ВСУ ударили по Антоновскому мосту, - росСМИ. ВИДЕО

Российские пропагандисты сообщают об обстреле Антоновского моста в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

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"Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона, сработало ПВО, но есть попадание, сам мост выстоял", - цитирует издание так называемую "власть региона".

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