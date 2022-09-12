Росія ще може піти в контрнаступ, - Резніков
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Попри блискуче просування українських військ, святкувати перемогу ще зарано. Адже ворог може невдовзі піти в контрнаступ.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами міністра, Києву важливо забезпечити безпеку територій після того, як наші військові здійснили контрнаступ, який пройшов "краще, ніж очікувалось", оскільки Москва може спробувати здійснити аналогічний наступ.
"Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її і бути готовими її захищати", - заявив Резніков.
За словами Резнікова, "український бліцкриг", як "снігова куля, яка котиться вниз схилом", став найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.
Міністр зазначив, що наші захисники втомилися після шестиденної атаки. Водночас моральний дух навпаки – на дуже високому рівні. Резніков каже, що "українці хотіли перейти в цей контрнаступ". Адже успіх останніх днів показав – Росію можна перемогти.
Будь ласка, зачекайте...
"Амєріка! Дай нам ісчьо ракєт!"
Він не виконав посадових обов'язків через власні переконання, що призвело до втрат серед цивільного населення.
Особливих доказів навіть не треба. Наступна влада їх посадить, бо народ буде незадоволений економічним крахом, тому прийдеться карати винних.
Попитку номер два чекаєте ?
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Припущення правильне.
Тут треба розуміти психологію неповноцінної особистості російського "вождя". Усі його комплекси, всі негативні риси, вся його злість і мстивість йде з дитинства. Саме тоді заклалася основа його характеру і він і став тим, ким він став.
Один епізод із спогадів путіна пояснює багато чого в його поведінці. Це коли він загнав щура в куток, і той від безвиході та розпачу кинувся йому в обличчя. Якщо путін так докладно описав цей випадок, то він справив на нього величезне враження.
І що маємо зараз...?
Щур загнаний у кут...
скаржилась не я, моя позиція - хай всі бачать, яке ти невиховане і дебільне.
я тут і не була цілий день.
ми тебе запам'ятали, зайди ще сюди, довбень. ме-ме-менеджер з ведення дискусій на підсосі у подоляка.
що-що, а інститут репутації працює.
Да да... Той самий "хАроший руський", якого таскає по українським каналам зелена шобла з подоляками та арестовичами...
Дмитрий Быков с Эхо заявил "- Я против войны, но я не могу пожелать поражения российской армии!!!"
Что ***???
Ти, падлюка, хоча б військових зимовим одягом забезпеч.
Чи знову волонтери по копійці соберуть, а ти такий, тіпа, "військо до зими готове".
@lisitcya
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21 год
У нас вже були окуповані території, збитий пасажирський літак, обстріляні мирні міста, катівні, розстріляний зелений коридор, бої за ДАП, переселенці.
У нас було вже море горя від росіі.
А вони такі "А хто ж знав?!"
Бо вони справді не жили тим.
Тисячі жертв.
Що в них є для риття та облаштування окопів, їхнього обігріву?
Все це везуть воїнам волонтери, поки завхоз меле язиком.
Замість дбати про зимовий одяг,буржуйки,дрова,ліс для землянок,лізе в стратегічне планування....