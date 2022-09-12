Россия еще может пойти в контрнаступление, - Резников

Несмотря на блестящее продвижение украинских войск, праздновать победу еще рано. Ведь враг может вскоре пойти в контрнаступление.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам министра, Киеву важно обеспечить безопасность территорий после того, как наши военные осуществили контрнаступление, которое прошло "лучше, чем ожидалось", поскольку Москва может попытаться осуществить аналогичное наступление.

"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать", - заявил Резников.

По словам Резникова,"украинский блицкриг" как "снежный ком, который катится вниз по склону", стал самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

Министр отметил, что наши защитники устали после шестидневной атаки. В то же время, моральный дух наоборот – на очень высоком уровне. Резников говорит, что "украинцы хотели перейти в это контрнаступление". Ведь успех последних дней показал – Россию можно победить.

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