить
То зрозуміло. Треба повертати Владу в повернуті землі. Готуватись до зими...
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12.09.2022 11:02 Ответить
Чому в новинній стрічці ЦН публікує тупі висери міністрів-фейків і інших зелених проїбателів?
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12.09.2022 11:07 Ответить
а может и не пойти.. тут как говорится, третьего не дано, в гробу будет если не бабушка, то дедушка.
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12.09.2022 11:46 Ответить
Стратег фіговий,його обовязок зсу заберпечувати а не казки розказувати!
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12.09.2022 11:56 Ответить
Треба ремонтувати та будувати домівки для українців, котрі їх втратили, а не дороги.
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12.09.2022 12:07 Ответить
Нажаль, це правда, ще можуть. Але ми ніяк не зможемо на це вплинути. Тільки можемо продовжувати їх знищувати.
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12.09.2022 13:25 Ответить
РєзнікОФФ, БуданОФФ, БакканОФФ, ТатарОФФ, Єрмак... ДЕ тут українці???
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12.09.2022 13:31 Ответить
а где в Украине сами украинцы? те которые на выборы ходят?
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12.09.2022 15:27 Ответить
що цей юрист резніков може коментувати ?
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12.09.2022 14:04 Ответить
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12.09.2022 15:48 Ответить
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12.09.2022 17:03 Ответить
И это то грёбаное тело, которое заявляло, шо оно ошиблось в том, что не думало шо ввз будет наносить ракетные удары по Украине. Всех на сук.
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12.09.2022 17:08 Ответить
Хто де, а травневі шашликі без мила лізуть на ТБ, щоб довести, що вони щось корисне роблять
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12.09.2022 19:00 Ответить
Резников ! видай Люсьці пяток гшранатометів та заспокойтесь, не копайте на Печерських пагорбах траншей.....
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12.09.2022 21:56 Ответить
 
 