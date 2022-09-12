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ВСУ ударили по Антоновскому мосту, - росСМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

антонівський

Российские пропагандисты сообщают об обстреле Антоновского моста в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

"Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона, сработало ПВО, но есть попадание, сам мост выстоял", - цитирует издание так называемую "власть региона".

Также читайте: ВСУ продвигаются на юге, но мы не называем освобожденные населенные пункты, чтобы не привлекать излишнего внимания России, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+45
Юрій Гудименко

September 10 at 10:27 PM ·

0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО

5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний

10-15 км: прикинь, механізований

15-20 км: та й&бана, танковий

20-25 км: &ля, ракетний

25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема



17KЛариса Пилипенко and 17K others

168 Comments

1.3K Shares
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12.09.2022 11:45
+27
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12.09.2022 12:05
+26
так сам міст і є кацапське ППО - перехоплює ті ракети і перехоплює...
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12.09.2022 11:39
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так сам міст і є кацапське ППО - перехоплює ті ракети і перехоплює...
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12.09.2022 11:39 Ответить
Захищає Дніпро.
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12.09.2022 11:52 Ответить
сработало ПВО, но есть попадание ... Та совсем чуть-чуть беременная, там даже не видно
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12.09.2022 11:55 Ответить
По крисському коли ? !
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12.09.2022 11:41 Ответить
Це вірно, там криси тікають
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12.09.2022 11:58 Ответить
Міст то вистояв , але орки не зможуть по ньому переправляти військову техніку , а це головне !
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12.09.2022 11:44 Ответить
Так , це ж добре . !! Бо кацапи ще подумають що ЗСУ про нього забули . .
А шо ж кацапняве піпіо ,, проспало знову . ??
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12.09.2022 11:44 Ответить
Юрій Гудименко

September 10 at 10:27 PM ·

0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО

5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний

10-15 км: прикинь, механізований

15-20 км: та й&бана, танковий

20-25 км: &ля, ракетний

25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема



17KЛариса Пилипенко and 17K others

168 Comments

1.3K Shares
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12.09.2022 11:45 Ответить
Бють а мост живий і по ньому повзуть орки нажаль
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12.09.2022 11:51 Ответить
Акуратно бьют, бо нашим по ньому ще переправлятися.
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12.09.2022 12:16 Ответить
Не повзуть по мосту. Біля нього паромна переправа
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12.09.2022 12:32 Ответить
***, щас над Харьковом самольоты. Нипанятно, шо происходит. Боюсь ракет.
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12.09.2022 11:53 Ответить
Може над Курськом? А то не зрозуміло,як можна боятись з кінця травня.
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12.09.2022 12:02 Ответить
Я всегда боюсь того, чего не могу контролировать
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12.09.2022 12:05 Ответить
Так контродюйте те на що ще спроможності маєте,а не пишіть брехню
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12.09.2022 13:01 Ответить
наши развивают успех на хрк направление или ужо луганском,главное что наши
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12.09.2022 12:02 Ответить
Рашисти його латають, чи шо? По чому там вже бить?
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12.09.2022 11:54 Ответить
Просто не дають відновити
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12.09.2022 11:58 Ответить
Его еще не закуярили ?
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12.09.2022 11:59 Ответить
"хаймарс бетон точить", як вода камінь ))
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12.09.2022 12:05 Ответить
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12.09.2022 12:05 Ответить
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13.09.2022 13:47 Ответить
Що значить українське! Збудували на совість! Після перемоги швидко відновим.
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12.09.2022 12:14 Ответить
Видели Стремоусова, бегающего с мухобойкой за снарядами Хаймарсов...
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12.09.2022 12:19 Ответить
Кацапы, не верьте, это опять уловки ЗСУ 🤡
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12.09.2022 12:40 Ответить
 
 