Россия еще может пойти в контрнаступление, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Несмотря на блестящее продвижение украинских войск, праздновать победу еще рано. Ведь враг может вскоре пойти в контрнаступление.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам министра, Киеву важно обеспечить безопасность территорий после того, как наши военные осуществили контрнаступление, которое прошло "лучше, чем ожидалось", поскольку Москва может попытаться осуществить аналогичное наступление.
"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать", - заявил Резников.
По словам Резникова,"украинский блицкриг" как "снежный ком, который катится вниз по склону", стал самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.
Министр отметил, что наши защитники устали после шестидневной атаки. В то же время, моральный дух наоборот – на очень высоком уровне. Резников говорит, что "украинцы хотели перейти в это контрнаступление". Ведь успех последних дней показал – Россию можно победить.
Пожалуйста, подождите...
"Амєріка! Дай нам ісчьо ракєт!"
Він не виконав посадових обов'язків через власні переконання, що призвело до втрат серед цивільного населення.
Особливих доказів навіть не треба. Наступна влада їх посадить, бо народ буде незадоволений економічним крахом, тому прийдеться карати винних.
Попитку номер два чекаєте ?
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Припущення правильне.
Тут треба розуміти психологію неповноцінної особистості російського "вождя". Усі його комплекси, всі негативні риси, вся його злість і мстивість йде з дитинства. Саме тоді заклалася основа його характеру і він і став тим, ким він став.
Один епізод із спогадів путіна пояснює багато чого в його поведінці. Це коли він загнав щура в куток, і той від безвиході та розпачу кинувся йому в обличчя. Якщо путін так докладно описав цей випадок, то він справив на нього величезне враження.
І що маємо зараз...?
Щур загнаний у кут...
скаржилась не я, моя позиція - хай всі бачать, яке ти невиховане і дебільне.
я тут і не була цілий день.
ми тебе запам'ятали, зайди ще сюди, довбень. ме-ме-менеджер з ведення дискусій на підсосі у подоляка.
що-що, а інститут репутації працює.
Да да... Той самий "хАроший руський", якого таскає по українським каналам зелена шобла з подоляками та арестовичами...
Дмитрий Быков с Эхо заявил "- Я против войны, но я не могу пожелать поражения российской армии!!!"
Что ***???
Ти, падлюка, хоча б військових зимовим одягом забезпеч.
Чи знову волонтери по копійці соберуть, а ти такий, тіпа, "військо до зими готове".
@lisitcya
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21 год
У нас вже були окуповані території, збитий пасажирський літак, обстріляні мирні міста, катівні, розстріляний зелений коридор, бої за ДАП, переселенці.
У нас було вже море горя від росіі.
А вони такі "А хто ж знав?!"
Бо вони справді не жили тим.
Тисячі жертв.
Що в них є для риття та облаштування окопів, їхнього обігріву?
Все це везуть воїнам волонтери, поки завхоз меле язиком.
Замість дбати про зимовий одяг,буржуйки,дрова,ліс для землянок,лізе в стратегічне планування....